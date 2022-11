Trudeau met de l’argent derrière les promesses de l’Indo-Pacifique lors de sa visite au sommet de l’Asie du Sud-Est

Le Premier ministre Justin Trudeau a dévoilé samedi une série d’annonces de financement au Cambodge visant à approfondir les liens économiques et universitaires avec l’Asie du Sud-Est, après des décennies d’engagement sporadique avec la région.

“Il s’agit d’un changement de génération”, a déclaré Trudeau aux dirigeants réunis à Phnom Penh pour un sommet de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est.

“J’annonce des investissements concrets qui font partie de notre engagement envers cette relation”, a-t-il déclaré, avant d’énumérer 333 millions de dollars de nouveaux financements.

Il s’exprimait lors d’un événement commémorant les 45 ans de relations du Canada avec l’ASEAN, qui survient alors que le groupe négocie un accord de libre-échange avec le Canada.

Le bloc de 10 pays comprend certaines des économies à la croissance la plus rapide au monde, et les libéraux disent qu’ils veulent détourner le commerce de la Chine en raison de préoccupations qui vont des droits de l’homme à la propriété intellectuelle.

“Il n’y a pas de surprises, les cartes sont sur la table et notre objectif est d’être présents dans la région”, a déclaré la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, aux journalistes en français.

Trudeau a dévoilé un financement pour des liens plus étroits en Asie du Sud-Est, répartis sur cinq ans.

Le plus gros morceau, 133 millions de dollars, concernera l’aide au développement axée sur les féministes dans les pays de l’ANASE, dont un quart sera réservé aux groupes de la société civile canadienne.

De gauche à droite, la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly, le président américain Joe Biden, la dirigeante du Fonds monétaire international Kristalina Georgieva et le premier ministre Justin Trudeau prennent la parole lors du dîner au sommet de l’ASEAN, le samedi 12 novembre 2022, à Phnom Penh, au Cambodge. (Alex Brandon/Associated Press)

Ottawa dépensera également 84,3 millions de dollars pour un nouveau fonds océanique partagé visant à lutter contre la pêche illicite dans la région, et 40 millions de dollars pour un fonds d’engagement qui aidera les fonctionnaires ainsi que la société civile à faire des recherches sur la région indo-pacifique.

Les libéraux allouent 24 millions de dollars à un centre du secteur privé pour informer les entreprises des opportunités en Asie, et le même montant à la Fondation Asie-Pacifique pour exploiter un bureau sur le continent. Des fonds sont également alloués pour organiser des échanges éducatifs et aider les pays de l’ANASE à participer aux négociations d’accords commerciaux avec le Canada.

Un groupe d’affaires affirme que le Canada est à la traîne sur le plan commercial

Pendant ce temps, le bureau de Trudeau a déclaré que l’ASEAN avait accordé au Canada le statut de partenariat stratégique global, qui est le niveau de reconnaissance le plus élevé pour les pays non membres. Les États-Unis et l’Inde ont également obtenu ce statut samedi, les plaçant aux côtés de partenaires précédemment reconnus, l’Australie et la Chine.

L’ANASE en tant que bloc constitue déjà le sixième partenaire commercial du Canada.

La majorité de la population des pays membres de l’ASEAN a moins de 30 ans, un changement démographique qui façonne les opportunités économiques dans la région. Une classe moyenne en plein essor stimule des pays comme l’Indonésie et la Thaïlande, tandis que la perspective d’une main-d’œuvre bon marché pousse les entreprises à délocaliser des emplois de Chine vers des pays comme le Vietnam et les Philippines.

Quant au Cambodge, le Canada est l’un de ses principaux partenaires commerciaux, avec des échanges bilatéraux s’élevant à 1,82 milliard de dollars l’an dernier. Environ 98 % de cette somme concernait des biens vendus par le Cambodge au Canada, comme des vêtements et des chaussures, en échange de seulement 38,5 millions de dollars en biens canadiens comme des pièces de véhicules et de la fourrure artificielle.

Le commerce entre les deux pays a explosé malgré une présence diplomatique limitée. En 2009, le gouvernement du premier ministre Stephen Harper a fermé l’ambassade du Canada à Phnom Penh, la rétrogradant en bureau consulaire. À l’époque, Ottawa avait cité un “examen sérieux de la représentation diplomatique actuelle du Canada à l’étranger”, mais beaucoup attribuaient cette évolution à des compressions budgétaires.

Trudeau a rencontré samedi le Premier ministre cambodgien Hun Sen mais n’a fait aucune mention de la réouverture d’une ambassade, et Joly est resté vague sur l’idée.

REGARDER | Ancien ambassadeur en Chine sur l’évolution de la position du Canada : La ministre Joly met en garde les Canadiens qui font des affaires en Chine : « Vous devez être lucide » « Je m’attends à ce que la Chine réagisse très négativement, mais en fait, nous n’avons pas le choix », a déclaré l’ancien ambassadeur du Canada en Chine, Guy Saint-Jacques, à propos de l’évolution de la politique du Canada à l’égard de la Chine, telle que décrite à grands traits par la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly mercredi dans Toronto.

“Notre objectif est d’être plus présents dans la région”, a-t-elle déclaré en anglais, notant que les libéraux ont ouvert des ambassades en Afrique après que leurs prédécesseurs conservateurs les aient fermées.

Wayne Farmer, chef du Conseil commercial Canada-ASEAN, a déclaré qu’Ottawa accuse un retard par rapport aux États-Unis, à l’Australie, à la Grande-Bretagne et à la France dans l’établissement de liens commerciaux solides avec la région.

“C’est la partie du monde la plus éloignée du Canada; c’est plus loin que l’Afrique, c’est plus loin que l’Asie du Nord et plus loin que l’Europe. Il n’est pas surprenant que nous soyons des retardataires”, a déclaré Farmer.

“Mais dans le monde d’aujourd’hui avec la communication et les transports tels qu’ils sont, ce n’est pas non plus une excuse.”

La politique des vaccins reste un facteur, selon un expert

Jeffrey Reeves, directeur de recherche de la Fondation Asie-Pacifique, a déclaré que l’Occident avait également nui à sa réputation en faisant peu pour permettre aux pays en développement de produire des vaccins COVID-19, par exemple en agitant des brevets.

“La Chine a fourni la majeure partie de l’Asie en vaccins tandis que l’Occident mondial a stocké les approvisionnements et empêché les transferts de technologie dans la production à l’étranger”, a-t-il noté lors d’un panel le 1er novembre.

“Ce genre de choses ne passe honnêtement pas inaperçu et elles ne sont pas facilement oubliées.”

Stephanie Martel, professeure de relations internationales à l’Université Queen’s et grande spécialiste de l’ASEAN, affirme que le Canada pourrait plutôt jouer un rôle dans la recherche d’un consensus sur diverses questions.

Elle a déclaré que le Canada peut établir des relations avec les pays d’Asie du Sud-Est en se concentrant sur leurs trajectoires individuelles, au lieu de les présenter comme sous la coupe de la Chine ou des États-Unis.

Martel dit que cela revient à “reconnaître et respecter le fait que beaucoup de ces pays ne rentrent pas parfaitement dans ces catégories démocratiques versus autoritaires”.