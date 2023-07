Trudeau parle de la taxe sur le carbone dans une entrevue individuelle avec Todd Battis de CTV

Le premier ministre Justin Trudeau s’est assis lundi pour une entrevue avec Todd Battis de CTV Atlantic. L’entretien individuel a couvert une gamme de sujets, y compris la tarification du carbone, l’avenir de la GRC et la relation entre le gouvernement fédéral et les premiers ministres de l’Atlantique.

TAXE SUR LE CARBONE

Le gouvernement fédéral de Trudeau a fait face à des réactions négatives au cours des dernières semaines pour le programme fédéral de tarification du carbone qui est entré en vigueur dans tout le Canada atlantique le 1er juillet.

Cette décision, qui découle du fait que les provinces n’ont pas mis en œuvre leur propre programme alternatif de tarification du carbone, a entraîné une hausse des prix de l’essence. Certains Canadiens de l’Atlantique se demandent si leur paiement de l’incitatif à agir pour le climat compensera les coûts supplémentaires associés à la réglementation sur les carburants propres.

Les premiers ministres de l’Atlantique ont consacré les dernières semaines à une campagne contre la taxe sur le carbone.

En Nouvelle-Écosse, où le premier ministre Tim Houston a demandé à Trudeau de s’asseoir avec les premiers ministres pour discuter de la tarification du carbone, le ministère de l’Environnement et du Changement climatique de la province a dépensé 56 000 $ en dollars des contribuables pour une campagne publicitaire de deux semaines contre une taxe sur le carbone.

Mais Trudeau affirme que les chèques trimestriels de l’Incitatif à agir pour le climat qui ont commencé à être déposés dans les comptes bancaires des Néo-Écossais et des Insulaires du Prince Édouard garantissent que le gouvernement fédéral peut lutter contre le changement climatique tout en remettant de l’argent dans les poches des Canadiens.

« Il y a eu beaucoup d’attaques partisanes à ce sujet, mais la seule chose dont parlent le premier ministre Houston, Pierre Poilievre ou d’autres, c’est que ces chèques soutiennent directement les Canadiens avec de vrais dollars qui atterrissent sur leurs comptes bancaires cette semaine », a déclaré Trudeau à Battis.

Il a noté que la ministre des Finances, Chrystia Freeland, avait proposé de rencontrer les premiers ministres de l’Atlantique à la suite de ses engagements lors des réunions du G20 en Inde.

« Je suis heureux de parler de tarification du carbone avec quiconque souhaite en parler », a déclaré Trudeau.

Le premier ministre a souligné que le directeur parlementaire du budget (DPB) affirme que « huit Canadiens sur 10 seront mieux lotis » grâce au programme de tarification du carbone, mais le directeur parlementaire du budget affirme que les Néo-Écossais paieront plus, en moyenne, qu’ils ne recevront en retour.

C’est pourquoi, dit Trudeau, les bénéficiaires des zones rurales reçoivent un complément de 10 % sur leur chèque de l’Incitatif à agir pour le climat.

Bien que l’incitation ne profite peut-être pas à tout le monde, Trudeau pense qu’elle est nécessaire alors que le pays est aux prises avec des événements météorologiques extrêmes plus fréquents, ainsi que des coûts supplémentaires associés au soutien des personnes touchées par le changement climatique.

« Les événements météorologiques extrêmes sont une réalité. La lutte contre le changement climatique est une réalité », a déclaré Trudeau à Battis. « Nous devons le faire de manière à soutenir les familles et à nous préparer à être compétitifs et à avoir une économie en croissance. »

Lorsqu’on lui a demandé quelle serait l’incitation pour les Maritimes à abandonner les combustibles fossiles s’ils récupéraient de l’argent sous forme de remise, Trudeau a répondu que le prix de la pollution affecte les émetteurs comme les entreprises, les usines et les entreprises qui ne parviennent pas à effectuer des mises à niveau qui sont des carburants. efficace. Les véritables incitations, selon Trudeau, proviennent de programmes d’efficacité énergétique, comme la subvention de 10 000 $ que les Néo-Écossais peuvent demander pour remplacer leur fournaise au mazout par une pompe à chaleur.

«Ce sont des incitatifs qui vont aider les gens alors que nous essayons de faire plus pour réduire les émissions, alors que nous restons compétitifs, alors que le monde évolue dans cette direction, nous soutenons les familles tout en créant ces excellents emplois», a déclaré Trudeau.

CHIGNECTO ISTHME

Les premiers ministres du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse menacent de poursuivre le gouvernement fédéral en justice s’il n’accepte pas de financer entièrement le coût de la protection de l’isthme de Chignecto. Tout en maintenant la position selon laquelle c’est une responsabilité fédérale, ils refusent de conclure une entente de partage des coûts.

Cette semaine, les deux premiers ministres rencontreront le ministre des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc, pour discuter du financement futur de l’isthme.

Trudeau a reconnu que le gouvernement fédéral a la responsabilité de protéger l’isthme, mais soutient qu’il s’agit d’une responsabilité partagée avec les provinces et les intervenants privés.

Le gouvernement fédéral a offert de payer la moitié du projet, pour un montant de 200 millions de dollars.

«Les provinces peuvent partager les 200 millions de dollars restants», a-t-il déclaré à Battis, notant qu’elles ont jusqu’à mercredi pour faire une demande de financement fédéral.

«C’est malheureux pour l’avenir des gens de la Nouvelle-Écosse si les provinces, y compris la Nouvelle-Écosse qui a un excédent budgétaire en ce moment, ne vont pas protéger les moyens de subsistance des gens alors que le gouvernement fédéral arrive avec 200 millions de dollars pour faire exactement cela. ”

Mais Houston estime que les Néo-Écossais ne devraient pas avoir à renoncer à des fonds qui paieraient pour les crises des soins de santé et du logement.

« Le premier ministre peut décider comment il veut dépenser l’argent des contribuables de la Nouvelle-Écosse », a déclaré Trudeau. « Mais le gouvernement fédéral est prêt à être là avec 200 millions de dollars pour protéger une infrastructure essentielle et j’espère vraiment qu’il présentera une demande dans les prochains jours. »

En ce qui concerne la relation entre le premier ministre et les premiers ministres de l’Atlantique, Trudeau a noté « nous travaillons ensemble sur de grandes choses tout le temps pour le bénéfice des gens ».

Il a cité les récents accords sur les soins de santé, ainsi que la réduction de moitié des frais de garde d’enfants, comme exemples de la collaboration efficace des gouvernements provinciaux et fédéral pour améliorer la vie des Canadiens.

« Nous ne sommes simplement pas d’accord, par exemple, sur la nécessité de lutter contre le changement climatique et de remettre plus d’argent dans les poches des gens. »

POLICE

Interrogé sur la possibilité que la GRC se transforme en une force d’enquête fédérale comme le Federal Bureau of Investigation américain, Trudeau a souligné des rapports comme l’enquête qui a examiné la fusillade de masse de 2020 en Nouvelle-Écosse, qui a conclu qu’un nouveau modèle de police est nécessaire au Canada, pour d’éventuelles avancées.

« Je pense que l’une des choses à propos du travail extraordinaire accompli par la Mass Casualty Commission était un regard vraiment réfléchi sur les lignes de responsabilité et qui est responsable et qui est responsable des divers services de police locaux, des services de police nationaux et de toutes ces choses », a déclaré Trudeau. . « Je pense qu’un pays mature a besoin d’avoir ces conversations et je pense qu’elles ont lieu. »

Le premier ministre affirme que l’enquête n’est pas aberrante, notant qu’il y a eu plusieurs rapports au cours des dernières années qui ont conclu que la GRC « doit faire un meilleur travail pour répondre, en particulier aux besoins de la communauté ».