Trudeau incendié comme étant « embarrassant », le président de la Chambre des représentants du Canada fait face à des appels croissants à démissionner pour avoir honoré les nazis

Le président de la Chambre des représentants du Canada fait face à un nombre croissant de députés de l’opposition exigeant sa démission après qu’un combattant nazi ait été honoré lors de la visite du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy au Parlement la semaine dernière, alors que le premier ministre, le juge Trudeau, est également incendié par les conservateurs pour « l’embarras et la honte diplomatiques massifs ». « .

À Ottawa, le chef de l’opposition Pierre Poilievre a reproché à Trudeau et au gouvernement libéral d’avoir créé « un embarras et une honte diplomatiques massifs » pour ne pas avoir correctement examiné Yaroslav Hunka, un homme qui s’est battu pour une unité militaire nazie pendant la Seconde Guerre mondiale.

« Le premier ministre est responsable », a déclaré le chef conservateur. « Va-t-il assumer la responsabilité de son dernier embarras ? »

Juste après que Zelenskyy – qui est juif et dont les parents ont perdu la vie pendant l’Holocauste – a prononcé un discours à la Chambre des communes vendredi, les législateurs canadiens ont ovationné Hunka, 98 ans, lorsque le président Anthony Rota a attiré l’attention sur lui. Rota a présenté Hunka comme un héros de guerre ayant combattu pour la 1re division ukrainienne.

La 1re division ukrainienne était également connue sous le nom de division Waffen-SS Galicia, ou SS 14e division Waffen, une unité volontaire placée sous le commandement des nazis.

Rota, qui a présenté dimanche des excuses écrites et les a répétées à la Chambre lundi, n’a pas immédiatement démissionné.

Dans ses excuses, Rota a déclaré qu’il était seul responsable de l’invitation et de la reconnaissance de Hunka.

« Je suis profondément désolé d’avoir offensé beaucoup de personnes par mon geste et mes remarques », a-t-il déclaré.

« Personne – ni même personne parmi vous, chers parlementaires, ni dans la délégation ukrainienne – n’était au courant de mon intention ou de mes remarques avant leur prononcé. »

Dans un communiqué publié dimanche, le Centre d’études sur l’Holocauste des Amis de Simon Wiesenthal a été le premier à clarifier publiquement que la division Waffen-SS Galicia « était responsable du massacre de civils innocents avec un niveau de brutalité et de méchanceté inimaginable ».

Adressant l’incident devant la caméra à un journaliste, Trudeau a reconnu qu’il était « embarrassant », mais a également mis en garde séparément contre la propagande et la « désinformation » russes.

« C’est évidemment extrêmement bouleversant que cela se produise. L’orateur a reconnu son erreur et s’est excusé, mais c’est quelque chose qui est profondément embarrassant pour le Parlement du Canada et, par extension, pour tous les Canadiens », a déclaré Trudeau. « Je pense particulièrement aux députés juifs et à tous les membres de la communauté juive à travers le pays qui célèbrent… la commémoration de Yom Kippour aujourd’hui. Je pense qu’il va être vraiment important que nous luttions tous contre la propagande russe, la désinformation russe et poursuivions notre politique. « Nous apportons un soutien ferme et sans équivoque à l’Ukraine, comme nous l’avons fait la semaine dernière en annonçant de nouvelles mesures pour soutenir l’Ukraine dans la guerre illégale menée par la Russie contre elle. »

Peter Julian, leader parlementaire du Nouveau Parti démocratique, et Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois, ont tous deux déclaré que Rota devrait démissionner.

« Pour le bien de l’institution qu’est la Chambre des communes… Je ne crois pas que vous puissiez continuer à jouer ce rôle », a déclaré Julian. « Malheureusement, je dois respectueusement vous demander de vous retirer. »

Dans une déclaration rédigée en français, Blanchet a déclaré que Rota avait perdu la confiance de la Chambre.

La leader du gouvernement à la Chambre, Karina Gould, a déclaré que l’incident « nous a tous blessé au Parlement ».

« Cela a été profondément embarrassant pour le Canada, et je pense que cela a été profondément embarrassant pour le président de l’Ukraine », a déclaré Gould, descendant de survivants de l’Holocauste.

Gould a déclaré que c’était la décision de Rota d’inviter Hunka.

« Ni le gouvernement du Canada ni la délégation ukrainienne n’en étaient au courant », a-t-elle déclaré.

A Moscou, un porte-parole du Kremlin a déclaré qu’il était « scandaleux » que Hunka ait reçu une ovation debout lors d’une visite à Ottawa.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que la mémoire des nazis devait être préservée. Il a déclaré que le Canada fait partie des pays occidentaux qui ont élevé une jeune génération qui ne comprend pas la menace du fascisme. « Une attitude aussi négligente à l’égard de cette mémoire est, bien sûr, scandaleuse », a déclaré Peskov lors de sa conférence téléphonique quotidienne avec les journalistes.

Le dirigeant russe Vladimir Poutine a qualifié ses ennemis en Ukraine de « néo-nazis », malgré les antécédents de Zelensky.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.