Trudeau et Poilievre s’affrontent au sujet du blocage de l’enquête publique

Alors que le premier ministre Justin Trudeau insiste sur le fait que malgré des mois de retard, son gouvernement « va de l’avant » avec une enquête sur l’ingérence étrangère, le chef conservateur Pierre Poilievre l’accuse de faire obstacle.

Lundi, à la question des journalistes de savoir si le retard pris il y a quelques mois semblait être l’annonce imminente d’une enquête publique sur l’ingérence étrangère, était dû au fait que les libéraux ne pouvaient pas enfermer quelqu’un pour diriger le processus, Trudeau a répondu « non ».

« Nous continuons de travailler en étroite collaboration avec tous les partis d’opposition pour nous assurer que le mandat, la personne qui le dirigera et le travail qui est fait sont dans le meilleur intérêt de tous les Canadiens… sans le genre de toxicité partisane. nous avons vu à l’automne », a déclaré Trudeau à Charlottetown, Î.-P.-É.

« Nous savons qu’une enquête approfondie sur les ingérences étrangères de tous types est vraiment importante pour la démocratie, et c’est pourquoi nous allons de l’avant. »

Invité lors d’une conférence de presse ultérieure à Ottawa à commenter Trudeau disant que les partis travaillent toujours ensemble, et ce qu’il pense être le retard, le chef conservateur Pierre Poilievre a carrément blâmé Trudeau.

« Nous leur avons donné des noms, nous leur avons donné un mandat, et nous attendons depuis. Le hold-up, c’est Justin Trudeau. Seul Justin Trudeau a le pouvoir de déclencher une enquête publique. En tant que chef de l’opposition, je n’ai aucune autorité sous la Loi sur les enquêtes. J’ai fait mes suggestions et je l’attends maintenant », a-t-il dit.

Les députés de l’opposition réclament depuis plusieurs mois une enquête publique complète sur l’ingérence étrangère, dans un contexte d’attention accrue portée aux tentatives présumées de la Chine de s’immiscer dans les élections fédérales de 2019 et 2021.

La décision prise au printemps par l’ancien rapporteur spécial David Johnston de ne pas en recommander un a rapidement suscité des critiques, mais dans la foulée de sa démission, les appels à une enquête ont été renouvelés.

Alors que les libéraux semblaient montrer une nouvelle ouverture à l’idée à ce moment-là, le ministre responsable du dossier des institutions démocratiques, Dominic LeBlanc, a entamé des négociations avec les autres partis sur la façon de procéder.

Il semblait y avoir un élan menant à l’annonce en attente d’une enquête potentielle, ou d’un autre nouveau processus non spécifié, lorsque la Chambre des communes s’est ajournée pour l’été le 22 juin.

Mais, dans les mois qui ont suivi, il y a eu peu de mises à jour sur la question de savoir s’il s’agirait finalement d’une enquête publique complète, qui pourrait diriger cette initiative, quel type de calendrier serait fixé pour cette enquête sur la question et si l’enquête serait étendu au-delà de la Chine pour prendre en compte les efforts d’ingérence d’autres pays.

Alors que les parties ont apparemment passé l’été à discuter des prochaines étapes, un ancien officier de la GRC a été accusé d’infractions liées à l’ingérence étrangère pour avoir prétendument aidé la Chine à identifier et à intimider un individu, et un système de surveillance canadien a détecté une probable « opération d’information » soutenue par la Chine. » ciblant le député conservateur Michael Chong.

« Il me semble que Trudeau est d’accord pour permettre à l’influence étrangère de se poursuivre, tant qu’elle lui profite », a déclaré Poilievre, avant de répéter de vieilles lignes d’attaque sur les commentaires vieux de dix ans de Trudeau sur son admiration pour la « dictature de base » de la Chine. . »

Poilievre et le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, ont tous deux refusé de demander l’autorisation de sécurité requise pour lire une annexe confidentielle du rapport de l’ancien rapporteur spécial Johnston.

Alors que le chef du NPD Jagmeet Singh et la chef du Parti vert Elizabeth May ont emprunté cette voie, après son briefing classifié la semaine dernière, May a exprimé sa consternation face au manque de profondeur des documents auxquels elle a pu accéder, revigorant les appels de son parti à une enquête.

Tout au long des négociations visant à mener une enquête plus approfondie sous une forme ou une autre, Trudeau a insisté sur le fait que le gouvernement fédéral n’annoncerait aucune prochaine étape tant que les libéraux n’auraient pas obtenu la « pleine adhésion » des partis d’opposition, afin d’éviter que le processus ne se transforme en forte partisanerie comme c’était le cas sous Johnston.

Lorsque le Premier ministre a dévoilé ses importantes réaffectations ministérielles le mois dernier, il a annoncé qu’en plus des changements apportés à la composition des comités actuels du Cabinet, le gouvernement fédéral créerait un nouveau « Conseil de sécurité nationale » et annoncerait sa composition « dans les semaines à venir ».

Au-delà du fait que cet organisme, distinct d’une enquête publique, sera chargé de « superviser » et d’établir l’« orientation stratégique » des défis émergents auxquels le Canada est confronté sur ce front, on en sait peu sur ses objectifs, bien que davantage pourrait être révélé par le moment où Trudeau termine sa retraite de trois jours du Cabinet.