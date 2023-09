Trudeau qualifie d’allégations crédibles la mort de Hardeep Singh Nijjar par l’Inde

Commentez cette histoire Commentaire

TORONTO — Autorités canadiennes Les autorités poursuivent des « allégations crédibles » liant des agents du gouvernement indien au meurtre d’un éminent dirigeant sikh sur le sol canadien en juin, a déclaré lundi le Premier ministre Justin Trudeau aux législateurs. Hardeep Singh Nijjar, un citoyen canadien qui militait pour la création d’un État sikh distinct dans la région du Pendjab en Inde, a été abattu dans son véhicule par deux hommes armés masqués à l’extérieur du temple Guru Nanak Sikh Gurdwara à Surrey, en Colombie-Britannique. Nijjar, qui est né en Inde mais basé au Canada, était président du temple. Il avait 45 ans.

Trudeau, s’exprimant à la Chambre des communes lundi après-midi, n’a pas détaillé les allégations. Il a déclaré qu’il avait fait part de ses « profondes préoccupations » aux hauts responsables indiens de la sécurité et du renseignement et les avait également transmis « personnellement et directement » et « en termes clairs » au Premier ministre indien Narendra Modi lors du sommet du Groupe des 20 ce mois-ci.

« Toute implication d’un gouvernement étranger dans le meurtre d’un citoyen canadien sur le sol canadien constitue une violation inacceptable de notre souveraineté », a-t-il déclaré. «Cela est contraire aux règles fondamentales selon lesquelles les sociétés libres, ouvertes et démocratiques se conduisent.»

Trudeau a déclaré que les autorités canadiennes se coordonnaient avec leurs alliés. Il a exhorté le gouvernement indien à coopérer avec eux « pour aller au fond de cette affaire ».

Le haut-commissariat indien au Canada – l’équivalent d’une ambassade parmi les pays du Commonwealth – n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

Mélanie Joly, la ministre canadienne des Affaires étrangères, a déclaré lundi aux journalistes qu’elle avait ordonné l’expulsion d’un diplomate indien qu’elle a qualifié de « chef » des renseignements indiens au Canada. Elle a déclaré que Trudeau avait soulevé la question avec le président Biden et le premier ministre britannique Rishi Sunak, et que ce serait un sujet de discussion à l’Assemblée générale des Nations Unies à New York cette semaine.

Dominic Leblanc, ministre canadien de la Sécurité publique, a déclaré aux journalistes que des responsables canadiens de la sécurité s’étaient rendus à plusieurs reprises en Inde au cours des dernières semaines pour rencontrer leurs homologues au sujet du meurtre de Nijjar. Il n’a pas répondu directement aux questions répétées quant à savoir si les autorités indiennes entravent l’enquête canadienne.

Le Canada abrite l’une des plus grandes communautés de diaspora sikh au monde, et le meurtre de Nijjar, le 18 juin, l’a ébranlé. La police a qualifié l’incident de «ciblé» et son avocat a déclaré aux médias locaux qu’il avait été averti par le Service canadien du renseignement de sécurité des menaces contre lui.

Le meurtre a déclenché des protestations au Canada et à l’étranger, et certains Sikhs ont déclaré croire que le gouvernement indien, qui avait qualifié Nijjar de « terroriste », était impliqué.

« L’importance de l’annonce d’aujourd’hui ne peut être sous-estimée pour les sikhs », a déclaré Tejinder Singh Sidhu, président de l’Organisation sikh mondiale du Canada, dans un communiqué. « Aujourd’hui, le premier ministre du Canada a déclaré publiquement ce que les sikhs du Canada savent depuis des décennies : l’Inde cible activement les sikhs du Canada. »

Trudeau a reconnu lundi que les membres de la communauté indo-canadienne « se sentent en colère ou peut-être effrayés ».

« Ne laissons pas cela nous changer », a-t-il déclaré. « Restons calmes et fermes dans notre engagement envers nos principes démocratiques et notre adhésion à l’État de droit. »

L’annonce du premier ministre intervient dans un contexte de relations tendues entre le Canada et l’Inde. Les responsables canadiens ont annoncé cette semaine qu’ils avaient annulé une mission commerciale prévue de longue date à Mumbai le mois prochain. Modi n’a pas tenu de réunion bilatérale officielle avec Trudeau lors du sommet du Groupe des 20, mais l’a réprimandé en marge, selon New Delhi.