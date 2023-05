Trudeau fustige Facebook pour avoir menacé de bloquer les nouvelles canadiennes

Le Premier ministre Justin Trudeau a critiqué mardi Meta après que les dirigeants ont déclaré qu’il bloquerait les nouvelles pour les utilisateurs canadiens de Facebook et d’Instagram en réponse à un projet de loi qui obligerait les géants du numérique à payer pour le contenu du journalisme local.

En février, Google a annoncé qu’il avait également testé la restriction de l’accès des Canadiens aux informations en vue de l’adoption de la loi sur les informations en ligne, actuellement devant le Sénat.

Pour plus d’histoires, visitez la section Tech and Trends page d’accueil.

Le Premier ministre Justin Trudeau a critiqué mardi Meta après que les dirigeants ont déclaré qu’il bloquerait les nouvelles pour les utilisateurs canadiens de Facebook et d’Instagram en réponse à un projet de loi qui obligerait les géants du numérique à payer pour le contenu du journalisme local.

En février, Google a annoncé qu’il avait également testé la restriction de l’accès des Canadiens aux informations en vue de l’adoption de la loi sur les informations en ligne, actuellement devant le Sénat.

Les deux géants de la technologie ont qualifié de trop large le projet de loi destiné à aider un secteur de l’information qui, selon un responsable gouvernemental, « est en crise » après la fermeture de centaines de publications d’information au cours de la dernière décennie.

Leur position et leurs plans de blocage des nouvelles ont de nouveau été exposés par un dirigeant de Meta Canada lors d’un témoignage cette semaine devant un comité de la Chambre des communes.

Trudeau a déclaré que leurs arguments contre les propositions ne sont « pas seulement erronés, c’est dangereux pour notre démocratie, pour notre économie ».

« Woodward et Bernstein n’étaient pas des influenceurs », a-t-il commenté, en référence à la paire de journalistes du Washington Post qui a dirigé les reportages sur le scandale du Watergate qui a vu le président Richard Nixon démissionner en 1974.

« Quelqu’un qui rapporte les horreurs de Bucha (en Ukraine) n’essaie pas d’obtenir des likes sur sa page Facebook », a-t-il déclaré.

« Un journalisme rigoureux, stimulant et indépendant est essentiel et le fait que Facebook continue de dire qu’il ne veut pas payer les journalistes pour le travail qu’ils font montre à quel point ils sont profondément irresponsables et déconnectés. »

La nouvelle loi obligerait les géants du numérique à conclure des accords commerciaux équitables avec les points de vente canadiens pour les nouvelles et les informations partagées sur leurs plateformes, sous peine de faire face à un arbitrage exécutoire.

Il s’appuie sur le nouveau code de négociation des médias australien, qui était une première mondiale, visant à faire payer Google et Meta pour le contenu d’actualités sur leurs plateformes.

Les régulateurs australiens ont également accusé les entreprises, qui dominent la publicité en ligne, de drainer de l’argent des organes de presse traditionnels tout en utilisant leur contenu gratuitement.

Les grandes entreprises technologiques s’étaient d’abord farouchement opposées à la législation australienne, craignant qu’elle ne menace leurs modèles commerciaux, mais avec des amendements, elle a été facilement adoptée par les législateurs.