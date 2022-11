Trudeau et les ministres du Cabinet font des apparitions très attendues à l’enquête sur la Loi sur les urgences cette semaine

L’enquête sur la Loi sur les mesures d’urgence entre aujourd’hui dans sa dernière semaine, le premier ministre Justin Trudeau et les principaux ministres du Cabinet étant prêts à répondre aux questions sur leur décision d’invoquer la loi jamais utilisée l’hiver dernier pour faire face à des manifestations massives contre les mesures pandémiques.

Aujourd’hui, l’enquête de la Commission d’urgence sur l’ordre public devrait entendre David Vigneault, directeur du Service canadien du renseignement de sécurité, et d’autres responsables du SCRS. Trudeau devrait comparaître devant l’enquête vendredi.

Des documents déjà déposés en preuve montrent que Vigneault ne croyait pas que le soi-disant Freedom Convoy constituait une menace pour la sécurité nationale selon la définition de la loi habilitante du SCRS.

Le premier ministre Justin Trudeau se rend à une annonce à Ottawa le vendredi 7 octobre 2022. (Adrian Wyld/La Presse canadienne)

Au cours de la semaine, la commission devrait également entendre :

Bill Blair, ministre de la Protection civile.

Le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino.

Le ministre des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc.

Le ministre de la Justice David Lametti.

Anita Anand, ministre de la Défense.

Le ministre des Transports Omar Alghabra.

Chrystia Freeland, ministre des Finances.

Katie Telford, Brian Clow et John Brodhead, membres du personnel du cabinet du premier ministre.

Trudeau a défendu la décision d’invoquer la Loi sur les mesures d’urgence, la qualifiant de “mesure de dernier recours”.

Voici ce que la commission a entendu jusqu’à présent.

Un témoignage décrit le dysfonctionnement de la police

Les deux premières semaines de la commission se sont concentrées sur la réponse de la police à la manifestation. Plusieurs agents du Service de police d’Ottawa (SPO) et de la Police provinciale de l’Ontario (OPP) ont décrit le chaos et la confusion à Ottawa après que les manifestants sont arrivés le premier week-end et ont garé de gros camions et d’autres véhicules dans les rues du centre-ville.

Bien qu’il ait reçu plusieurs avertissements précoces, Peter Sloly – chef de l’OPS pendant les manifestations – a déclaré à la commission que même avec le « recul », il ne pense pas que les renseignements qu’il recevait avant que le convoi de protestation n’arrive en ville suggéraient que les manifestants creuseraient et resteraient. .

La commission a entendu comment la Police provinciale de l’Ontario a envoyé des rapports de renseignement de la police d’Ottawa mettant en garde contre des « idéologies marginales » actives au sein du mouvement de protestation et notant que les organisateurs n’avaient pas de stratégie de sortie pour mettre fin à la manifestation.

L’ancien chef de la police d’Ottawa Peter Sloly comparaît pour sa deuxième journée de témoignage à la Commission d’urgence de l’ordre public à Ottawa le 31 octobre 2022. (Adrian Wyld/La Presse canadienne)

Pourtant, la police d’Ottawa prévoyait que les manifestants ne resteraient qu’un week-end. Au lieu de cela, ils sont restés pendant près d’un mois.

“Je pense que nous pataugeions un peu en termes de dotation en personnel, en termes de notre capacité à vraiment faire le point sur ce qui se passait, puis à aller de l’avant et à proposer un plan pour s’en sortir”, Patricia Ferguson, par intérim chef adjoint de l’OPS, a déclaré la commission d’enquête. (Sloly a démissionné de son poste de chef de la police d’Ottawa à la mi-février.)

Les responsables de la Police provinciale de l’Ontario et de la GRC ont témoigné qu’ils n’avaient aucune idée de la façon dont le SPO avait prévu de mettre fin aux manifestations.

“Nous ne pouvions pas lire dans leurs pensées quel était leur plan parce qu’il n’y avait pas de plan”, a déclaré le surintendant. Craig Abrams de la Police provinciale de l’Ontario.

Le conseiller à la sécurité nationale de Trudeau, Jody Thomas, a également témoigné des actions du meilleur gendarme du pays.

La commissaire de la GRC, Brenda Lucki, a déclaré à la commission d’enquête qu’à la veille de l’invocation de la Loi sur les mesures d’urgence par le gouvernement fédéral, elle avait déclaré au chef de cabinet du ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, qu’elle estimait que la police n’avait pas épuisé tous les outils juridiques pour mettre fin à la manifestation.

Mais Thomas a déclaré que Lucki n’avait pas transmis cette information lors d’une réunion avec de hauts responsables le 13 février.

“S’il y a des informations utiles ou critiques, elles doivent être fournies, que vous soyez sur la liste des orateurs ou non”, a déclaré Thomas.

Thomas a également déclaré que Lucki n’avait jamais informé le cabinet fédéral que la police avait raffermi un plan opérationnel pour mettre fin aux blocages.

“Je ne me souviens pas que le cabinet en ait été informé”, a-t-elle déclaré. “On nous avait dit qu’il y avait un plan à plusieurs reprises.”

Différends entre l’Ontario et le gouvernement fédéral

La commission a également entendu parler de frictions entre les gouvernements ontarien et fédéral sur la façon de répondre aux manifestations à Ottawa et au blocage du pont Ambassador à Windsor, en Ontario.

La Loi sur les mesures d’urgence n’est censée être invoquée que lorsqu’une urgence nationale « ne peut être traitée efficacement en vertu d’aucune autre loi du Canada ».

L’enquête a appris que lors d’un appel privé le 8 février avec le maire d’Ottawa de l’époque, Jim Watson, Trudeau avait accusé le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, de s’être caché de ses responsabilités lors des manifestations du Freedom Convoy.

REGARDER | Qu’est-ce que l’enquête sur la Loi sur les mesures d’urgence a appris la semaine dernière?

Qu’est-ce que l’enquête sur la Loi sur les mesures d’urgence a appris cette semaine? L’experte en sécurité nationale Stephanie Carvin et l’experte en droit de la sécurité nationale Leah West offrent leurs points de vue sur ce que la commission a entendu de hauts fonctionnaires alors qu’elle enquête sur l’utilisation par le gouvernement fédéral de la Loi sur les mesures d’urgence.

“Doug Ford s’est caché de sa responsabilité pour des raisons politiques, comme vous l’avez souligné”, a déclaré Trudeau selon une lecture de l’appel, qui n’est pas une transcription exacte de la conversation.

“Important que nous ne les laissions pas s’éloigner de cela.”

Quelques semaines plus tard, la commission a entendu un haut fonctionnaire du gouvernement de l’Ontario qui alléguait que le gouvernement fédéral tentait de forcer la province à prendre l’initiative de mettre fin aux blocages.

Mario Di Tommaso, solliciteur général adjoint de l’Ontario, a parlé à l’enquête d’une réunion au cours de laquelle Thomas a demandé si le gouvernement provincial jouerait un rôle plus actif dans les manifestations d’Ottawa si elles se déroulaient à Kingston, en Ontario.

Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, regarde le premier ministre Justin Trudeau répondre à une question au siège social canadien de Nokia le 17 octobre 2022 à Ottawa. (Adrian Wyld/La Presse canadienne)

“Cette question portait, d’après ma perception, sur le fait que le gouvernement fédéral voulait se laver les mains de tout cela”, a déclaré Di Tommaso.

Ford a déclaré qu’il soutenait la décision du gouvernement fédéral d’invoquer la loi.

Qu’est-ce qu’une menace à la sécurité nationale ?

Lors de sa comparution devant l’enquête, Thomas a déclaré que le seuil d’invocation de la loi sur les mesures d’urgence devrait être modifié.

Pour déployer la Loi sur les mesures d’urgence, le Cabinet doit avoir des motifs raisonnables de croire qu’il existe une urgence d’ordre public – que la Loi définit comme une urgence qui « découle de menaces à la sécurité du Canada qui sont si graves qu’elles constituent une urgence nationale ».

La loi s’en remet à la définition des menaces du SCRS, qui comprend la violence grave contre les personnes ou les biens, l’espionnage, l’ingérence étrangère ou l’intention de renverser le gouvernement par la violence.

Thomas et d’autres responsables ont déclaré à la commission que les menaces à la sécurité avaient évolué au cours des 40 années écoulées depuis l’introduction de la loi sur les mesures d’urgence.

La police applique une injonction contre des manifestants à Ottawa le 19 février 2022. (Evan Mitsui/CBC)

Selon des documents déposés avant l’enquête, Thomas a déclaré à la Commission d’urgence de l’ordre public que “c’était la totalité des circonstances qui avaient conduit à ce qu’elle considérait comme l’existence d’une menace pour la sécurité du Canada, et par conséquent, [a] urgence d’ordre public.”

Que se passe-t-il ensuite

La commission a commencé à entendre les témoignages à la mi-octobre et se termine vendredi. L’enquête passera ensuite à une phase politique, au cours de laquelle elle organisera des tables rondes et entendra des experts et des décideurs sur des questions liées à son mandat.

Le rapport final du commissaire Paul Rouleau doit être déposé au Parlement d’ici le 20 février.