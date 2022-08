Trudeau n’est pas convaincu d’exporter du gaz naturel liquéfié vers l’Europe

Présentant le Canada comme un fournisseur fiable d’énergie propre et une solution à la dépendance des pays européens à l’égard du pétrole et du gaz russes, le premier ministre Justin Trudeau dit qu’il n’est pas convaincu par l’idée que les exportations de gaz naturel liquéfié fassent partie du plan à long terme.

S’exprimant aux côtés du chancelier allemand Olaf Scholz lors d’une conférence de presse lundi – dans le cadre d’une visite de trois jours au Canada axée sur la sécurité énergétique et les technologies propres qui devrait culminer avec la signature d’un accord d’exportation d’hydrogène à Terre-Neuve mardi – Trudeau a semblé remettre en question le “business case” pour poursuivre les développements du GNL.

“Nous sommes dans une situation à court terme, où nous ferons ce que nous pourrons pour contribuer à l’approvisionnement mondial en énergie en augmentant nos capacités… Et explorerons les moyens de voir s’il est logique d’exporter du GNL et s’il y a une analyse de rentabilisation pour cela, d’exporter du GNL directement vers l’Europe », a déclaré Trudeau.

« Mais à moyen et à long terme, le Canada peut se positionner et se positionnera pour être un fournisseur clé d’énergie dans le monde dans une économie nette zéro. Et cela signifie des investissements dans l’hydrogène, cela signifie plus d’investissements dans les minéraux critiques… cela signifie des investissements dans une gamme de solutions.”

Pressé de savoir si le Canada est en mesure d’exporter du gaz naturel à l’état liquide vers l’Allemagne, Trudeau a déclaré que le Canada était conscient de la nécessité de contrer la crise de l’approvisionnement énergétique, mais qu’il faudrait un investissement important pour construire l’infrastructure nécessaire.

« Les usines de conversion sont généralement placées à proximité des sources de GNL. Et, alors que nous examinons la possibilité d’usines de GNL sur la côte est, capables d’expédier directement vers l’Allemagne, nous nous retrouvons loin des champs gaziers de l’Ouest canadien. C’est faisable, nous avons une infrastructure autour de cela, mais nous cherchons beaucoup comment nous pouvons aider au mieux », a déclaré Trudeau.

L’Europe est confrontée à une crise de l’approvisionnement énergétique et les pays sont invités à réduire leur consommation de gaz face à l’incertitude persistante concernant l’approvisionnement énergétique de la Russie. Des réductions considérables du flux de gaz naturel ont amené les pays à réclamer de renforcer leurs réserves et ont incité des pays comme l’Allemagne à rechercher des sources alternatives.

Scholz a déclaré que son pays prenait des mesures pour rechercher des ressources énergétiques alternatives et accélérait la construction de nouveaux ports et pipelines, tout en gardant à l’esprit les objectifs climatiques allemands.

“C’est sur cette base que nous parlons maintenant à d’autres pays qui ont des opportunités. Le Canada est l’un d’entre eux. Nous parlons à ces pays afin de nous aider à exploiter de nouvelles sources d’intrants”, a-t-il déclaré.

Avant la visite de Scholz, Trudeau a déclaré que le Canada cherchait des moyens de fournir plus de pétrole et de gaz à l’Europe “à court terme”, tout en envisageant comment le monde pourrait se débarrasser du pétrole et du gaz ensemble, plus rapidement. À l’époque, le premier ministre avait indiqué que le Canada étudiait des propositions à court terme de gaz naturel liquéfié qui pourraient éventuellement être converties pour exporter de l’hydrogène, qui est une alternative de carburant propre.

Lundi, Trudeau a déclaré que les entreprises canadiennes discutaient toujours avec l’Allemagne de la question de savoir si «le nouveau contexte» valait désormais la peine d’investir dans des projets de gaz naturel liquéfié proposés mais non retenus, y compris au Canada atlantique et au Québec, en gardant à l’esprit que l’Allemagne a également prévoit de passer à des sources d’énergie plus propres.

“Du point de vue du gouvernement, assouplir les processus – en raison de la difficulté à laquelle l’Allemagne est confrontée – pour nous assurer que nous pouvons franchir plus rapidement les obstacles réglementaires, est quelque chose que nous sommes prêts à faire”, a déclaré Trudeau. “Mais il doit y avoir une analyse de rentabilisation. Cela doit avoir un sens pour l’Allemagne.”