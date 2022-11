Trudeau promet 990 000 $ pour le déminage et les bombes à fragmentation au Cambodge et au Laos

Le premier ministre Justin Trudeau annonce près d’un million de dollars pour aider à retirer les mines terrestres et les bombes à fragmentation non explosées de l’Asie du Sud-Est.

Il a fait la promesse de 990 000 $ lors d’un événement axé sur les femmes en matière de sécurité, alors que le sommet de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est tire à sa fin au Cambodge.

Le financement est destiné à soutenir des projets locaux et gouvernementaux au Cambodge et au Laos pour éliminer les munitions non explosées, qui découlent des guerres civiles ainsi que des bombardements américains pendant la guerre du Vietnam.

Depuis les années 1990, le Canada pousse les pays de la région à cesser d’utiliser ces types de munitions et à financer les mesures correctives.

Plus tôt dans la journée, Trudeau a rencontré le chef du bloc de l’ASEAN, qui l’a félicité d’avoir fait de l’Asie du Sud-Est un objectif de la prochaine stratégie indo-pacifique du Canada.

Plus tard, Trudeau doit visiter le musée du génocide de Tuol Sleng, qui documente le bilan du régime des Khmers rouges.