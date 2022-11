Trudeau et le président chinois Xi Jinping se rencontrent face à face au G20 en Indonésie

Le premier ministre Justin Trudeau et le président chinois Xi Jinping se sont entretenus face à face en marge du sommet du G20 à Bali, en Indonésie, mardi.

Au cours de la brève discussion entre les deux dirigeants, qui sont en désaccord sur le commerce et l’arrestation et la détention de deux Canadiens, Trudeau s’est dit préoccupé par rapports des médias que la Chine a secrètement financé 11 candidats aux élections fédérales de 2019.

Le couple peut être vu en train de parler de manière informelle dans une salle bondée sur une photo publiée par le bureau du Premier ministre pour marquer la réunion.

Une lecture de la discussion parallèle publiée par le cabinet du premier ministre a déclaré que les deux dirigeants avaient également discuté de l’invasion de l’Ukraine par la Russie et de l’agression continue de la Corée du Nord contre la Corée du Sud.

Le cabinet du premier ministre affirme que Trudeau a également insisté sur l’importance du prochain sommet COP15 à Montréal et sur le rôle de ce pays dans la lutte contre les changements climatiques.

La lecture ne dit pas comment Xi a réagi à l’une de ces questions, seulement que les deux dirigeants “ont discuté de l’importance de la poursuite du dialogue”.

La ministre des Affaires étrangères du Canada, Mélanie Joly, a également rencontré son homologue chinois lors du sommet.

Le cabinet du premier ministre n’a pas détaillé la réaction de Xi face à Trudeau soulevant la question de l’Ukraine, mais John Kirton, directeur du groupe de recherche du G20 à l’Université de Toronto, a déclaré à CBC News qu’il y avait des signes que Xi voulait s’engager sur l’Ukraine et ne soutenait pas une escalade. du conflit.

Xi “a pris une grande inclinaison pour rejoindre les démocraties pour aider à arrêter une escalade… [and] apporter [the war in Ukraine] à une conclusion juste dans les mois à venir », a déclaré Kirton.

Gestion des relations Canada-Chine

Andrew Cooper, professeur à la Balsillie School of International Affairs de l’Université de Waterloo, a déclaré à La Presse canadienne que le Canada pourrait suivre le même schéma que l’Australie a connu il y a dix ans, lorsqu’il était isolé par la Chine, mais a progressivement trouvé des zones de consensus avec Pékin. tout en nouant des liens plus solides avec d’autres pays d’Asie.

« Le Canada est au banc des pénalités depuis quelques années maintenant, a-t-il dit.

REGARDER | Le Canada demande du soutien pour une action collective contre la Russie au sommet du G20 :

Trudeau cherche du soutien pour punir la Russie avant le sommet du G20 Le premier ministre Justin Trudeau recherche le soutien d’autres pays du G20 pour punir la Russie, tandis que le président américain Joe Biden et le président chinois Xi Jinping ont tenu leur propre réunion bilatérale avant le sommet.

Reconnaissant que le Parti communiste chinois a récemment prolongé de cinq ans le mandat de Xi pour gouverner, Cooper a déclaré : « C’est une Chine très différente. Le président Xi est dans une position consolidée. S’il n’est pas le nouveau Mao, il est certainement dans une position où il peut être une figure centrale qui peut fonctionner d’une manière que nous n’avions pas prévue lors de la création du G20.”

La Chambre de commerce du Canada a déclaré que les libéraux adoptaient une approche pratique pour traiter avec la Chine, en disant que cela aiderait à informer les entreprises des risques de travailler en Chine et les laisserait décider de le faire.

“Vous devez travailler avec la Chine sur des questions telles que le changement climatique, mais nous devons également reconnaître que la Chine est un rival stratégique et qu’elle ne respecte pas les mêmes règles que tout le monde”, a déclaré le PDG du groupe, Perrin Beatty, aux journalistes. Bali.

Il a également déclaré qu’Ottawa devait définir ses priorités commerciales en Asie.

“Nous devons être stratégiques. [The plan] doit être holistique; il doit être bien communiqué, afin que les gens sachent quelle est la politique », a déclaré Beatty.

Il a ajouté que les entreprises canadiennes ont besoin d’aide pour tirer parti des nombreux accords commerciaux qu’Ottawa a signés et négocie actuellement.

« Les trois F — nourriture, carburant, engrais — que le Canada a en lots. Et ce qu’il faut maintenant, c’est une stratégie claire de la part du Canada pour mettre ces ressources au travail et pour s’assurer que nous sommes en mesure de livrer ces produits au reste du monde », a-t-il dit.

Beatty a également déclaré que le Canada devrait faire « un post-mortem complet » des chocs de la chaîne d’approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19, et déterminer s’il faut entreposer des marchandises essentielles au Canada, et dans quelle mesure le Canada devrait limiter le commerce aux pays amis.

Trudeau annonce 750 $ pour les infrastructures et les vaccins

Lors du sommet du G20, Trudeau a également annoncé un financement de 750 millions de dollars pour aider les pays en développement à améliorer leurs infrastructures et à fabriquer des vaccins contre la COVID-19. L’accord verrait une société d’État financer des projets d’infrastructure en Asie sur trois ans, à compter de mars prochain.

C’est le plus gros morceau de la prochaine stratégie indo-pacifique que les libéraux ont annoncée jusqu’à présent, et une partie d’un projet du G20 destiné à aider les pays à revenu faible et intermédiaire à avoir des villes plus sûres et plus durables.

“Cela renforcera également nos chaînes d’approvisionnement et créera de bons emplois”, a déclaré Trudeau dans des remarques préparées pour un événement à huis clos organisé par l’Indonésie, les États-Unis et l’Union européenne.

Le président américain Joe Biden rencontre le président Xi lors du sommet du G20 à Bali le 14 novembre. (Kévin Lamarque/Reuters)

Le financement sera administré par FinDev Canada, qui a actuellement pour mandat d’opérer en Afrique subsaharienne, en Amérique latine et dans les Caraïbes. Désormais, il contribuera également au financement de projets dans les pays en développement d’Asie.

Trudeau a déclaré aux dirigeants que les fonds souverains peuvent aider les gouvernements étrangers à construire des écoles et des hôpitaux.

“Si nous voulons combler le déficit d’infrastructures, nous devons continuer à trouver des moyens d’inciter davantage d’investissements du secteur privé. Aucun montant d’argent public ne peut à lui seul résoudre ce problème”, lit-on dans les remarques du Premier ministre.

Trudeau annonce également 80 millions de dollars pour les systèmes de santé mondiaux, la majeure partie du financement allant à un projet de la Banque mondiale qui aide les pays à prévenir les pandémies et à y répondre.

La Russie et l’Ukraine

La géopolitique éclipsera probablement les promesses faites par les dirigeants lors du sommet, alors que les pays débattent de la manière de répondre à l’invasion russe de l’Ukraine et à l’affirmation croissante de la Chine.

Le Canada est l’un des pays les plus énergiques qui poussent les dirigeants du G20 à blâmer la Russie pour l’aggravation de l’inflation et de la sécurité mondiale à la suite de sa guerre en Ukraine. D’autres pays se sont abstenus d’appeler la Russie, dans le but de maintenir de bonnes relations avec Moscou et l’Occident.

En tant qu’hôte du sommet, l’Indonésie a exhorté les pays à se concentrer sur la recherche d’un terrain d’entente, afin de s’assurer qu’il y ait une déclaration de consensus à la clôture du sommet mercredi.

“Nous pouvons voir qu’ils traversent des connips, essayant en quelque sorte d’obtenir une déclaration pour les sauver de l’embarras de ne pas avoir de communiqué. Cela va donc être très délicat”, a déclaré Cooper à la Balsillie School of International Affairs. , qui étudie les sommets du G20.

Pendant ce temps, le bureau du premier ministre a déclaré que Trudeau avait dû intervenir lors d’un forum sur la santé à huis clos du G20 mardi après que le ministre russe des Affaires étrangères, Sergey Lavrov, a affirmé que des biolabs américains menaient des activités néfastes en Ukraine.

Le bureau de Trudeau dit qu’il a dit à ses pairs que les affirmations étaient “des ordures absolues” et que les dirigeants doivent travailler avec des faits.