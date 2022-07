Trudeau et les dirigeants politiques réagissent à l’assassinat de Shinzo Abe

OTTAWA –

L’assassinat du Premier ministre le plus ancien du Japon lors d’un discours de campagne est “horriblement troublant” et exige un recul contre la montée de la violence et des menaces qui nuisent à la démocratie, a déclaré le Premier ministre Justin Trudeau.

Abe a été tué vendredi dans une rue de l’ouest du Japon par un homme armé qui a ouvert le feu sur lui par derrière alors qu’il prononçait un discours de campagne – une attaque qui a stupéfié le pays qui a certaines des lois les plus strictes en matière de contrôle des armes à feu.

Abe, 67 ans, s’est effondré en saignant et a été transporté par avion vers un hôpital voisin de Nara, à environ 500 kilomètres à l’ouest de Tokyo. Il a été déclaré mort après avoir reçu des transfusions sanguines massives, ont indiqué des responsables.

Trudeau, qui a siégé avec Abe aux tables des dirigeants du G7 et du G20 de 2015 à la démission d’Abe en 2020, a déclaré qu’Abe était “un grand ami et partenaire du Canada”.

“Je connaissais Shinzo depuis de nombreuses années”, a déclaré Trudeau. “C’était un leader réfléchi, compatissant et fort qui comprenait l’importance du service, comprenait l’importance de construire un monde meilleur, de meilleures opportunités pour ses citoyens.”

La ministre des Affaires étrangères Melanie Joly, qui assistait à la réunion des ministres des Affaires étrangères du G20 en Indonésie, a déclaré qu’elle avait exprimé les condoléances du Canada au ministre japonais des Affaires étrangères Yoshimasa Hayashi.

Trudeau a déclaré que la mort insensée a été aggravée par le fait qu’elle s’est produite alors qu’Abe faisait campagne, avant les élections à la chambre haute du Japon qui auront lieu la semaine prochaine. Il a déclaré que chacun doit se réengager envers “les valeurs et les principes de la démocratie” permettant un grand débat et une diversité de points de vue mais sans menace de violence et d’intimidation.

Les risques de sécurité dans la politique canadienne se sont accrus ces dernières années, particulièrement perceptibles lors de la campagne électorale fédérale de l’automne dernier lorsque le niveau de menace contre Trudeau a tellement augmenté que ses détails de sécurité ont été considérablement élargis.

La chef conservatrice par intérim, Candice Bergen, a déclaré dans un communiqué que le mandat d’Abe “était essentiel au renforcement des relations Canada-Japon”.

“Son héritage est celui d’un engagement envers la prospérité et la sécurité régionales qui se reflète dans des traités comme l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste, dont le Canada et le Japon sont signataires”, a-t-elle déclaré.

Dans un communiqué publié par la Maison Blanche, le président américain Joe Biden s’est dit “stupéfait, indigné et profondément attristé par la nouvelle que mon ami Abe Shinzo, ancien Premier ministre du Japon, a été tué par balle pendant sa campagne”.

“Bien qu’il y ait de nombreux détails que nous ne connaissons pas encore, nous savons que les attaques violentes ne sont jamais acceptables et que la violence armée laisse toujours une profonde cicatrice sur les communautés qui en sont affectées”, a déclaré Biden. “Les États-Unis sont aux côtés du Japon en ce moment de deuil. J’adresse mes plus sincères condoléances à sa famille.”

Le chef du service des urgences de l’Université médicale de Nara, Hidetada Fukushima, a déclaré qu’Abe avait subi des dommages importants au cœur, ainsi que deux blessures au cou qui ont endommagé une artère. Il n’a jamais retrouvé ses signes vitaux, a déclaré Fukushima.

La police préfectorale de Nara a arrêté le tireur présumé sur les lieux de l’attaque et l’a identifié comme étant Tetsuya Yamagami, 41 ans, ancien membre de la marine japonaise. Le diffuseur NHK a rapporté qu’il avait dit qu’il voulait tuer Abe parce qu’il avait des plaintes à son sujet sans rapport avec la politique.

Le Premier ministre Fumio Kishida et ses ministres sont rentrés à Tokyo après des événements de campagne dans tout le pays après la fusillade, qu’il a qualifiée de “ignoble et barbare”. Il a promis que l’élection, qui choisit les membres de la chambre haute moins puissante du Japon, se déroulerait comme prévu.

“J’utilise les mots les plus durs pour condamner (l’acte)”, a déclaré Kishida, luttant pour contrôler ses émotions. Il a déclaré que le gouvernement prévoyait de revoir la situation sécuritaire, mais a ajouté qu’Abe bénéficiait de la plus haute protection.

Même s’il n’était pas au pouvoir, Abe était toujours très influent au sein du Parti libéral démocrate au pouvoir et dirigeait sa plus grande faction, Seiwakai.

Le Premier ministre néo-zélandais Jacinda Ardern a déclaré que “des événements comme celui-ci nous secouent tous profondément”.

“Il a été l’un des premiers dirigeants que j’ai rencontrés officiellement lorsque je suis devenu Premier ministre. Il était profondément engagé dans son rôle, et aussi généreux et gentil. Je me souviens qu’il m’a demandé après la perte récente de notre animal de compagnie quand je l’ai rencontré, un petit geste mais qui parle au genre de personne qu’il est”, a-t-elle déclaré.

Le Premier ministre indien Narendra Modi a tweeté qu’il était “profondément bouleversé” par l’attaque contre un “cher ami”.

Le Premier ministre de Singapour, Lee Hsien Loong, l’a qualifié d'”acte de violence insensé”.

“M. Abe est un bon ami de Singapour. Je venais de l’inviter à déjeuner en mai, lors de ma visite à Tokyo. Mes pensées et mes prières vont à M. Abe et à sa famille”, a déclaré Lee sur Facebook.

L’assassinat de @AbeShinzo est incroyablement choquant – et je suis profondément attristé. Le monde a perdu un grand visionnaire, et le Canada a perdu un ami proche. Mes pensées vont à sa femme, Akie, et au peuple japonais qui pleure cette perte. Tu vas nous manquer, mon ami. – Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 8 juillet 2022



