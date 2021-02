Trudeau et son cabinet s’abstiennent du génocide chinois votent le génocide Chine Canada Justin Trudeau Ouïghours

La Chambre des communes du Canada a voté lundi pour déclarer que la Chine commettait un génocide contre plus d’un million d’Ouïghours dans la région occidentale du Xinjiang, mais le premier ministre Justin Trudeau et son cabinet se sont abstenus lors du vote,

La motion non contraignante a été adoptée 266-0 car pratiquement tous, sauf Trudeau et son cabinet, ont voté pour la mesure qui appelait également le Comité international olympique à déplacer les Jeux olympiques d’hiver de 2022 de Pékin.

Un haut fonctionnaire du gouvernement a déclaré à l’Associated Press que le ministre des Affaires étrangères du Canada expliquera clairement la position du gouvernement, mais a déclaré que déclarer quelque chose au Parlement n’obtiendrait pas suffisamment de résultats en Chine et qu’il était nécessaire de travailler avec des alliés et des partenaires internationaux. Le fonctionnaire a parlé sous couvert d’anonymat car ils n’étaient pas autorisés à parler publiquement de la question.

Les principaux partis d’opposition ont appuyé la motion et contrôlent la majorité des sièges à la Chambre des communes. Le cabinet Trudeau est composé de 37 législateurs libéraux, dont le premier ministre. Il y a 154 législateurs du parti libéral de Trudeau à la Chambre des communes et le reste des législateurs libéraux ont voté librement sur la motion.

Le chef de l’opposition du Parti conservateur, Erin O’Toole, a déclaré qu’un signal devait être envoyé au régime chinois.

L’ancien secrétaire d’État américain Mike Pompeo a déclaré avant de quitter ses fonctions que la politique de la Chine contre les musulmans et les minorités ethniques du Xinjiang constituait des crimes contre l’humanité et un génocide. Son successeur, Antony Blinken, a réitéré cette déclaration lors de son premier jour de fonction.

Les chercheurs et les groupes de défense des droits estiment que depuis 2016, la Chine a rassemblé un million ou plus d’Ouïghours et d’autres minorités dans des prisons et de vastes camps d’endoctrinement que l’État appelle des centres de formation.

Pompeo a cité le contrôle des naissances forcé et le travail forcé répandus parmi les Ouïghours. L’Associated Press a rapporté l’année dernière que le gouvernement chinois imposait systématiquement la stérilisation et l’avortement aux Ouïghours et autres femmes musulmanes et en avait envoyé beaucoup dans des camps simplement parce qu’ils avaient trop d’enfants.

Ce vote est la dernière tentative de tenir la Chine responsable de son traitement des Ouïghours et d’autres minorités à majorité musulmane et turque ethnique, qui ont été soumises à une répression sans précédent qui suscite de plus en plus l’inquiétude internationale.

La Chine nie tout abus et insiste sur le fait que les mesures qu’elle a prises sont nécessaires pour lutter contre le terrorisme et un mouvement séparatiste.

L’envoyé de la Chine au Canada a dit aux parlementaires canadiens au cours du week-end de se retirer des affaires intérieures de la Chine.

Après que le chef du parti conservateur ait exhorté le gouvernement la semaine dernière à faire pression sur le Comité international olympique pour qu’il déloge les Jeux olympiques d’hiver de 2022 de Pékin, Trudeau a hésité à utiliser le mot «génocide», qu’il a qualifié de «extrêmement chargé».

«En ce qui concerne l’application du mot très spécifique génocide, nous devons simplement nous assurer que tous les i sont pointillés et que les t sont croisés avant qu’une telle décision ne soit prise», a déclaré Trudeau la semaine dernière.

O’Toole a également déclaré que la Chine imposait un État policier à Hong Kong et détenait arbitrairement deux Canadiens dans les prisons chinoises. Il a dit que si les Jeux Olympiques n’étaient pas déplacés, un boycott pourrait être envisagé.

Le Canada continue de presser Pékin de libérer Michael Kovrig et Michael Spavor, tous deux détenus depuis décembre 2018 à la suite de l’arrestation par le Canada de Meng Wanzhou, un haut dirigeant de l’entreprise technologique chinoise Huawei et la fille du fondateur de l’entreprise. La police canadienne a détenu Meng à Vancouver sur une demande d’extradition américaine neuf jours avant que Kovrig et Spavor ne soient arrêtés.