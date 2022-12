Trudeau : Le Canada a la chance d’être un « pays de paix »

OTTAWA –

Le premier ministre Justin Trudeau demande aux Canadiens de se rappeler à quel point ils sont chanceux « de vivre dans un pays de paix ».

Trudeau dit dans son discours de Noël annuel que c’est la saison où la vie ralentit et “les films de Noël, y compris Die Hard, se répètent”.

Mais il dit que 2022 a été une année difficile et reconnaît que pour certains, les vacances ne seront pas faciles.

Cette saison des fêtes marque un retour à plus de normalité pour des millions de Canadiens qui n’ont plus à naviguer dans les voyages de vacances et les réunions de famille en raison des restrictions sanitaires liées à la COVID-19.

Trudeau demande aux gens de se préparer à voir des membres de leur famille élargie qu’ils “n’ont pas vus depuis si longtemps” pour se rappeler “à quel point nous sommes chanceux de vivre dans un pays de paix”.

Il dit que ce Noël, ses pensées iront aux membres de l’armée et aux professionnels de la santé qui travaillent pendant les vacances – les Canadiens qui, selon lui, « font un effort supplémentaire pour faire de notre pays un meilleur endroit ».