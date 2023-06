Trudeau et les dirigeants nordiques qualifient la révolte russe d’affaire « interne »

VESTMANNAEYJAR, ISLANDE –

Le Premier ministre Justin Trudeau s’est joint lundi aux dirigeants des pays nordiques dans une déclaration visant à accroître la coopération en tant que partenaires partageant les mêmes idées et à affirmer leur soutien à l’Ukraine.

Les dirigeants ont également exprimé leur inquiétude quant aux effets potentiels du soulèvement de courte durée de ce week-end en Russie, bien que Trudeau ait déclaré qu’il était trop tôt pour dire ce que cela pourrait signifier pour la guerre.

« Je pense que tout le monde a beaucoup de questions sur ce que cela signifie réellement, mais nous n’avons pas encore beaucoup de réponses. Et trop de spéculations en ce moment, je pense, pourraient probablement être extrêmement contre-productives », a déclaré Trudeau lors d’une conférence de presse conjointe avec Premiers ministres nordiques à Vestmannaeyjar, en Islande, où il était l’invité spécial de leur réunion annuelle.

« Ce que nous faisons, comme nous le ferons toujours, c’est discuter des défis possibles et des conséquences possibles pour notre propre sécurité, pour la sécurité de notre peuple, pour la stabilité mondiale. C’est notre plus grande préoccupation. »

Une brève révolte armée en Russie au cours du week-end par Yevgeny Prigozhin, chef de l’organisation paramilitaire mercenaire appelée le groupe Wagner, a occupé une place importante au cours du rassemblement de deux jours en Islande, plaçant la sécurité au sommet de l’agenda des pays.

Trudeau et les autres dirigeants ont soutenu que le conflit était une affaire interne que la Russie devait régler, tout en réaffirmant leur soutien à l’Ukraine.

« Il s’agit évidemment d’un problème interne que la Russie doit résoudre. Mais nous devons rester fermes, en continuant d’être forts, en faveur de l’Ukraine, en faveur de l’ordre fondé sur des règles », a déclaré Trudeau.

Prigozhin, qui se querelle avec les principaux chefs militaires russes, avait conduit ses troupes à travers plusieurs villes russes en se rendant à Moscou samedi, mais a changé d’avis, à la suite d’un accord présumé avec le président russe Vladimir Poutine qui l’a vu exilé en Biélorussie.

Les médias d’État russes ont rapporté lundi la diffusion d’une vidéo de Sergei Shoigu, le ministre de la Défense du pays, ciblé par la rébellion de Prigozhin, le montrant en train d’inspecter les troupes en Ukraine. C’était la première fois qu’il était vu en vidéo depuis la révolte.

La réunion a également lieu avant le sommet annuel des dirigeants de l’OTAN prévu pour la mi-juillet en Lituanie. La candidature de la Suède à l’alliance militaire, que le Canada appuie, a également fait l’objet de discussions en Islande.

Trudeau a rencontré en privé le Premier ministre suédois Ulf Kristersson en marge du sommet annuel des dirigeants nordiques lundi.

« Ulf, c’est une fierté pour les Canadiens que nous ayons été les premiers à ratifier votre adhésion à l’OTAN. Il reste encore beaucoup de travail à faire. Nous devons nous assurer de vous faire entrer à Vilnius dans quelques semaines. « , a déclaré Trudeau à Kristersson.

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré lundi qu’il convoquerait une réunion urgente dans les prochains jours pour tenter de surmonter les objections turques à l’adhésion de la Suède à l’organisation militaire.

L’OTAN a besoin de l’approbation unanime de tous les membres pour s’étendre. La Turquie accuse la Suède d’être trop indulgente envers les groupes qui, selon Ankara, constituent une menace pour la sécurité, notamment les groupes militants kurdes et les personnes associées à une tentative de coup d’État de 2016.

Les dirigeants nordiques se sont réunis en Islande autour du thème de la « résilience sociétale » sur le site d’une éruption volcanique en 1973.

Les dirigeants ont déclaré que le sentiment persiste au milieu du tumulte géopolitique actuel et du défi de protéger l’environnement des dommages du changement climatique.

Les scientifiques disent que l’Arctique subit certains des effets les plus aigus du réchauffement de la planète, les experts de la défense ajoutant que la fonte des glaces ouvre un nouvel accès à la région tandis que des puissances agressives telles que la Russie et la Chine en prennent note.

Après sa journée de réunions et une soi-disant « photo de famille » des dirigeants participants, Trudeau devait visiter une centrale géothermique et visiter une entreprise de captage et de stockage du carbone, Carbfix, aux côtés de Katrin Jakobsdottir, la première ministre islandaise.

Le Canada cherche à accroître sa capacité de technologie de capture et de stockage du carbone, en particulier dans l’Ouest canadien, afin de réduire considérablement les émissions de sa région pétrolière et gazière.



— Avec des fichiers de l’Associated Press.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 26 juin 2023.