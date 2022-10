Trudeau et Poilievre en course serrée pour le premier ministre préféré : Nanos

C’est pratiquement au coude à coude entre Justin Trudeau et Pierre Poilievre en tant que premier ministre préféré dans l’esprit des Canadiens.

Un nouveau sondage de Nanos Research a révélé que le chef du Parti conservateur est le premier ministre préféré de 30 % des Canadiens. Mais Trudeau n’est pas loin derrière, avec 29,8 %.

C’est une course de chevaux. Vous savez, nous avons demandé aux Canadiens chaque semaine qui ils préféreraient comme premier ministre. Et vérifiez les chiffres. Vous pouvez voir essentiellement un lien statistique entre Pierre Poilievre et Justin Trudeau “, a déclaré Nik Nanos sur Podcast Trend Line de CTV News.

Au cours des quatre dernières semaines, le pourcentage de Canadiens favorables au chef conservateur en tant que premier ministre a grimpé de 11,6 points de pourcentage, tandis que le soutien à Trudeau en tant que premier ministre préféré a augmenté de 2,4 points de pourcentage. Nanos note que Candice Bergen était encore chef conservatrice par intérim lorsque le sondage a été réalisé il y a quatre semaines.

“Donc, fondamentalement, c’est l’amélioration pour Pierre Poilievre ici dans le sillage du leadership et de ses chiffres réels”, a déclaré Nanos. “Nous avons essentiellement un tirage au sort entre Pierre Poilievre et Justin Trudeau quant à savoir qui les Canadiens préféreraient comme premier ministre aujourd’hui dans le suivi hebdomadaire de Nanos.”

Pendant ce temps, 14,9% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles préféraient Jagmeet Singh au poste de Premier ministre, en baisse de 6,0 points de pourcentage par rapport à il y a quatre semaines. De plus, 14% ont déclaré ne préférer aucun des dirigeants.

Le sondage préféré du premier ministre a impliqué 1 067 répondants interrogés par téléphone pour la semaine se terminant le 14 octobre. Le sondage est considéré comme précis à 3,0 points de pourcentage près, 19 fois sur 20.



DEUX SUR CINQ DISENT QU’IL N’Y A RIEN DE POSITIF À POILIEVRE

Dans un sondage pour le Globe and Mail, Nanos a également demandé aux Canadiens, dans un sondage ouvert, ce qu’ils pensaient être des qualités positives et négatives de Trudeau et Poilievre.

Alors que les chiffres de Poilievre se sont améliorés dans le sondage du premier ministre préféré, 41% ont déclaré qu’il n’y avait rien de positif à propos du chef conservateur. De plus, 31% ont déclaré qu’ils ne pouvaient pas nommer une seule chose positive à propos de Trudeau.

“Cela montre que ces deux responsables sont des personnages polarisants, vous savez, qu’une proportion importante de la population n’aime rien de l’un ou de l’autre, et ils ne sont tout simplement pas satisfaits de la plupart des choix”, a déclaré Nanos. .

Cependant, 12,4% ont déclaré qu’ils pensaient que le premier ministre actuel avait fait du bon travail dans la gestion du COVID-19, tandis que 11,9% ont déclaré qu’ils aimaient ses politiques sur les questions sociales, notamment les soins de santé, les questions autochtones et la légalisation du cannabis. Pour Poilievre, 5,7 % ont dit qu’il se souciait des Canadiens et 5,6 % l’ont qualifié de bon orateur.

Lorsqu’on leur a demandé de citer des choses négatives à propos de Trudeau, 16,4% ont estimé que son gouvernement dépensait trop d’argent. D’autres répondants pensaient qu’il était trop déconnecté ou indigne de confiance, et ont souligné des scandales antérieurs impliquant blackface, WE Charity et SNC Lavalin.

En ce qui concerne les choses négatives à propos de Poilievre, 21,8 % ont dit qu’il était trop à droite ou qu’il flattait trop la droite. D’autres ont souligné son soutien à la manifestation du convoi et l’ont qualifié de source de division et de polarisation.

“Les gens utilisent des mots comme polarisant, impétueux, à la Trump pour décrire ce qu’ils n’aiment pas chez Pierre Poilievre”, a déclaré Nanos.

« Les Canadiens ne s’opposent pas aux dépenses du gouvernement, mais ce sont tout simplement trop de dépenses. De la même manière, il y a probablement de nombreux Canadiens qui aiment bon nombre des politiques de Poilievre, mais cela pourrait être perçu comme un peu trop à droite. Nanos a expliqué.