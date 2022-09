Trudeau offre «toutes les ressources nécessaires» pour aider à la recherche d’un suspect de poignardage de masse

Le premier ministre Justin Trudeau promet de fournir «toutes les ressources nécessaires» à la police de la Saskatchewan et à la nation crie de James Smith pendant la recherche en cours du suspect de poignardage de masse Myles Sanderson.

“Notre objectif est d’être là avec tout le soutien nécessaire en ce moment en ce moment de crise”, a déclaré Trudeau lors d’une conférence de presse mardi après-midi à Vancouver.

« En tant que gouvernement fédéral, nous veillons à ce que toutes les ressources nécessaires à la police et à la juridiction soient reçues pour pouvoir mettre fin à cette situation et permettre aux gens de faire leur deuil sans crainte et d’amorcer le processus de guérison qui prendra un temps terriblement, terriblement long, parce que c’était un événement incroyablement horrible et traumatisant.”

Sanderson, ainsi que son frère décédé Damien Sanderson, sont accusés d’avoir perpétré une attaque massive au couteau qui a fait 10 morts et 18 blessés dans la région de la nation crie de James Smith et dans le village voisin de Weldon, en Saskatchewan.

La GRC a émis une alerte mardi après-midi disant aux résidents de la nation crie de James Smith de s’abriter sur place à la suite d’un rapport selon lequel Sanderson se trouvait dans la région.

Le Premier ministre a déclaré que sa priorité pour le moment était d’aider les autorités à résoudre la recherche de Sanderson.

Il a déclaré que les conversations ultérieures tourneraient autour de l’aide à la communauté rurale dévastée, située à environ deux heures de route au nord-est de Saskatoon.

“Il va y avoir de très nombreuses conversations sur les prochaines étapes et sur la manière dont nous allons de l’avant et oui, le gouvernement fédéral sera là pour cela”, a déclaré Trudeau.

La ministre des Services aux Autochtones, Patty Hajdu, a confirmé qu’une gamme de services sera mise à la disposition de la Nation crie de James Smith à la suite de la tragédie.

Ces services comprennent des conseils en santé mentale, la prise en charge des frais funéraires et la couverture du transport médical des victimes, ainsi que l’hébergement, la nourriture et les besoins essentiels des personnes déplacées.

Services aux Autochtones Canada a déclaré que ces besoins faisaient partie de ceux identifiés par le chef Wally Burns de la nation crie de James Smith.

Le département gouvernemental s’est également engagé à soutenir “la sécurité au sein de la communauté”.