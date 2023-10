Trudeau nomme un ancien ambassadeur en Israël envoyé spécial sur l’antisémitisme

Le premier ministre Justin Trudeau a nommé Deborah Lyons nouvelle envoyée spéciale du Canada pour la mémoire de l’Holocauste et la lutte contre l’antisémitisme.

Lyons, un diplomate avec 25 ans d’expérience dans les relations internationales, remplace l’envoyé sortant Irwin Cotler, l’ancien ministre libéral de la Justice qui a occupé ce poste de 2020 à 2023.

« Mme Lyons sera une voix critique dans la lutte contre l’antisémitisme et la préservation de la mémoire de l’Holocauste afin que les jeunes générations connaissent la vérité sur ce qui s’est passé et comment l’antisémitisme continue aujourd’hui », a déclaré Trudeau dans un communiqué aux médias.

Lyons, nommé pour un mandat de deux ans, a été ambassadeur du Canada en Israël de 2016 à 2020.

Avant cela, elle a été ambassadrice du Canada en Afghanistan de 2013 à 2016 et ambassadrice adjointe aux États-Unis de 2010 à 2013.

« L’antisémitisme est une réalité quotidienne pour un trop grand nombre de personnes issues des communautés juives au Canada et dans le monde », a déclaré Lyons dans un communiqué aux médias.

Elle a déclaré que les récentes attaques contre Israël par le Hamas, un groupe répertorié comme organisation terroriste par le gouvernement canadien devrait encourager les Canadiens à travailler ensemble pour lutter contre l’antisémitisme.

« Je suis fière d’accepter ce rôle et cette responsabilité et je m’engage à travailler avec tous les niveaux de gouvernement, les institutions et les parties prenantes pour promouvoir la sensibilisation à l’Holocauste et combattre l’antisémitisme ici au Canada et à l’étranger », a-t-elle déclaré dans sa déclaration.

Cotler optimiste quant à son successeur

Dans son nouveau rôle, Lyons est chargée de poursuivre les initiatives de commémoration de l’Holocauste au Canada et à l’étranger et servira de représentante du Canada auprès de l’Alliance internationale pour la mémoire de l’Holocauste (IHRA).

L’IHRA, créée en 1998 par l’ancien Premier ministre suédois Göran Persson, est aujourd’hui une alliance de 35 pays membres déterminés à lutter contre la propagation du négationnisme et de l’antisémitisme.

Selon les chiffres de Statistique Canada basés sur les rapports de police sorti plus tôt cette année, Les Juifs restent la cible écrasante des crimes haineux au Canada.

Irwin Cotler, ancien ministre libéral de la Justice, se dit optimiste quant à la lutte contre l’antisémitisme au Canada. (Salvatore Di Nolfi/Keystone via AP)

En 2021, 884 crimes haineux visant une religion spécifique ont été signalés à la police ; plus de la moitié d’entre eux – 487 – étaient motivés par l’antisémitisme.

Malgré ces chiffres, Cotler a déclaré qu’il quittait son poste « optimiste parce que j’ai un merveilleux successeur en la personne de l’ambassadrice Deborah Lyons ».

Cotler a déclaré qu’il croyait que le Canada s’unirait dans une « cause commune » pour lutter contre l’antisémitisme « avec tout l’engagement requis… pour protéger notre démocratie et nos droits de l’homme ».