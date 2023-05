Trudeau félicite Smith pour sa victoire électorale en Alberta

Le premier ministre Justin Trudeau félicite la première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, pour sa victoire électorale, après avoir dénoncé ses politiques énergétiques « nuisibles » dans son discours de victoire.

Smith et son Parti conservateur uni ont remporté un gouvernement majoritaire lundi soir après une course serrée contre le NPD de Rachel Notley.

« J’ai hâte de continuer à travailler avec le premier ministre Smith et le gouvernement provincial pour obtenir des résultats pour les Albertains, notamment la croissance de l’économie, la création de bons emplois pour la classe moyenne, l’amélioration des soins de santé, le maintien de la position de l’Alberta en tant que chef de file en matière d’énergie propre et rendre la vie plus abordable », a écrit Trudeau dans un communiqué mardi. « Nous continuerons également de miser sur les progrès que nous avons réalisés pour offrir des services de garde d’enfants abordables aux familles de l’Alberta et avancer sur la voie de la réconciliation.

Smith, dans son discours de victoire, a visé Trudeau et les politiques énergétiques de son gouvernement, les qualifiant de « nuisibles ».

« Espérons que le Premier ministre et son caucus regardent ce soir », a-t-elle déclaré. « Soyons clairs : ce n’est pas une voie que nous pouvons nous permettre d’emprunter. »

«S’il persiste, il nuira aux Canadiens d’un océan à l’autre et il mettra à rude épreuve la patience et la bonne volonté des Albertains d’une manière sans précédent», a-t-elle également déclaré.

Elle a appelé le gouvernement fédéral à « montrer qu’il est prêt à s’associer de bonne foi » pour trouver des moyens de réduire les émissions.

Le ministre de l’Environnement, Steven Guilbeault, a déclaré mardi qu’il était «confiant» que les libéraux fédéraux et le gouvernement de Smith en Alberta seront en mesure de «résoudre (leurs) différends».

La vice-première ministre Chrystia Freeland a également commenté les résultats des élections en déclarant: «Le peuple de l’Alberta a parlé, et nous le reconnaissons.»

Le chef conservateur Pierre Poilievre a quant à lui félicité Smith « d’avoir remporté une victoire retentissante » dans un tweet mardi matin.

« Hier soir, les Albertains ont rejeté la coalition néo-démocrate-libérale réveillée et ont plutôt voté pour lutter contre la taxe sur le carbone, défendre notre secteur de l’énergie et libérer le plein potentiel de l’économie albertaine », a-t-il écrit.

Le chef du NPD, Jagmeet Singh, a également commenté la victoire de Smith mardi, se disant « déçu » des résultats, les qualifiant de « mauvais pour l’Alberta » et de « mauvais pour le Canada ».

Mais, a-t-il ajouté, il est réconforté que ses homologues albertains aient « changé le paysage politique » dans la province, la faisant passer d’une province à parti unique il y a dix ans à Notley et le NPD étant un véritable concurrent dans cette course.