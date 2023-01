Trudeau et Biden ont une réunion bilatérale alors que le sommet nord-américain commence sérieusement

Le premier ministre Justin Trudeau et le président américain Joe Biden se rencontrent face à face ce matin alors que le Sommet des dirigeants nord-américains commence sérieusement.

Il s’agit du premier bilatéral officiel pour Biden et Trudeau – les deux tiers des soi-disant «Trois Amigos» – depuis le Sommet des Amériques en juin.

Tout comme le rassemblement des dirigeants de l’hémisphère l’année dernière, l’agenda de Biden sera dominé par la crise migratoire à la frontière américano-mexicaine.

C’est pourquoi la réunion de ce matin sera la meilleure occasion pour Trudeau cette semaine de faire pression sur Biden sur des questions d’intérêt spécifique pour le Canada.

Les deux ont beaucoup de choses à se dire, des différends commerciaux persistants sur les marchés laitiers et le secteur automobile au programme de voyageurs de confiance connu sous le nom de Nexus.

Il y a aussi la question persistante de savoir quand Biden effectuera sa visite souvent retardée au Canada, normalement l’un des premiers voyages à l’étranger d’un nouveau président.

Mais pour le Canada, l’objectif économique primordial du sommet sera de s’assurer que Biden – un ardent défenseur de la politique intérieure protectionniste et favorable aux travailleurs – considère les voisins de l’Amérique comme de véritables partenaires et collaborateurs.

Cela ressortait assez clairement du sommet des chefs d’entreprise de tout le continent qui a lancé la partie canadienne de la procédure lundi.

« Bien trop souvent, nous avons agi soit comme trois pays indépendants, soit comme deux relations bilatérales. Dans le monde d’aujourd’hui, cela va nous laisser derrière », a déclaré Goldy Hyder, PDG du Conseil canadien des affaires, à l’assemblée.

Il est temps pour les dirigeants des trois pays de penser davantage en termes d’Amérique du Nord comme une seule unité autonome que comme des entités distinctes, a déclaré Hyder.

«La façon dont le monde prend forme est vraiment la force du nombre et des blocs. Et pourtant, en Amérique du Nord, nous n’en sommes pas vraiment arrivés nous-mêmes à cette conclusion.

Trudeau a reconnu lundi à quel point le continent était sur le point de perdre l’ALENA en 2019, l’accord de libre-échange vieux de 25 ans remplacé à l’époque de Donald Trump par l’accord États-Unis-Mexique-Canada, ou USMCA, qui est entré en vigueur en 2020.

«Nous avons presque perdu l’ALENA», a déclaré Trudeau, «parlant entre amis», alors qu’il remerciait le groupe pour les divers rôles qu’ils ont joués dans la conclusion du nouvel accord, connu au Canada sous le nom de CUSMA.

« Le gouvernement mexicain, moi et mon gouvernement au Canada, avons travaillé très, très fort pour essayer de convaincre l’administration américaine de l’époque de l’importance du commerce entre amis, des chaînes d’approvisionnement intégrées, des partenariats fiables et d’une approche continentale pour créer des opportunités pour nos citoyens. a été.”

Quoi qu’il en soit, l’ère USMCA n’a pas été facile.

Les États-Unis soutiennent que le marché canadien des produits laitiers soumis à la gestion de l’offre prive les producteurs américains d’un accès équitable aux clients au nord de la frontière. Les États-Unis affirment également que le Mexique favorise injustement les fournisseurs d’énergie nationaux. Et le Mexique et le Canada affirment que les États-Unis ne jouent pas équitablement en ce qui concerne la définition du contenu étranger dans leurs chaînes d’approvisionnement automobiles.

Le Mexique subit également des pressions pour s’entendre avec les États-Unis sur le projet de López Obrador d’interdire les importations de maïs génétiquement modifié et de l’herbicide glyphosate, un décret qui a provoqué la colère des agriculteurs américains.

Un rapport publié la semaine dernière par l’Americas Society et le Conseil des Amériques a annoncé ce qu’il a appelé “une nouvelle ère de différends commerciaux”, notant que 17 de ces désaccords ont éclaté à l’ère de l’USMCA, contre seulement 77 au cours de la durée de vie de l’ALENA. — une moyenne d’un peu plus de trois par an.

Ensuite, il y a Buy American, la doctrine américaine de longue date et politiquement populaire consistant à préférer les fournisseurs nationaux à ceux des alliés, même les plus voisins.

Le Canada a peut-être évité la catastrophe lorsque les crédits d’impôt pour véhicules électriques de Biden ont été modifiés l’année dernière pour inclure les fabricants nord-américains, mais le président manque encore rarement une occasion de vanter les chaînes d’approvisionnement fabriquées en Amérique.

Souvent, le Canada ne veut pas être assimilé au Mexique lorsqu’il s’agit de ses relations avec les États-Unis, a déclaré Scotty Greenwood, directeur général du Canadian American Business Council.

“Il veut avoir sa propre relation unique avec les États-Unis, alors nous verrons si le Canada va embrasser ou résister à” l’idée nord-américaine “”, a déclaré Greenwood.

« Ce qui veut dire : ‘Regardons les choses comme un bloc et comme une région, et prenons les choses en main ensemble.’ J’espère qu’il l’embrassera. Mais ce serait différent.

Alors que les réunions commençaient lundi, il y avait encore beaucoup de bonne volonté trilatérale à l’affiche.

La ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly, le secrétaire d’État américain Antony Blinken et le ministre mexicain des Affaires étrangères Marcelo Ebrard se sont mutuellement félicités en signant ensemble une déclaration commune pour l’égalité raciale.

“Cela va à un idéal commun qui est au cœur de notre démocratie : que nous sommes tous mieux quand chaque individu dans nos sociétés jouit des mêmes droits et des mêmes opportunités”, a déclaré Blinken.

« Il est dans notre intérêt de veiller à ce que toutes les communautés et tous les individus puissent atteindre leur plein potentiel, non seulement dans nos propres pays, mais partout en Amérique du Nord, dans notre hémisphère, partout dans le monde.

Joly a ajouté : “La diversité est un fait, mais l’inclusion est un choix.”

Bien qu’elle absorbera une grande partie de l’oxygène politique lors du sommet, la frontière américano-mexicaine ne sera pas la seule frontière étrangère à l’ordre du jour : les défenseurs espèrent que le différend concernant le programme canado-américain de voyageurs de confiance connu sous le nom de Lien.

La plupart des centres d’inscription Nexus au Canada restent fermés parce que les agents des douanes et de la protection des frontières des États-Unis qui les emploient veulent les mêmes protections juridiques que leurs collègues obtiennent à la frontière – une concession que le gouvernement fédéral n’a jusqu’à présent pas voulu accorder.

On espère vivement qu’un projet pilote à deux points d’entrée en Ontario sera étendu à l’ensemble du pays pour contourner l’impasse qui réduirait l’arriéré de demandes.

Biden n’a pas encore visité le Canada en personne depuis son entrée en fonction – une tradition bilatérale de longue date qui survient généralement peu de temps après une investiture présidentielle, mais qui a été court-circuitée en 2021 par la pandémie de COVID-19.

Les réunions de cette semaine pourraient fournir une nouvelle clarté sur le moment où le voyage promis depuis longtemps par Biden dans le nord – confirmé au cours de l’été, mais interrompu à nouveau lorsque le président lui-même a été testé positif pour le virus – pourrait enfin avoir lieu.

—James McCarten, La Presse canadienne

