Trudeau nous raconte comment il est devenu le «quelqu’un» qui a fait «quelque chose» à propos du convoi

Lors d’un appel téléphonique le 2 février – quelques jours après l’installation du soi-disant Freedom Convoy au centre-ville d’Ottawa – le premier ministre Justin Trudeau s’est entretenu avec Anita Vandenbeld, la députée libérale d’Ottawa-Ouest–Nepean. En tant que députée de la zone touchée, Vandenbeld racontait ce que ses électeurs vivaient.

Ils cherchaient déjà quelqu’un pour faire quelque chose.

“Beaucoup d’électeurs m’appellent pour savoir ce que le Premier ministre va faire à ce sujet, c’est difficile parce que je sais que ce n’est pas de votre ressort”, a déclaré Vandenbeld, selon une lecture de l’appel qui a été déposée par l’avocat de la commission vendredi. . “Les gens sont frustrés et ils veulent juste que quelqu’un fasse quelque chose pour récupérer la ville.”

Plus de cinq heures sous serment vendredi, Trudeau a expliqué à la Commission d’urgence de l’ordre public sa version de la façon dont il est devenu ce quelqu’un et, plus important encore, pourquoi la Loi sur les mesures d’urgence est devenue ce quelque chose.

Que quelqu’un avait besoin de faire quelque chose semble d’une évidence aveuglante – ce qui explique probablement pourquoi un pluralité de Canadiens continuer d’appuyer l’utilisation par le gouvernement de la Loi sur les mesures d’urgence.

Mais si Trudeau était pleinement justifié – au sens juridique – de faire exactement ce qu’il a fait est l’une des questions ultimes devant la commission. Et bien que Trudeau se soit probablement éloigné du témoignage de vendredi en se sentant bien sur la façon dont il s’est expliqué, la décision finale du juge Paul Rouleau reste un mystère intrigant qui pourrait encore priver le gouvernement fédéral d’une exonération totale.

Deviner l’appel de Trudeau

Selon le témoignage de Trudeau, le gouvernement fédéral s’est retrouvé le 14 février avec une situation dangereuse et déstabilisante qui n’était pas sous contrôle.

Bien que certains diront que le gouvernement fédéral aurait pu en quelque sorte faire plus pour aider à résoudre la situation avant ce point, Vandenbeld n’avait pas tort lorsqu’elle a déclaré que cette situation n’était pas du ressort du Premier ministre. Peu importe à qui la manifestation était destinée (les drapeaux « F—Trudeau » laissaient peu de mystère à ce sujet) — d’autres niveaux de gouvernement, municipal et provincial, avaient la responsabilité principale et la juridiction sur les principales routes qui étaient bloquées.

Et il est juste de dire que ni le gouvernement fédéral ni la Loi sur les mesures d’urgence n’auraient été impliqués directement si ces autres niveaux de gouvernement et les services de police avaient été en mesure de prévenir ou de résoudre les blocages à Ottawa, Windsor et Coutts.

Des mois plus tard, la commission fonctionne un peu comme un exercice d’histoire contrefactuelle.

Et si, par exemple, le gouvernement fédéral s’était engagé avec les manifestants ? Vendredi, Trudeau a témoigné que cela aurait pu créer un mauvais précédent en signalant que le gouvernement rencontrerait, ou même changerait la politique publique pour, toute personne disposée à bloquer et à occuper la rue Wellington à Ottawa.

Qu’en est-il de la suggestion selon laquelle la police d’Ottawa était sur le point de donner suite à un plan visant à éliminer la manifestation autour de la Colline du Parlement lorsque la Loi sur les mesures d’urgence a été invoquée? Trudeau a témoigné avec dédain que le gouvernement fédéral avait entendu de telles assurances à plusieurs reprises auparavant.

Qu’en est-il du fait que les blocages à Windsor et Coutts ont été levés avant l’entrée en vigueur des mesures d’urgence ? Trudeau a fait valoir que la Loi sur les mesures d’urgence était toujours nécessaire pour garantir que les blocus ne soient pas rétablis.

Trudeau a déclaré à l’enquête que la décision finale lui appartenait et a décrit comment il avait fait une pause avant de signer la note officielle du Bureau du Conseil privé. Il a réfléchi, a-t-il dit, à ce qui pourrait arriver s’il n’allait pas de l’avant avec la Loi sur les mesures d’urgence – et s’il attendait et que quelqu’un se blessait?

La police intervient pour nettoyer le centre-ville d’Ottawa près de la colline du Parlement des manifestants après des semaines de manifestations le samedi 19 février 2022. (Cole Burston/La Presse canadienne)

“Mais plus que cela, la responsabilité d’un premier ministre est de prendre les décisions difficiles et d’assurer la sécurité des gens”, a déclaré Trudeau.

Il a déclaré que le gouvernement était “capable de résoudre la situation” sans perte de vie ni violence grave. Il s’est dit “absolument, absolument serein et confiant” d’avoir pris la bonne décision.

Sur cette base — et avec le conseiller à la sécurité nationale, tout le BCP et le SCRS lui conseillant d’utiliser la Loi sur les mesures d’urgence — le premier ministre a probablement gagné l’argument politique immédiat.

Le verdict juridique final est plus difficile à juger.

A-t-il atteint le seuil légal ?

La Loi sur les mesures d’urgence stipule qu’une urgence d’ordre public « découle de menaces à la sécurité du Canada ». Il dit que la définition de ce qui constitue des « menaces à la sécurité du Canada » se trouve dans section deux de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.

Le SCRS a déterminé que la manifestation et les blocus ne respectaient pas cette norme – du moins pour ses propres fins spécifiques. Mais le gouvernement fait valoir que l’interprétation, les apports, le but et la prise de décision ultime sont différents lorsque l’expression « menaces à la sécurité du Canada » est envisagée en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence.

La décision de Rouleau sur cette question sera fascinante, quoi qu’elle dise. Pour l’instant, vous pouvez lire des articles d’opinion en duel qui trouvent l’argument du gouvernement soit raisonnable ou problématique . Il est également possible que les rédacteurs de la Loi sur les mesures d’urgence n’aient tout simplement pas imaginé un scénario dans lequel d’autres niveaux de gouvernement semblent incapables d’exercer leur propre autorité.

Mais Trudeau était visiblement prêt et désireux de faire valoir l’argument du gouvernement sur ce point. Il s’est penché en avant lorsque l’avocat de la commission a abordé la question et il a demandé que des parties de la Loi sur le SCRS et de la Loi sur les mesures d’urgence soient affichées à l’écran afin qu’il puisse consulter directement les lois.

REGARDER: “C’était nécessaire”: Trudeau défend l’utilisation de la Loi sur les mesures d’urgence

« C’était nécessaire » : Trudeau défend la décision d’invoquer la Loi sur les mesures d’urgence Au cours de son témoignage devant l’enquête sur la Loi sur les mesures d’urgence, on demande au premier ministre Trudeau si l’invocation de la Loi sur les mesures d’urgence ouvrira les « vannes » et encouragera une utilisation future.

Si Trudeau a été affaibli politiquement par le chaos prolongé de janvier et février – par le sentiment douloureusement non partagé que quelqu’un devait fais quelque chose – il s’est affirmé vendredi.

Sauf qu’il ne se souvient pas très bien du nom exact de la circonscription de Vandenbeld (il pensait que c’était Ottawa Est-Nepean), il était au courant des détails et des arguments et prêt à expliquer. De tels traits ne sont pas toujours évidents dans ses conférences de presse ou dans les caricatures que ses critiques évoquent.

Personne n’a produit de textes embarrassants à partir du trésor de documents que le gouvernement a remis à la commission. Interrogé par un avocat représentant les organisateurs du convoi, Trudeau a fait preuve d’une partie de l’empathie qui a peut-être fait défaut dans ses commentaires publics l’hiver dernier.

Néanmoins, si la commission conclut que le gouvernement n’a pas atteint le seuil légal, ce serait un dernier mot gênant sur la question pour Trudeau et pour ce que les Canadiens ont vécu au cours des deux dernières années et demie.

La question la plus intéressante que quiconque ait posée vendredi était de savoir si Trudeau craignait que sa décision d’invoquer la Loi sur les mesures d’urgence n’encourage les futurs gouvernements à l’utiliser. C’est une chose sensée dont il faut s’inquiéter.

Mais peut-être pouvons-nous tous nous réconforter en regardant ce qui s’est passé vendredi et au cours du mois dernier. Le Premier ministre vient de passer cinq heures sous serment, interrogé par un cortège de plus d’une douzaine d’avocats, après qu’une demi-douzaine de ses ministres aient été obligés de tout expliquer, de leurs interactions officielles à leurs SMS impertinents.

La prochaine fois que quelqu’un songera à déclencher la Loi sur les mesures d’urgence, il saura au moins dans quoi il s’engage.