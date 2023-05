Trudeau : Le gouvernement libéral n’appliquerait pas la politique sur les sources en ligne

Le premier ministre Justin Trudeau a clairement indiqué mardi qu’un gouvernement dirigé par lui ne mettrait jamais en œuvre la politique récemment adoptée par le Parti libéral visant à lutter contre la désinformation en ligne en exigeant que les plateformes disposent de « matériel dont les sources peuvent être retracées ».

« Les libéraux, comme tous les Canadiens, ont raison de s’inquiéter de la mésinformation et de la désinformation et de vouloir s’assurer que les Canadiens en sont protégés. Cependant, cette politique n’est pas une politique que nous mettrons jamais en œuvre », a déclaré Trudeau aux journalistes sur la colline du Parlement, parlant d’une politique non contraignante adoptée lors du congrès politique national du parti le week-end dernier.

La politique a suscité des critiques avant et après que les délégués libéraux en aient délibéré, craignant qu’elle ne constitue une censure gouvernementale et ne force les journalistes à révéler leurs sources anonymes.

Présentée par les libéraux fédéraux de la Colombie-Britannique, la politique avait pour objectif déclaré de lutter contre la désinformation en ligne, appelant le gouvernement à «explorer les options» pour tenir les services d’information en ligne responsables «de la véracité du matériel publié sur leurs plateformes et à limiter la publication uniquement à du matériel dont les sources peuvent être retracées.

C’était l’une des 24 résolutions adoptées, mais cela ne veut pas dire qu’elle deviendra une politique du gouvernement libéral.

Michael Geist, professeur de droit à l’Université d’Ottawa et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en droit d’Internet et du commerce électronique, a écrit dans un article de blog la semaine dernière que la politique pourrait équivaloir à une «réglementation de la parole autoritaire», tandis que «l’inclusion de plateformes Internet pourrait conduire à une censure généralisée du contenu.

Geist a déclaré que la politique pourrait soulever plusieurs questions concernant les journalistes et leur utilisation de sources anonymes et de lanceurs d’alerte.

Exprimant également des inquiétudes quant aux implications potentielles de la proposition, la députée conservatrice et critique du patrimoine canadien Rachael Thomas a qualifié la résolution de « décourageante », même si les auteurs de la résolution n’avaient pas l’intention de cibler les journalistes.

Les libéraux ont adopté une politique sur la censure des journalistes. Écoutez.👇 pic.twitter.com/87xCYVVP7e – Rachel Thomas (@RachaelThomasMP) 8 mai 2023

L’insistance de Trudeau mardi sur le fait que, tant qu’il sera à la barre, cette proposition ne figurera pas dans la plate-forme électorale du parti s’appuie sur une déclaration similaire du ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, lundi, qui a indiqué qu’un gouvernement libéral « ne mettrait jamais en œuvre une politique cela limiterait la liberté de la presse ou dicterait comment les journalistes feraient leur travail.

« Nous ne porterons jamais atteinte à la capacité des journalistes à faire le travail professionnel indépendant qu’ils font », a déclaré Trudeau.



LE PM CRITIQUE LES GÉANTS DE L’INTERNET POUR LA RÉPONSE AU PROJET DE LOI SUR LES NOUVELLES EN LIGNE

Trudeau a également visé mardi le géant de la technologie Meta, le qualifiant de « déconnecté » pour sa réponse à la loi du gouvernement sur la diffusion en continu, le projet de loi C-18.

Le projet de loi – qui est à l’étape de l’étude en comité au Sénat – obligerait les géants de l’Internet à indemniser les entreprises de médias canadiennes pour avoir rendu le contenu des nouvelles disponible sur leurs plateformes.

La Presse canadienne a rapporté mardi que la responsable des politiques publiques de Meta Canada, Rachel Curran, a déclaré au comité du patrimoine de la Chambre des communes que l’entreprise avait une équipe de blocage de contenu prête à supprimer les nouvelles sur ses plateformes de médias sociaux si le projet de loi était adopté.

En réponse aux commentaires de la députée libérale Lisa Hepfner au comité selon lesquels le blocage des nouvelles des sites de médias sociaux de Meta pourrait entraîner une augmentation de la désinformation et de la désinformation si les gens recherchent des informations ailleurs, Curran a déclaré que c’était une décision commerciale.

« Nous pensons que l’information a une réelle valeur sociale », a-t-elle déclaré. « Le problème est que cela n’a pas beaucoup de valeur économique pour Meta. »

Trudeau a quant à lui déclaré mardi que l’argument n’est « pas seulement erroné, il est dangereux pour notre démocratie, pour notre économie ».

« Mis à part les emplois et les communautés qui sont soutenus par le journalisme local, par des journalistes professionnels, comprendre ce qui se passe dans le monde qui nous entoure est un service essentiel », a déclaré Trudeau. « Pouvoir défier les autorités et les pouvoirs dans les démocraties et dans les non- démocraties est un élément fondamental de ce que nous faisons et comment nous créons une société meilleure et plus juste pour toujours.

En réponse à C-18, Google a également effectué un test pour empêcher certains utilisateurs de voir les liens d’actualités en février.

« Woodward et Bernstein n’étaient pas des influenceurs », a également déclaré Trudeau. « Quelqu’un qui rapporte les horreurs de Bucha (Ukraine) n’essaie pas d’obtenir des ‘j’aime’ sur leur page Facebook. Le journalisme est essentiel. »

« Le fait que Facebook continue de dire qu’il ne veut pas payer les journalistes pour le travail qu’ils font montre à quel point ils sont profondément irresponsables et déconnectés de la façon dont nous devons tous nous assurer que nous protégeons nos démocraties », il ajouta.



Avec des fichiers de Daniel Otis de CTVNews.ca et de Rachel Aiello, journaliste parlementaire numérique principale