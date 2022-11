Trudeau “n’a pas réussi à protéger notre démocratie” des menaces de la Chine, selon Poilievre

Réagissant aux allégations d’ingérence de la Chine dans les élections fédérales de 2019, le chef conservateur Pierre Poilievre a déclaré mercredi que le premier ministre Justin Trudeau n’avait pas réussi à protéger la démocratie canadienne et que les députés conservateurs faisaient pression pour une enquête d’un comité parlementaire.

Poilievre a fait ces remarques à Vancouver alors que la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, prononçait un discours à Toronto sur la publication de la prochaine stratégie indo-pacifique du gouvernement libéral.

“Il est très troublant que le premier ministre soit au courant d’allégations d’ingérence étrangère dans les élections canadiennes depuis janvier dernier et qu’il n’ait pris aucune mesure”, a déclaré Poilievre.

“Aucun gouvernement étranger ne devrait avoir d’influence sur nos élections ou sur notre avenir. Cela devrait être entre les mains des Canadiens. Et jusqu’à présent, cela n’a pas été le cas du premier ministre. Il n’a pas réussi à protéger notre démocratie.”

Poilievre a déclaré aux journalistes que Trudeau devait expliquer ce qu’il savait de l’ingérence chinoise dans les élections canadiennes et comment il avait réagi à la menace.

Le chef conservateur citait un Histoire de l’actualité mondiale qui a déclaré que des responsables du renseignement canadien avaient alerté Trudeau en janvier que la Chine s’était ingérée dans les élections fédérales de 2019.

Citant des sources anonymes, l’article de Global News a déclaré que le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) avait envoyé des notes d’information à Trudeau et à plusieurs ministres alléguant que la Chine avait secrètement financé 11 candidats aux élections fédérales de 2019.

Les notes d’information, qui n’identifiaient pas les candidats, indiquaient également que la Chine travaillait pour que ses agents soient employés dans les bureaux des députés.

Regardez: Poilievre dit que Trudeau “n’a pas réussi à protéger notre démocratie”

Poilievre dit que Trudeau “n’a pas réussi à protéger notre démocratie” Le chef conservateur Pierre Poilievre se dit «troublé» par la réponse du premier ministre Justin Trudeau aux affirmations selon lesquelles la Chine s’est ingérée lors des dernières élections canadiennes.

« Nous avons besoin d’un gouvernement qui défend les droits de la personne et les libertés et qui défend les intérêts du Canada dans un monde de plus en plus dangereux », a déclaré Poilievre.

Il a déclaré que les députés conservateurs du comité de la procédure et des affaires de la Chambre sont convaincus qu’ils ont les votes nécessaires pour mener à bien une étude en comité.

Poilievre a déclaré qu’il souhaitait que l’enquête examine “ce que le premier ministre savait, ce qu’il va faire à ce sujet et comment nous allons protéger notre démocratie contre l’ingérence étrangère”.

“Nous devons faire plus”, a déclaré Joly

S’exprimant mercredi lors d’un événement organisé par la Munk School of Global Affairs and Public Policy et la Asia-Pacific Foundation, Joly a décrit la Chine comme “une puissance mondiale de plus en plus perturbatrice”.

Joly était présent à l’événement pour donner un aperçu d’une prochaine stratégie indo-pacifique pour le Canada – une stratégie qui guidera également les relations du Canada avec la Chine. Joly a déclaré que la stratégie entièrement financée serait lancée dans un mois, mais n’a pas donné de date.

Interrogé sur l’ingérence étrangère dans les élections canadiennes, Joly a déclaré que le gouvernement libéral “ne laissera aucun acteur étranger se mêler de notre démocratie, point final”.

« Lors des deux dernières élections, nous avions un comité qui travaillait sur ces mêmes questions, et nous avons également renforcé nos processus, mais je pense que nous devons faire plus », a déclaré Joly.

S’opposer à l’agression chinoise

Joly a déclaré que même si la puissance croissante de la Chine remodèle les approches de nombreux pays en matière de politique étrangère, le Canada doit savoir quand rester fort et quand travailler avec la Chine.

“Le Canada ne s’excusera jamais pour ses intérêts nationaux et nous ne regretterons pas de chercher à faire respecter les règles mondiales qui régissent le commerce international, les droits humains internationaux ou les droits de navigation”, a-t-elle déclaré.

“Nous défierons la Chine quand nous le devrons, et nous coopérerons avec la Chine quand nous le devrons.”

Joly a déclaré que l’approche du Canada envers la Chine comprendrait l’opposition à l’approche de la Chine envers Hong Kong en soutenant la liberté d’expression et la liberté de la presse dans la région administrative spéciale, et en s’opposant à toute menace chinoise contre Taïwan – qui, selon la Chine, fait partie de son territoire.

La minorité ouïghoure

Joly a également évoqué la situation dans la région chinoise du Xinjiang. Plusieurs gouvernements et groupes de défense des droits de l’homme ont décrit le traitement par la Chine de la minorité ouïghoure dans la région comme un crime contre l’humanité ou un génocide.

Joly a déclaré que le Canada “continuera de s’engager aux plus hauts niveaux concernant la situation des droits de l’homme dans la région du Xinjiang en Chine, où des récits crédibles d’atteintes aux droits de l’homme et de crimes contre l’humanité sont bien documentés”.

Les membres du Parlement voté l’année dernière pour qualifier la persécution des Ouïghours par la Chine de génocide, mais le ministre des Affaires étrangères de l’époque, Marc Garneau, s’est abstenu au nom du gouvernement.