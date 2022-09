Trudeau: la Russie “échoue et s’agite” dans la guerre en Ukraine

NATIONS UNIES (AP) – La mobilisation militaire partielle de la Russie est un signe qu’elle “échoue et échoue” dans son invasion de l’Ukraine, a accusé mercredi le Premier ministre canadien Justin Trudeau, condamnant ce qu’il a appelé une escalade de la guerre.

Trudeau a déclaré que l’activation de certains réservistes, combinée aux menaces nucléaires voilées du président Vladimir Poutine et aux projets de référendums dans les zones occupées de l’Ukraine, montrait que le dirigeant russe était désespéré.

“Poutine a fondamentalement mal calculé de différentes manières”, a déclaré le Premier ministre aux journalistes réunis au siège de l’ONU, où se réunit l’Assemblée générale. “Poutine avait tort et il est, en ce moment, en train d’échouer et de s’agiter dans sa réponse à la situation.”

En appelant à la mobilisation, Poutine a cité la longueur de la ligne de front et a déclaré que la Russie combattait efficacement la puissance militaire combinée des pays occidentaux.

Trudeau a promis que le Canada continuerait de renforcer les sanctions contre la Russie et de fournir une aide militaire à l’Ukraine, mais n’a donné aucun détail. Poutine, a-t-il dit, était sur le point d’« admettre ce qu’il n’a pas voulu admettre » que son pays est, en fait, en guerre.

Le dirigeant canadien a accusé Poutine de “crimes de guerre” et a déclaré que la Russie, membre fondateur des Nations Unies, violait les principes fondamentaux de l’institution.

«Nous continuons de veiller à faire tout ce qui est nécessaire pour que Poutine et ses copains soient tenus responsables», a déclaré Trudeau.

Poussé par les journalistes à se lancer dans la politique américaine, Trudeau a esquivé un point et plongé dans un autre. Lorsqu’on lui a demandé si le président Joe Biden avait eu tort de déclarer la fin de la pandémie de COVID-19, Trudeau a noté que les gens se débattaient dans les hôpitaux et a déclaré : « nous voulons tous que cette pandémie se termine le plus rapidement possible ».

Au sujet de l’annulation de l’affaire Roe c. Wade, cependant, il a déclaré avec enthousiasme que le Canada se battrait pour les droits reproductifs dans le monde entier.

“Nous aiderons également les États-Unis si nous en avons besoin”, a-t-il déclaré.

___

L’écrivain national AP Matt Sedensky peut être contacté à msedensky@ap.org et https://twitter.com/sedensky. Pour plus de couverture AP de l’Assemblée générale des Nations Unies, visitez https://apnews.com/hub/united-nations-general-assembly

Matt Sedensky, Associated Press