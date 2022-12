Trudeau exhorte les vaccinations au milieu d’une augmentation des maladies infantiles obstruant les urgences des hôpitaux

Le Premier ministre se dit “extrêmement inquiet” de l’augmentation des maladies respiratoires chez les enfants alors que les hôpitaux du pays signalent qu’ils ont du mal à suivre le rythme d’un grand nombre de patients.

Justin Trudeau exhorte les Canadiens à se faire vacciner à la fois contre le COVID-19 et la grippe et dit que les responsables prendront en compte les conseils des autorités de santé publique en ce qui concerne des mesures comme les masques obligatoires.

Il dit qu’il est de la responsabilité de chacun de “redoubler d’efforts” pour se faire vacciner et protéger leurs familles et leurs communautés de ce qui pourrait également être une résurgence du COVID-19.

Les hôpitaux pour enfants ont vu une augmentation du nombre de patients, y compris ceux touchés par le COVID-19, la grippe et le virus respiratoire syncytial, ou VRS, pour lesquels il n’existe pas de vaccin.

L’hôpital pédiatrique d’Ottawa CHEO a demandé l’aide de la Croix-Rouge pour prendre en charge certaines tâches administratives afin que le personnel limité puisse se concentrer sur les soins aux patients, car les problèmes de personnel affligent également de nombreux hôpitaux.

La Dre Shazma Mithani, médecin urgentiste au Stollery Children’s Hospital et au Royal Alexandra Hospital d’Edmonton, affirme que la fermeture temporaire d’un hospice pédiatrique dans cette ville est «tragique», car le personnel est détourné vers un hôpital pour enfants.

« Cela signifie que les enfants qui meurent ne reçoivent pas les soins palliatifs et de confort qu’ils méritent et dont ils ont besoin, et que les soins aigus ont la priorité sur cela », dit Mithani.

Le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, a déclaré qu’Ottawa avait récemment accordé aux provinces 2 milliards de dollars supplémentaires alors que les appels se multiplient pour que les deux niveaux de gouvernement en fassent plus pour aider les hôpitaux confrontés à des défis sans précédent.

Mithani dit que le financement doit être ciblé sur les hôpitaux pour enfants et pourrait également être affecté à la dotation en personnel des cliniques ouvertes après les heures normales de travail, par exemple.

“C’est un financement pour des choses comme l’augmentation des vaccinations, l’augmentation du personnel dans les centres pédiatriques juste pour décharger les services d’urgence.”

Elle dit que les personnes qui planifient de grands rassemblements en salle à Noël et pour le réveillon du Nouvel An devraient envisager de réduire leurs effectifs tandis que les écoles devraient passer à l’apprentissage en ligne temporaire si elles ont un grand nombre de maladies virales.

Mithani dit que les responsables de la santé doivent également faire un effort concerté pour éduquer le public sur l’importance de la vaccination au milieu de la désinformation sur les réseaux sociaux.

« Les personnes les plus vulnérables de notre société souffrent des décisions prises par les adultes. C’est ce qui se passe ici, que les enfants souffrent des mauvaises décisions des décideurs adultes qui ne semblent pas pouvoir faire ce qu’il faut pour protéger nos enfants.

SantéJustin Trudeauvaccins