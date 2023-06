Trudeau et les dirigeants nordiques qualifient la révolte russe d’affaire « interne »

REYKJAVIK, ISLANDE –

Le Canada surveille la situation en Russie après une rébellion armée de courte durée menée par un chef mercenaire ce week-end, a déclaré lundi le Premier ministre Justin, ajoutant qu’une approche prudente est nécessaire pour éviter d’alimenter la propagande russe.

Une révolte organisée samedi par Yevgeny Prigozhin, chef de l’organisation paramilitaire mercenaire connue sous le nom de Groupe Wagner, pesait lourd sur un rassemblement de deux jours de dirigeants nordiques en Islande, auquel Trudeau a assisté en tant qu’invité.

Les événements en Russie ont placé la sécurité en tête de l’ordre du jour, organisé autour du thème de la « résilience sociétale » sur le site d’une éruption volcanique en 1973.

S’adressant aux journalistes lundi, Trudeau a déclaré que le récent bouleversement sous la direction du président russe Vladimir Poutine était un « problème interne que la Russie doit résoudre » et a promis son soutien continu à l’Ukraine.

Plus tard dans la journée, il a expliqué pourquoi il avait adopté cette approche prudente.

« Nous surveillons, bien sûr, et nous réfléchissons attentivement à ce que pourraient être les implications en Ukraine ou ailleurs en Europe de l’Est, y compris en Lettonie où des Canadiens sont actuellement stationnés », a déclaré Trudeau aux journalistes.

« Nous devons nous assurer que nous ne facilitons pas l’utilisation libérale de la propagande et de la désinformation que nous savons que les Russes ont tendance à faire. »

Poutine a publié lundi une vidéo accusant les « ennemis de la Russie » de ce qui s’est passé.

Prigozhin, qui se querelle avec les principaux chefs militaires russes, a conduit ses troupes à travers plusieurs villes russes en se rendant à Moscou samedi, mais a changé d’avis à la suite d’un prétendu accord avec Poutine qui l’a exilé en Biélorussie.

Trudeau a soutenu que surveiller la situation – mais ne pas s’impliquer – est la bonne chose à faire.

Il s’est entretenu dimanche avec le président américain Joe Biden et le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy.

Biden a déclaré lundi qu’il était prudent de parler publiquement parce qu’il ne voulait pas donner à Poutine une excuse pour blâmer l’Occident et l’OTAN pour le soulèvement, et il a insisté sur le fait que les États-Unis et l’alliance militaire n’étaient pas impliqués.

Le rassemblement des dirigeants nordiques intervient quelques semaines seulement avant que les alliés de l’OTAN ne se rendent en Lituanie pour un sommet des dirigeants, que le Premier ministre norvégien, Jonas Gahr Store, a qualifié d' »historique ».

Trudeau a déclaré que le Canada souhaitait que la Suède soit officiellement acceptée dans l’alliance avant le début de la réunion du 10 juillet.

L’OTAN a besoin de l’approbation unanime des membres pour s’étendre. La Turquie accuse la Suède d’être trop indulgente envers les groupes qui, selon Ankara, constituent une menace pour la sécurité, notamment les groupes militants kurdes et les personnes associées à une tentative de coup d’État de 2016.

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré lundi qu’il convoquerait une réunion urgente dans les prochains jours pour tenter de surmonter les objections turques.

Alors qu’il rencontrait le Premier ministre suédois Ulf Kristersson en marge de la réunion nordique de deux jours, Trudeau a déclaré que c’était une « fierté » que le Canada ait été le premier à ratifier l’adhésion de la Suède à l’OTAN. Le Canada a également été le premier à soutenir la Finlande, qui s’est officiellement jointe en avril.

« Il reste encore beaucoup de travail à faire », a déclaré Trudeau. « Nous devons nous assurer de vous faire entrer par Vilnius dans quelques semaines. »

Une autre crise qui a dominé l’ordre du jour était le changement climatique et la protection de la glace et des océans de l’Arctique.

Trudeau et les dirigeants ont quitté la réunion en s’engageant à renforcer la collaboration sur une gamme de sujets, avec l’action climatique en tête.

Certains experts se sont inquiétés de la paralysie dans laquelle se trouve le Conseil de l’Arctique depuis que la Russie a envahi l’Ukraine au début de 2022. Les pays nordiques présents au rassemblement, ainsi que le Canada et les États-Unis, se sont prononcés contre la coopération avec la Russie depuis le début de la guerre.

Mathieu Landriault, directeur de l’Observatoire pour la politique et la sécurité de l’Arctique, a déclaré la semaine dernière à La Presse canadienne que la question demeure «fragile», affirmant que sans la Russie – qui possède un immense littoral arctique – le conseil manque d’informations sur l’impact du changement climatique une grande partie de la région.

Les scientifiques disent que l’Arctique subit certains des effets les plus aigus du réchauffement de la planète, les experts de la défense ajoutant que la fonte des glaces ouvre un nouvel accès à la région tandis que des puissances agressives telles que la Russie et la Chine en prennent note.

Un comité parlementaire étudiant l’Arctique a également entendu des experts dire que le Canada doit garder les canaux diplomatiques avec la Russie ouverts sur des questions spécifiques comme le changement climatique.

Trudeau a déclaré qu’avant la guerre, les dirigeants étaient disposés à faire exactement cela, reconnaissant que la Russie pouvait être « un partenaire quelque peu constructif » en ce qui concerne l’Arctique et la protection de l’environnement.

« Lorsque nous parlions de la Syrie, lorsque nous parlions du comportement inquiétant de la Russie ailleurs, nous pouvions souvent le mettre en garde, ‘Sauf que nous continuons à essayer de travailler de manière constructive avec eux dans l’Arctique' », a déclaré Trudeau.

Il a déclaré que l’invasion de la Russie et la décision de Poutine de « rejeter l’ordre fondé sur des règles », et la Charte des Nations Unies ont rendu cela plus difficile.

Trudeau a exprimé l’espoir de revenir à la collaboration avec la Russie.

« Cela va être extrêmement difficile à faire tant qu’ils continueront d’envoyer des missiles et des bombes à Kiev, tant qu’ils continueront de tuer des Ukrainiens innocents, tant qu’ils continueront de commettre des crimes de guerre en Ukraine », a-t-il déclaré.

« La Russie doit faire plus de travail sur le changement climatique, cela ne fait aucun doute, mais ce n’est pas l’une de ses priorités pour le moment. »

Pendant son séjour en Islande, Trudeau a eu un aperçu de Carbix, une installation de capture et de stockage du carbone nichée dans sa campagne vallonnée.

Son gouvernement a affecté des milliards au développement de technologies vertes et a exprimé un intérêt particulier pour le captage et le stockage du carbone comme solution pour réduire les émissions dans l’Ouest canadien, qui abrite l’industrie pétrolière et gazière du pays.



— Avec des fichiers de l’Associated Press.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 26 juin 2023.