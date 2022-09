Trudeau: la Russie “échoue et s’agite” dans la guerre en Ukraine

“Poutine a fondamentalement mal calculé de différentes manières”, a déclaré le Premier ministre aux journalistes réunis au siège de l’ONU, où se réunit l’Assemblée générale. “Poutine avait tort et il est, en ce moment, en train d’échouer et de s’agiter dans sa réponse à la situation.”

Poussé par les journalistes à se lancer dans la politique américaine, Trudeau a esquivé un point et plongé dans un autre. Lorsqu’on lui a demandé si le président Joe Biden avait eu tort de déclarer la fin de la pandémie de COVID-19, Trudeau a noté que les gens se débattaient dans les hôpitaux et a déclaré : « nous voulons tous que cette pandémie se termine le plus rapidement possible ».