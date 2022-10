Trudeau exhorte les Canadiens à se faire vacciner contre la COVID et la grippe pour éviter d’autres mesures de santé

Le premier ministre Justin Trudeau exhorte les Canadiens à se faire vacciner rapidement contre la grippe et la COVID-19 pour éviter d’avoir à prendre des mesures sanitaires supplémentaires cet hiver.

Prenant la parole lors d’une annonce à Kanata, en Ontario. Lundi, Trudeau a encouragé les Canadiens à s’assurer qu’ils reçoivent la gamme complète de vaccins contre le COVID-19 et la grippe saisonnière.

“Si nous sommes en mesure d’obtenir un niveau de vaccination suffisamment élevé, nous réduisons le risque de devoir prendre d’autres mesures sanitaires pour nous assurer que nous sommes tous en sécurité et que nous ne surchargeons pas nos hôpitaux”, a déclaré Trudeau.

Ses remarques interviennent alors que les responsables de la santé expriment leurs inquiétudes concernant les récentes tendances à la hausse des cas de COVID-19 et des hospitalisations.

Le médecin hygiéniste en chef de l’Ontario, le Dr Kieran Moore, a déclaré la semaine dernière qu’il recommanderait le retour des mandats de masque si le système de santé de la province devenait trop tendu.

Dans une grande partie du pays, les salles d’urgence tournent au-dessus de leur pleine capacité.

Blocage des vaccinations COVID-19, forte circulation de la grippe attendue

La part de la population qui a reçu la première série d’un vaccin COVID-19 – une ou deux doses, selon le produit – s’est stabilisée à environ 80% depuis février. Environ 49 % des Canadiens ont reçu la première série et un rappel supplémentaire.

Le Comité consultatif national de l’immunisation a émis une recommandation «forte» selon laquelle toute personne âgée de 12 ans et plus se verrait offrir une dose de rappel COVID-19 à l’automne, quel que soit le nombre de doses de rappel précédemment reçues. (Robert Short/CBC)

L’Ontario a ouvert des rendez-vous lundi pour toute personne âgée de 12 ans et plus pour recevoir des doses de vaccin ciblées sur Omicron. Plus tôt ce mois-ci, Santé Canada a approuvé un vaccin Pfizer BioNTech Comirnaty mis à jour qui cible les variantes les plus courantes du virus actuellement dans le pays.

“Il existe de nouvelles formulations qui couvrent à la fois Omicron et la souche originale de COVID”, a déclaré Trudeau. “Nous encourageons tout le monde à se faire vacciner pour maintenir la pression sur nos hôpitaux, sur nos héros de première ligne qui travaillent si dur pour assurer la sécurité des gens, mais aussi pour maintenir la pression sur notre économie et nos communautés.”

Dans une déclaration publiée plus tôt ce mois-ci, le Comité consultatif national de l’immunisation émis une recommandation “forte” que toute personne âgée de 12 ans et plus se voit offrir une dose de rappel COVID-19 à l’automne, quel que soit le nombre de doses de rappel reçues précédemment.

Le comité a également déclaré que son produit “préféré” pour les doses de rappel est un vaccin bivalent à ARNm COVID-19 contenant de l’Omicron.

À l’approche du temps froid, la circulation relativement faible de la grippe au cours des deux dernières années expose les enfants à un risque plus élevé que d’habitude d’attraper la maladie, ont déclaré des experts en maladies infectieuses à CBC.