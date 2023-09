Trudeau promet le soutien du Canada à l’Ukraine et la punition de la Russie

Premier ministre canadien Justin Trudeau a annoncé plusieurs mesures de soutien à l’Ukraine, notamment une aide militaire, économique et humanitaire, tout en promettant également une démonstration supplémentaire de soutien diplomatique à travers des mesures destinées à punir la Russie pour la guerre.

«Nous continuons d’imposer des coûts à la Russie et de veiller à ce que les responsables de cette invasion illégale et injustifiable n’en profitent pas», a déclaré Trudeau vendredi lors d’une conférence de presse conjointe avec le président ukrainien. Volodymyr Zelensky à Ottawa, la capitale canadienne.

Zelensky aussi s’est adressé au Parlement du Canada vendredi. Il s’est rendu à Ottawa jeudi soir après avoir rencontré le président américain Joe Biden et des législateurs à Washington. Il a pris la parole mercredi à l’Assemblée générale de l’ONU.

Le Canada et l’Ukraine ont convenu de créer un groupe de travail avec les partenaires du G7 pour étudier la saisie et la confiscation des actifs russes, notamment ceux de la Banque centrale russe, a déclaré Trudeau.

Le Canada a également ajouté 63 personnes et entités russes à son la liste des sanctions du paysy compris « ceux qui sont complices de l’enlèvement d’enfants et de la diffusion de désinformation », a déclaré Trudeau.

L’engagement du Canada à soutenir l’Ukraine comprendra une nouvelle aide militaire de 650 millions de dollars au cours des trois prochaines années, a déclaré Trudeau.

Le Canada fournira à l’Ukraine 50 véhicules blindés, dont des véhicules blindés d’évacuation médicale construits à London, en Ontario. Des instructeurs de pilotage et de maintenance pour les avions de combat F-16, un soutien à la maintenance des chars de combat Leopard 2, 35 drones équipés de caméras haute résolution, des véhicules légers et des munitions font partie du programme de soutien prévu, a déclaré Trudeau.

Le soutien pluriannuel comprendra également une contribution financière à un consortium dirigé par le Royaume-Uni fournissant des équipements de défense aérienne à l’Ukraine, a déclaré Trudeau.

Le soutien monétaire du Canada se poursuivra jusqu’à l’exercice 2024, tandis que les gouvernements ont également signé un accord de libre-échange, a déclaré Trudeau.

D’autres aides destinées aux organisations non gouvernementales et au gouvernement ukrainien comprendront des mesures visant à améliorer la « cyber-résilience », à reconstruire les infrastructures locales et à aider les agriculteurs. Le Canada prévoit également de contribuer financièrement au monument commémoratif de guerre national de l’Ukraine et à accroître la disponibilité du soutien en matière de santé mentale au moment opportun, a-t-il déclaré.

«Nous sommes ici absolument unis dans notre défense de la démocratie et notre condamnation de l’invasion non provoquée, injustifiée et inadmissible de l’Ukraine par (le président russe) Vladimir Poutine», a déclaré Trudeau.

