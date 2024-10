Trudeau et Joly se dirigent vers la Francophonie alors que les tensions de guerre engloutissent le Moyen-Orient

Le premier ministre Justin Trudeau et la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly devraient s’adresser aux représentants du gouvernement libanais lors du sommet très médiatisé de la Francophonie, alors que le conflit au Moyen-Orient menace d’éclipser l’agenda officiel de ce rassemblement annuel des dirigeants de la francophonie. États.

Trudeau et Joly sont en route vers la France ce matin pour le sommet, qui aura lieu vendredi et samedi.

Le Liban est membre de l’Organisation internationale de la Francophonie, qui compte 88 membres. Vendredi, une frappe aérienne israélienne a tué Hassan Nasrallah, chef de la milice Hezbollah soutenue par l’Iran, lors d’une attaque contre une banlieue de Beyrouth, la capitale libanaise.

Les frappes aériennes israéliennes dans cette région ont également coûté la vie à plus de 1 000 personnes, selon le ministère libanais de la Santé, dont deux Libano-Canadiens.

Mardi, Israël a lancé une invasion terrestre dans le sud du Liban, faisant craindre une guerre plus vaste au Moyen-Orient.

Trudeau a participé mercredi à un appel téléphonique avec d’autres dirigeants du G7. Il a ensuite déclaré aux journalistes que tous les dirigeants présents à l’appel avaient condamné l’attaque de missiles iraniens contre Israël plus tôt dans la semaine et l’avait qualifié d' »action déstabilisatrice » de la part d’un régime terroriste qui courait « le risque d’une guerre plus large ».

« Nous devons continuer à faire tout ce que nous pouvons pour appeler à la paix et à la stabilité, ce qui signifie appeler à un cessez-le-feu entre le Hezbollah et Israël, appeler à un cessez-le-feu à Gaza et revenir sur la voie d’une solution à deux États où un accord pacifique « Un État israélien sûr et stable vit aux côtés d’un État palestinien stable, pacifique et sûr », a déclaré Trudeau.

« Israël a le droit de se défendre suite à cette attaque sans précédent », a déclaré Joly. « Nous devons nous assurer qu’il n’y ait pas une guerre à grande échelle. »

Les revendications du Québec en matière d’immigration pourraient être évoquées au sommet

Un conflit domestique couvant entre le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral au sujet de l’immigration pourrait également occuper une partie des discussions lors du sommet.

Radio-Canada a rapporté plus tôt cette semaine que le premier ministre du Québec, François Legault, avait demandé à Ottawa d’établir des refuges temporaires pour les demandeurs d’asile, y compris des zones d’attente aux points d’entrée.

Dans une lettre du 22 juillet, Legault a cité la France comme exemple, soulignant que le pays place certains migrants dans des zones sécurisées s’ils se voient refuser l’entrée, les nourrit et les héberge pendant 26 jours pendant que leur cas est jugé.

Legault a déclaré qu’il poserait des questions aux responsables français sur leurs méthodes lors de son voyage cette semaine. Le Québec est également un membre à part entière de la Francophonie.

Le premier ministre Justin Trudeau et le premier ministre du Québec François Legault se rencontrent à Québec. (Jacques Boissinot/Presse Canadienne)

Mais le ministre fédéral de l’Immigration, Marc Miller, a déclaré que le système d’immigration du Canada était très différent de celui de la France et a jeté un froid sur l’idée du Québec.

« Si vous regardez ce qui se passe en France, il existe un processus par lequel ils peuvent parfois détenir certaines personnes jusqu’à un mois », a déclaré Miller. « Cela poserait des défis juridiques au Canada. »

Le ministre a également déclaré que toute mesure d’hébergement devrait être de nature humanitaire. « Il y a beaucoup de raisons politiques qui motivent cela », a déclaré Miller. « Je pense que c’est… une rhétorique que je pense [Legault] peut s’en servir comme arme pour son propre processus politique. »

Trudeau a rencontré Legault pour des rencontres individuelles lors des sommets de la Francophonie auxquels les deux dirigeants ont assisté, comme celui de Tunisie en 2022.

L’ordre du jour officiel du sommet comprend des discussions sur les candidatures à l’adhésion à l’organisation. La province de la Nouvelle-Écosse a demandé le statut d’observateur.

Un communiqué du bureau de Trudeau indique que d’autres priorités pour lui lors du sommet comprennent la promotion de l’égalité des sexes, l’action climatique et la coopération économique internationale.