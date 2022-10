Trudeau promet un fonds de relance de 300 millions de dollars

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé mardi que le gouvernement fédéral mettait en place un «fonds de rétablissement après l’ouragan Fiona» de 300 millions de dollars pour aider les Canadiens de l’Atlantique à se reconstruire après la tempête post-tropicale mortelle et destructrice.

À la suite de l’onde de tempête et des vents violents de ce qui a été cité comme l’une des tempêtes les plus violentes à avoir touché terre au Canada, un certain nombre de maisons ont été emportées vers la mer. Des entreprises, des ponts, des aéroports et d’autres infrastructures ont également été gravement endommagés.

“Ce financement soutiendra des projets de réparation et de reconstruction d’infrastructures critiques endommagées par la tempête, telles que des quais, soutiendra le nettoyage des engins de pêche afin que les bateaux et la vie marine puissent à nouveau naviguer en toute sécurité dans ces eaux et, bien sûr, aideront les entreprises et les communautés locales à reconstruire et récupérer “, a déclaré Trudeau mardi.

« Nous savons qu’il existe déjà des programmes en place – des programmes agricoles, des programmes d’atténuation des catastrophes et des programmes d’aide financière. Ce fonds sera là pour toute personne qui n’est couverte par aucun des autres programmes. Nous sommes là pour aider les gens à reconstruire à partir de Fiona, qu’il s’agisse d’infrastructures fédérales, qu’il s’agisse d’infrastructures communautaires, que ce soit, vous savez, des personnes qui font face à des défis allant de la non-assurance aux dommages structurels dans leurs maisons.

Cette annonce intervient alors que des dizaines de milliers de Maritimes sont toujours sans électricité, 11 jours après que Fiona a frappé la région. Dans certaines régions, les responsables des services publics disent qu’il pourrait s’écouler samedi ou dimanche avant que le courant ne soit rétabli, citant de graves dommages aux infrastructures essentielles.

Des centaines de membres des Forces armées canadiennes sont au Canada atlantique pour aider aux efforts de nettoyage et de rétablissement de l’électricité, le ministre du Développement économique rural Gudie Hutchings ayant déclaré aux journalistes lundi qu’il faudra encore des «semaines» que l’armée sera déployée .

“Tant qu’il y aura du travail à faire, ils seront là”, a déclaré le député de Terre-Neuve-et-Labrador.

Les demandes d’aide ont été prolongées jusqu’au 7 octobre dans les trois provinces touchées, selon le ministre du Travail et député de Terre-Neuve-et-Labrador, Seamus O’Regan.



Avec des fichiers de Natalie Lombard de CTV News Atlantic



Plus à venir…