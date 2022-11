Trudeau promet 1 million de dollars pour le déminage et les bombes à fragmentation au Cambodge et au Laos

Le premier ministre Justin Trudeau a conclu sa première étape d’une tournée en Asie du Sud-Est en annonçant près d’un million de dollars pour aider à retirer les mines terrestres et les bombes à fragmentation non explosées de la région.

Il a fait la promesse de 990 000 $ lors d’un événement axé sur les femmes en sécurité alors que le sommet de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est tire à sa fin au Cambodge.

Le financement soutiendra des projets locaux et gouvernementaux au Cambodge et au Laos pour éliminer les munitions non explosées, qui découlent des guerres civiles ainsi que des bombardements américains pendant la guerre du Vietnam.

«Lorsque la terre est défrichée, non seulement les gens sont plus en sécurité et les enfants peuvent jouer, mais la terre peut être utilisée pour l’agriculture et le développement», a déclaré Trudeau lors d’une table ronde avec des groupes locaux axés sur les femmes dans la consolidation de la paix.

Le Canada pousse les pays de la région à cesser d’utiliser ces types de munitions et à financer les mesures correctives depuis des décennies. Le Traité d’Ottawa de 1997 visait à interdire la production de mines antipersonnel et à s’engager à y remédier, un engagement adopté par la plupart des pays, mais pas tous.

L’argent soutiendra la première équipe nationale de déminage dédiée au Laos et soutiendra des groupes de base tels que Cambodian Self-Help Demining.

Bill Morse, un ancien soldat américain pendant la guerre du Vietnam qui aide avec ce groupe, a déclaré que l’annonce de Trudeau va à l’encontre d’une tendance des gens à supposer que les mines ne sont plus un problème.

« L’engagement du Canada envers le financement continu, alors que nous avons presque terminé alors que tout le monde ici réduit son financement, est un grand pas dans la bonne direction », a déclaré Morse.

Il a déclaré que le Cambodge pourrait être déminé d’ici 2025 si les organisations locales avaient suffisamment de ressources.

Au lieu de cela, les agriculteurs sont toujours mutilés par des bombes à fragmentation vieilles de plusieurs décennies qui se sont enfoncées dans le sol, tandis que les mines qui visaient à bombarder des véhicules et des chars n’ont pas explosé jusqu’à ce que quelque chose de lourd roule sur eux.

Morse a déclaré que les mines terrestres tuaient environ 50 personnes au Cambodge chaque année, contre des milliers dans les années 1990.

« Si nous avions 50 personnes qui se faisaient exploser à travers le Canada à cause de mines terrestres, nous donnerions tout l’argent que nous pourrions obtenir dans l’Armée canadienne pour sortir et nettoyer ce truc », a-t-il dit.

Les mines continuent d’être utilisées dans les conflits à travers le monde, y compris par les forces russes et ukrainiennes, et des groupes cambodgiens ont aidé à former des Ukrainiens à l’assainissement des terres.

Trudeau a appelé cela “un véritable exemple de la façon dont les pays peuvent se rassembler et en tirer des leçons”.

Plus tôt dans la journée, Trudeau a rencontré le chef du bloc de l’ASEAN, qui l’a félicité d’avoir fait de l’Asie du Sud-Est un objectif de la prochaine stratégie indo-pacifique du Canada.

Il a également rencontré le président philippin Ferdinand Marcos Jr. en marge du sommet, les deux louant les liens forgés par la grande diaspora du pays au Canada.

Trudeau a également visité le musée du génocide de Tuol Sleng, qui documente le bilan du régime des Khmers rouges.

“La capacité des êtres humains à se perpétrer des maux indicibles les uns aux autres – à oublier ou à ignorer l’humanité fondamentale de nous tous – est quelque chose que nous devons continuer à nous rappeler”, a déclaré Trudeau, afin de prévenir de futures atrocités.

Plus tard dans la journée, il a déclaré que les mauvais traitements infligés par la Chine à la minorité ouïghoure pourraient constituer un génocide, mais que les enquêtes en cours menées par des experts internationaux devraient faire cette distinction.

La Chambre des communes a voté en octobre pour reconnaître que les Ouïghours “font face à un génocide en cours”, lors d’un vote unanime auquel le cabinet de Trudeau s’est abstenu.

La visite de Trudeau au Cambodge, accompagnée de la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly et de la ministre du Commerce international Mary Ng, comprenait une annonce de 333 millions de dollars de projets liés à la stratégie indo-pacifique imminente.

Les libéraux quittent le sommet avec un engagement de l’ASEAN à élever le Canada en tant que partenaire stratégique, le plus haut niveau du bloc pour les pays en dehors de l’Asie du Sud-Est.

Lundi, Trudeau se rendra en Indonésie lundi pour le sommet des dirigeants du G20.

Dylan Robertson, La Presse Canadienne

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Justin Trudeau