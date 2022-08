Trudeau promet un examen complet du financement du groupe antiraciste après des tweets “ignobles”

Le gouvernement fédéral procède à un « examen complet » du financement d’un groupe antiraciste dont le consultant principal a envoyé une série de tweets sur les « suprémacistes blancs juifs », a déclaré mardi le Premier ministre Justin Trudeau.

Le gouvernement a mis un terme à tout financement du Community Media Advocacy Center et met en place des procédures “pour s’assurer que cela ne se reproduise plus”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

« Il est absolument inacceptable que des dollars fédéraux soient allés à cette organisation qui a fait preuve de xénophobie, de racisme et d’antisémitisme.

La semaine dernière, le ministre de la Diversité, Ahmed Hussen, qui était également à la conférence de presse, a coupé 133 000 $ dans le financement gouvernemental du Community Media Advocacy Centre et a suspendu un projet antiraciste qu’il supervisait après des tweets « répréhensibles et ignobles » publiés par son consultant principal, Laith Marouf, s’est révélé.

Les commentaires de Trudeau interviennent alors que d’autres financements antérieurs de l’organisation sont examinés.

Le ministre des Relations Couronne-Autochtones, Marc Miller, a déclaré cette semaine qu’il souhaitait que les fonds versés au CMAC dans le cadre du programme Emplois d’été Canada en 2018 soient récupérés.

Il a déclaré qu’une demande de subvention de 2 882 $ du CMAC dans le cadre du programme, qui offre une expérience de travail aux personnes âgées de 15 à 30 ans et est géré par Emploi et Développement social Canada, avait été examinée à l’époque par son bureau de circonscription à Ville-Marie, au Québec.

Le CMAC a été approuvé pour recevoir ce montant, mais n’a finalement obtenu que 795 $, selon un porte-parole de Marci Ien, ministre des Femmes, de l’Égalité des genres et de la Jeunesse, qui a publiquement lancé le programme cette année.

“Pas un seul centime de l’argent du gouvernement ne devrait aller à des organisations qui nourrissent des opinions antisémites”, a déclaré Miller sur Twitter. Il a déclaré n’avoir jamais rencontré Marouf, dont il a qualifié les opinions de “méprisables”.

Une porte-parole du département fédéral de Miller a déclaré “clairement, cette organisation ne devrait pas recevoir de financement supplémentaire”.

« Après l’attribution du financement, Laith Marouf a tenu des propos antisémites répréhensibles et incompatibles avec les objectifs du programme Emplois d’été Canada », a ajouté le bureau de Miller.

Shimon Koffler Fogel, PDG du Center for Israel and Jewish Affairs, a déclaré que son organisation appréciait la « déclaration claire et sans ambiguïté de Miller concernant l’importance que le financement gouvernemental n’aille pas à des groupes hébergeant et épousant des opinions antisémites ».

“Nous appelons les ministères concernés à être transparents et à fournir des détails sur leurs enquêtes sur les défaillances systémiques qui ont conduit à ce financement inapproprié en temps opportun”, a-t-il ajouté.

Les députés de l’opposition demandent une vérification complète du financement accordé au CMAC par les ministères et par le biais des programmes fédéraux, y compris pour sa participation aux procédures dirigées par l’organisme fédéral de réglementation de la radiodiffusion du Canada.

Le CMAC se décrit sur son site Web comme une organisation à but non lucratif soutenant « l’autodétermination des peuples autochtones, racialisés et handicapés dans les médias par la recherche, l’établissement de relations, la défense des intérêts et l’apprentissage ».

Le compte Twitter de Marouf, consultant pour l’organisation, est privé. Mais une capture d’écran publiée en ligne montre un certain nombre de tweets avec sa photo et son nom.

Un tweet disait : « Vous connaissez tous ces sacs d’excréments humains à la bouche bruyante, alias les suprématistes blancs juifs ; quand nous libérerons la Palestine et qu’ils devront retourner d’où ils viennent, ils redeviendront des salopes à voix basse de (leurs) maîtres suprématistes blancs chrétiens/séculiers.

Stephen Ellis, un avocat de Marouf, a fait la distinction entre la « référence claire de Marouf aux « suprématistes blancs juifs » » et les Juifs ou le peuple juif en général.

Marouf ne nourrit “aucune animosité envers la foi juive en tant que groupe collectif”, a déclaré Ellis dans un e-mail.

“Bien qu’ils ne soient pas les plus astucieusement exprimés, les tweets reflètent une frustration face à la réalité de l’apartheid israélien et d’un gouvernement canadien qui collabore avec lui”, a déclaré Ellis.

Les archives publiques montrent que CMAC a reçu environ 500 000 $ en financement depuis 2016 pour agir en tant que groupe d’intérêt public dans le cadre d’instances dirigées par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.

L’argent provenait du Broadcast Participation Fund, un organisme indépendant mis sur pied par le CRTC pour payer la participation des groupes d’intérêt public aux affaires du CRTC.

En 2021, la CMAC a également participé aux consultations du CRTC sur le règlement modifiant les exigences en matière de rapports sur l’accessibilité pour les radiodiffuseurs et les entreprises de télécommunications.

Selon des documents accessibles au public détaillant les paiements, Marouf et son épouse, Gretchen King, dont le nom apparaît également sur les documents déposés par la société CMAC, ont tous deux été payés pour avoir participé à la procédure.

Ils ont été payés à même l’argent d’un compte de report détenu par Bell, que l’entreprise a accepté que le CRTC distribue en son nom à des groupes d’intérêt public. Bell a refusé une demande de commentaire.

CMAC n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Mais Ellis, l’avocat de Marouf, a déclaré que le travail du centre avait été précieux et avait grandement contribué à la procédure.

L’avocat a déclaré ce qui « ressort très clairement du dossier de la CMAC et de la décision du CRTC, c’est que sans les efforts de la CMAC, les groupes autochtones, racialisés et de femmes handicapées auraient été absents de la procédure visant à réécrire les politiques du CRTC pour se conformer à la Loi canadienne sur l’accessibilité. et ses clauses réaffirmant l’intersectionnalité des oppressions.

Peter Julian, le porte-parole du NPD en matière de patrimoine, demande au ministre du Patrimoine Pablo Rodriguez et aux représentants du CRTC de comparaître devant le comité du patrimoine de la Chambre des communes lorsque le Parlement reviendra pour discuter d’un manque apparent de «diligence raisonnable» avant de payer la CMAC.

“Il est évident qu’il n’y a pas eu de contrôle du tout, et cela soulève un tas de questions troublantes”, a-t-il déclaré.

John Nater, le porte-parole conservateur en matière de patrimoine canadien, a également déclaré que le ministre devrait répondre aux questions devant le comité. “Nous pensons qu’il est impératif que le ministre fournisse des réponses au comité et explique comment cela a pu se produire.”

La députée conservatrice Melissa Lantsman a déclaré qu’elle présenterait une pétition de ses électeurs à la Chambre des communes demandant une enquête publique. Elle a déclaré qu’un organisme indépendant devrait examiner tout le financement historique du CMAC.

Elle a critiqué Rodriguez pour ne pas avoir parlé des tweets. “La chose la plus vile à ce sujet est le silence”, a-t-elle déclaré.

Rodriguez a refusé de commenter.

Le député conservateur Dan Albas, qui siège au comité des finances de la Chambre des communes, a déclaré que le gouvernement devait examiner tout le financement du CMAC.

“Il y a eu un silence radio sur ce qu’ils vont faire pour aller au fond des choses”, a-t-il déclaré.

Marie Woolf, La Presse canadienne

