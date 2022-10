Trudeau prendra position lors de l’enquête sur le Freedom Convoy

Le premier ministre Justin Trudeau sera appelé à témoigner lors d’audiences sur la décision du gouvernement d’invoquer la Loi sur les mesures d’urgence pour mettre fin aux manifestations anti-mandat plus tôt cette année.

La Commission d’urgence sur l’ordre public, dirigée par l’ancien juge de la Cour supérieure de l’Ontario, Paul Rouleau, doit commencer ses audiences la semaine prochaine, avec pour mandat d’évaluer l’utilisation de la loi par le gouvernement pour la première fois depuis son entrée en vigueur en 1988. .

Bien que la liste préliminaire d’environ 60 témoins préparée par les avocats de la commission n’ait pas encore été rendue publique, CTV News a appris qu’elle comprenait huit ministres, dont Trudeau.

Le ministre de la Sécurité publique Marco Mendicino et la vice-première ministre et ministre des Finances Chrystia Freeland font également partie des personnes qui devraient également être appelées à témoigner.

Trudeau a invoqué la loi le 14 février pour mettre fin aux manifestations contre les mesures COVID-19 qui occupaient Ottawa et bloquaient les passages frontaliers en Alberta et au pont Ambassador à Windsor, en Ontario. Il a été révoqué neuf jours plus tard, après que la police a démantelé les manifestations.

Le gouvernement a fait valoir que la police avait besoin d’outils supplémentaires, notamment la possibilité de geler les comptes bancaires des partisans du convoi, pour mettre fin aux manifestations. Mais les critiques, y compris l’opposition conservatrice, ont déclaré que la décision était inutile et constituait une intrusion injustifiée dans les droits garantis par la Charte des Canadiens.

La commission a le pouvoir d’assigner à comparaître pour contraindre des témoins, mais les responsables gouvernementaux sont censés comparaître volontairement. Le bureau du premier ministre a déclaré à CTV News que Trudeau s’attendait à ce qu’on lui demande de témoigner et “se réjouit” de cette opportunité.

La liste de témoins proposée comprend également plusieurs chefs du soi-disant Freedom Convoy, dont certains font actuellement l’objet d’accusations criminelles, ainsi que des responsables de l’application de la loi de la GRC, du Service de police d’Ottawa et de la Police provinciale de l’Ontario.

Keith Wilson, l’un des avocats qui a représenté le chef de convoi Tamara Lich, dit que ses clients sont en train de rassembler des documents à présenter à la commission. Wilson dit qu’il a des textes et des enregistrements téléphoniques qui montrent que les organisateurs avaient « ratifié un accord » pour déplacer les camions hors du centre-ville d’Ottawa avant que la Loi sur les mesures d’urgence ne soit invoquée.

Wilson dit que ses clients n’ont pas encore été programmés pour témoigner mais ont été invités à être prêts à témoigner dès mardi prochain. Les audiences sont prévues du 13 octobre au 24 novembre, mais pourraient être prolongées.

Il y a 39 personnes et organisations qui ont qualité pour agir à l’enquête, mais c’est aux avocats de la commission de choisir qui ils appellent à témoigner. Ceux qui ont qualité pour agir pourraient avoir la possibilité de contre-interroger les témoins.

La Commission a déclaré qu’elle ne fournirait pas la liste complète des témoins avant la semaine prochaine.

“La Commission a fourni une liste préliminaire de témoins aux parties qui ont qualité pour agir”, a déclaré le porte-parole Michael Tansey dans un e-mail. “La liste n’est pas définitive et a été fournie aux Parties à titre confidentiel.”

Il est inhabituel, bien que pas sans précédent pour les premiers ministres, de témoigner lors d’enquêtes publiques. En 2005, Paul Martin, alors premier ministre, a comparu devant la Commission Gomery pour enquêter sur des allégations de corruption concernant les programmes de commandites et de publicité du gouvernement libéral.

Le prédécesseur de Martin, l’ancien premier ministre Jean Chrétien, a également témoigné aux audiences Gomery. La conclusion de la commission, selon laquelle Chrétien et son chef de cabinet portaient une part de responsabilité dans les dépenses inutiles, a ensuite été annulée par la Cour fédérale du Canada.