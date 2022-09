Trudeau impose de nouvelles sanctions à la “police de la moralité” iranienne alors que les manifestations s’emparent du pays

Le Premier ministre Justin Trudeau a annoncé lundi que le Canada imposerait des sanctions à des « dizaines » d’individus et d’entités iraniens – y compris la soi-disant « police de la moralité » du pays – alors que les forces de sécurité iraniennes continuent de réprimer violemment les manifestants.

L’Iran a été secoué par des manifestations depuis que Mahsa Amini, une femme de 22 ans, est décédée après avoir été arrêtée par la police des mœurs iranienne ce mois-ci – prétendument pour ne pas avoir porté correctement son hijab.

Les manifestations se sont propagées à l’ensemble des 31 provinces iraniennes alors que les gens descendent dans la rue pour exprimer leur colère contre le gouvernement théocratique iranien et son contrôle strict de ce que portent les femmes.

Selon les médias officiels iraniens, au moins 41 personnes ont été tuées lors des manifestations. L’État a déployé des balles réelles contre les manifestants et a renforcé les forces de sécurité dans les zones kurdes de l’ouest de l’Iran, où les manifestations se sont concentrées.

“Aux femmes en Iran qui manifestent et à celles qui les soutiennent : nous sommes avec vous”, a déclaré Trudeau.

« Nous joignons nos voix — les voix de tous les Canadiens — aux millions de personnes dans le monde qui exigent que le gouvernement iranien écoute son peuple, mette fin à la répression de la liberté et des droits, et laisse les femmes et tous les Iraniens vivre leur vie et s’exprimer. eux-mêmes paisiblement.”

Des membres de la communauté iranienne et leurs partisans se rassemblent à Ottawa le dimanche 25 septembre 2022 en solidarité avec les manifestants en Iran. (Justin Tang/Presse canadienne)

Trudeau n’a pas précisé qui exactement serait sanctionné.

Un porte-parole de la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, n’a pas immédiatement répondu à une demande d’informations complémentaires.

Depuis que l’Iran a abattu le vol PS752 – tuant des dizaines de Canadiens dans le processus – il y a eu des appels des conservateurs de l’opposition et d’autres pour que le gouvernement fédéral adopte une ligne plus dure envers l’Iran et déclare le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) du pays – une force paramilitaire chargée de défendre le régime contre les menaces internes et externes – en tant qu’organisation terroriste.

Interrogé sur le CGRI, Trudeau a déclaré que le Canada “a déjà l’un des régimes de sanctions les plus sévères au monde et nous serons là pour en faire plus”.

“Nous avons sanctionné certaines personnes, des membres du CGRI, et nous allons continuer à envisager tout ce que nous pouvons faire en matière de sanctions”, a-t-il déclaré.

Le Canada a imposé un embargo sur les armes à l’Iran, saisi certains actifs liés au régime, émis des restrictions à l’exportation et à l’importation et imposé des interdictions financières pour protester contre la destruction du PS752, les ambitions nucléaires de l’Iran et les nombreuses autres violations des droits humains du pays.