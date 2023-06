Trudeau et le Premier ministre polonais discutent de combler les lacunes dans les sanctions contre la Russie avant le sommet de l’OTAN

Le Premier ministre Justin Trudeau et son homologue polonais ont discuté vendredi de l’application des sanctions et de la confiscation des avoirs russes alors que les deux dirigeants élaboraient une stratégie commune avant le sommet de l’OTAN du mois prochain.

Le Premier ministre Mateusz Morawiecki a félicité le Canada d’avoir présenté une législation permettant la vente des actifs confisqués des oligarques et des entreprises d’État russes, les bénéfices étant reversés à l’Ukraine pour payer la reconstruction.

Ses aimables paroles arrivent deux semaines après un rapport du Sénat canadien a mis en doute l’efficacité du régime de sanctions du Canada.

« En ce moment, nous [talked] encore plus de ne pas permettre à la Russie de contourner les sanctions pour contourner les sanctions », a déclaré Morawiecki aux journalistes lors d’une conférence de presse conjointe avec Trudeau vendredi après-midi.

« C’est aussi un défi critique. »

REGARDER: Le Premier ministre polonais parle de renforcer l’application des sanctions contre la Russie

Le Premier ministre polonais discute des sanctions contre la Russie lors d’une rencontre avec Trudeau Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a déclaré que la Pologne s’efforcerait de saisir les actifs russes et de les utiliser pour soutenir les efforts de reconstruction en Ukraine et réduire les prix de l’énergie.

Morawiecki a tenu à remercier Trudeau d’avoir évoqué la confiscation des avoirs saisis lors de leur rencontre — « en particulier les avoirs de la Russie et les avoirs de la banque centrale de la Fédération de Russie, parce que cet empire du mal, [the perpetrators of] cette invasion brutale [have] subir les conséquences de leur agression. »

L’année dernière, le Canada est devenu le premier pays occidental à adopter une loi permettant que le produit des actifs russes saisis soit remis à l’Ukraine.

Peu de temps après, l’administration Biden aux États-Unis a adopté une loi qui permettrait à certains actifs saisis par le ministère américain de la Justice d’être transférés au gouvernement de Kiev. Plus tôt ce printemps, les responsables de la justice américaine ont fait pression pour élargir les critères de transfert des avoirs saisis vers l’Ukraine.

En décembre, le Canada a entamé le processus de transfert d’environ 26 millions de dollars appartenant à une société sanctionnée appartenant à l’oligarque Roman Abramovich. Un énorme avion-cargo russe, immobilisé à l’aéroport international Pearson de Toronto, a été confisqué en vue de le remettre à l’Ukraine.

L’oligarque russe Roman Abramovitch. (Dylan Martinez/Reuters/Livepic)

L’hiver dernier, la Commission européenne s’est engagée à « intensifier ses travaux en vue de l’utilisation des avoirs gelés de la Russie pour soutenir la reconstruction de l’Ukraine ». La Pologne et ses trois voisins baltes ont également fait pression publiquement pour que des mesures soient prises pour remettre les actifs sanctionnés à l’Ukraine « dès que possible ».

La Pologne a récemment introduit une législation pour renforcer encore son régime de sanctions contre la Russie si elle estime que les sanctions de l’UE ne sont pas assez sévères, et pour remettre les avoirs saisis.

« Mon gouvernement soutient tout cela », a déclaré Morawiecki. « Nous [are going] par le biais d’une procédure législative en ce moment même dans notre parlement pour saisir certains des actifs russes et les déployer pour la reconstruction de l’Ukraine. »

Morawiecki a également appelé l’OTAN à présenter un plan pour que l’Ukraine rejoigne sans délai l’alliance militaire occidentale.

« La Pologne plaide pour une adhésion relativement rapide de l’Ukraine à l’OTAN. Nous comprenons que tous les États membres de l’OTAN ne sont pas d’accord avec cela », a-t-il déclaré, ajoutant que la Pologne espère que la question sera au centre des préoccupations des futurs dirigeants de l’OTAN. sommet à Vilnius, en Lituanie, le mois prochain.

Pour sa part, Trudeau a déclaré que le sommet devait présenter un front uni contre la Russie.

« L’objectif de l’OTAN va continuer à défendre fermement et sans équivoque les valeurs qui nous unissent – l’état de droit, l’ordre international fondé sur des règles et la garantie que la Russie ne profite pas de son invasion illégale d’un voisin pacifique, » il a dit.