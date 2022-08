Trudeau et l’Allemand Scholz sont favorables à l’idée d’exporter du gaz naturel canadien vers l’Europe

Le premier ministre Justin Trudeau et son homologue allemand, le chancelier Olaf Scholz, ont semblé verser de l’eau froide sur l’idée d’expédier du gaz naturel canadien vers l’Europe lorsqu’ils ont été interrogés sur la proposition lundi.

Lors d’une conférence de presse à Montréal, les deux dirigeants ont plutôt suggéré que leur priorité était de développer des sources d’énergie plus propres comme l’hydrogène vert au Canada pour l’exportation vers l’Europe afin d’aider à résoudre la crise énergétique du continent.

Tout en n’excluant pas le rôle du gaz naturel canadien dans l’atténuation de la pénurie d’énergie en Europe, Trudeau a déclaré qu’il n’y avait pas encore d’analyse de rentabilisation claire pour la construction d’un terminal d’exportation de gaz naturel liquéfié à Saint John, au Nouveau-Brunswick ou ailleurs.

Trudeau a déclaré que le gaz naturel devrait être expédié par pipeline des champs gaziers de l’Ouest canadien vers un terminal de liquéfaction encore non construit sur la côte atlantique.

Ce serait une entreprise coûteuse et pourrait ne pas être un investissement prudent, compte tenu de l’engagement de l’Europe à une transition rapide vers une économie plus propre, a déclaré Trudeau.

“L’un des défis liés au GNL est le montant des investissements nécessaires pour construire des infrastructures pour cela”, a-t-il déclaré.

“Il n’y a jamais eu d’analyse de rentabilisation solide en raison de la distance des gisements de gaz, en raison de la nécessité de transporter ce gaz sur de longues distances avant la liquéfaction.”

Trudeau a déclaré que les entreprises privées enquêtent pour savoir si de tels investissements de plusieurs milliards de dollars seraient utiles dans ce « nouveau contexte ».

La guerre en Ukraine a bouleversé le marché mondial de l’énergie.

La Russie, un important fournisseur de gaz naturel de l’Europe, a été accusée de retenir une partie de son approvisionnement pour riposter aux sanctions paralysantes imposées par les pays occidentaux, dont l’Allemagne, suite à son attaque non provoquée contre l’Ukraine.

Pour réduire la dépendance de l’Europe vis-à-vis du gaz russe, des observateurs ont lancé l’idée d’expédier une partie du gaz naturel abondant du Canada à travers l’Atlantique vers des terminaux en Allemagne.

Mais parce que le Canada a été lent à développer des sites de GNL proposés dans les provinces de l’Atlantique, il est peu probable que ce scénario se concrétise de si tôt.

Des travaux de construction sont en cours sur l’îlot éclusier de Brunsbuettel, dans le nord de l’Allemagne, le mardi 1er mars 2022. Le port sur la mer du Nord est en cours de discussion en tant que site pour un nouveau terminal de gaz naturel liquéfié (GNL). (Frank Molter/dpa via AP Photo)

Trudeau a déclaré que le Canada poursuivra les projets de GNL qui sont déjà en construction sur la côte ouest du pays, des terminaux qui fourniront du gaz à une autre région en manque d’énergie : l’Asie.

Avec plus de gaz provenant du Canada, d’autres grands fournisseurs, comme le Qatar, auraient les mains plus libres pour envoyer leur produit en Allemagne et dans d’autres pays européens, a-t-il déclaré.

“En ce moment, notre meilleur [solution] est de continuer à contribuer au marché mondial, à déplacer le gaz et l’énergie que l’Allemagne et l’Europe peuvent ensuite localiser à partir d’autres sources », a déclaré Trudeau.

Scholz a déclaré que l’Allemagne souhaitait aider le Canada à développer sa capacité de production d’hydrogène – c’est encore une industrie naissante avec très peu de production en cours – afin qu’elle puisse éventuellement exploiter cette ressource.

Trudeau et Scholz se rendront mardi à Terre-Neuve-et-Labrador pour rencontrer des entreprises là-bas qui lancent de nouveaux projets d’hydrogène qui pourraient éventuellement fournir de l’énergie à l’Europe.

L’Allemagne s’intéresse à l’hydrogène “vert” – une forme de carburant qui est produit par électrolyse sans émissions résultantes.

Des gens inspectent un modèle transparent de la Hyundai Tucson Fuel Cell à hydrogène au Salon international de l’auto du Canada 2015 à Toronto. (Darren Calabrese/La Presse Canadienne)

Dans un rapport récent, le commissaire à l’environnement du Canada, Jerry DeMarco, a constaté que la production annuelle réelle d’hydrogène au Canada n’est que d’environ 3 mégatonnes – la quasi-totalité étant de l’hydrogène “gris”, une forme plus sale qui produit environ le double des émissions de gaz naturel. .

Le commissaire a déclaré qu’il y avait des doutes quant à savoir si l’hydrogène pouvait jouer un rôle significatif au Canada à court terme, car très peu d’infrastructures nécessaires – comme les pipelines d’hydrogène et les usines de liquéfaction – sont en place.

L’hydrogène vert est également d’un coût prohibitif. Un gigajoule de gaz naturel coûte environ 3,79 dollars à produire, tandis qu’un gigajoule d’hydrogène vert coûte plus de 60 dollars s’il est produit à partir d’électricité provenant de sources renouvelables telles que l’éolien et le solaire, a constaté le commissaire.

Mais Scholz a déclaré qu’une innovation technologique rapide est possible et que l’hydrogène pourrait bientôt être une source d’énergie cruciale pour les principales économies industrielles.

“Ce que nous faisons en ce moment, c’est les intensifier, ce qui changerait vraiment le monde de l’industrie et de la production à l’échelle mondiale”, a-t-il déclaré.

“C’est comme tous les autres processus industriels du passé. Cela démarre lentement mais il y a un moment où, d’un jour à l’autre, il y a une grande mise à l’échelle parce que tant d’industries différentes ont décidé qu’elles devaient changer.”