Trudeau espère qu’une « majorité silencieuse » sera toujours prête à écouter

Il rejetterait sûrement une telle comparaison, mais dans une récente interview, Justin Trudeau a brièvement ressemblé un peu à Richard Nixon.

Prendre part à une conversation avec Village Médiale Premier ministre a répondu à des questions sur la dissidence au sein de son caucus et la chute de son parti dans les sondages. Il a également été interrogé sur les drapeaux « F-k Trudeau » qui, autant que toute politique ou geste politique, en sont venus à définir le troisième mandat de ce gouvernement libéral.

L’un des intervieweurs a fait remarquer qu’il ne se souvenait pas que des drapeaux similaires aient été déployés pour Stephen Harper ou Jean Chrétien. Le malheur, dit-il, semblait « personnel ».

Trudeau a déclaré que sa première réaction lorsqu’il était confronté à de telles manifestations avait été de se demander ce qui avait poussé les gens vers un « endroit où règne autant de colère ». Il a également déclaré que ces protestations sont amplifiées par les médias et les plateformes de médias sociaux qui élèvent « des opinions négatives vraiment agressives ».

Le premier ministre Justin Trudeau se lève pendant la période des questions à Ottawa le mercredi 23 octobre 2024. (Adrian Wyld/La Presse Canadienne)

« Le problème, c’est qu’à l’heure actuelle, il y a une majorité silencieuse qui est un peu silencieuse, et qui se demande peut-être si c’est réellement une minorité. Et il y a beaucoup de bonnes personnes réfléchies qui disent, vous savez, ‘Je n’ai rien’. personnel contre le chef, mais tout le monde semble le détester parce que je vois tous ces drapeaux et donc, vous savez, il doit être sur le point de partir ou il doit être impopulaire », a déclaré Trudeau. Médias villageois .

« Et ce à quoi je me souviens continuellement lorsque j’ai de vraies conversations avec des gens, que ce soit dans la cantine d’une usine ou dans la rue principale. [in] » Dans une petite ville ou assis dans une salle de classe universitaire au milieu d’une grande ville, les gens sont attentionnés, intéressés et ouverts à de véritables discussions sur les défis auxquels nous sommes confrontés. «

Même si Nixon, le 37e président des États-Unis, n’a pas inventé cette expression, il a popularisé la notion de « majorité silencieuse » dans un discours télévisé sur la guerre du Vietnam en 1969. Ces mots ont évoqué l’image d’une masse d’électeurs qui n’ont pas pu se faire entendre face au vacarme des manifestants et des militants réclamant un changement politique et social.

Le président Richard Nixon et le premier ministre Pierre Trudeau discutent dans le bureau de Trudeau à Ottawa le 14 avril 1972. (Chuck Mitchell/La Presse Canadienne)

La « majorité silencieuse » est devenue un cri de ralliement populiste et réactionnaire. Cela a également été une source de profonde division. Sous la présidence de Nixon, on peut trouver les débuts des fissures qui définissent désormais la politique américaine (voir l’ouvrage de Rick Perlstein). Nixonland ).

Pour Trudeau, cet appel à la majorité silencieuse pourrait simplement refléter une croyance persistante (ou un espoir) selon laquelle les drapeaux n’expriment pas les sentiments de la plupart des Canadiens – qu’un nombre important de Canadiens sont encore ouverts à une conversation sur l’avenir de ce pays et à être persuadé de voter pour un candidat libéral.

Trudeau doit également croire qu’une majorité tranquille de son caucus est prête à le soutenir – ou du moins n’est pas disposée à agir de manière décisive contre lui.

Un coup d’État très canadien

En n’organisant pas de vote secret sur son leadership, Trudeau semble refuser de tester cette conviction. Mais il revient aussi essentiellement à rappeler les dissidents sur leur pari initial. Si un nombre significatif de libéraux sont réellement impatients de le voir destitué – ou simplement de le soumettre à un vote – ils devront se manifester et le dire. L’agression passive ne va pas le déloger.

Treize députés libéraux ont jusqu’à présent demandé un scrutin secret. Ce nombre pourrait augmenter. Mais une semaine après une réunion dramatique du caucus au cours de laquelle Trudeau a appris qu’au moins deux douzaines de députés voulaient qu’il se retire, les rebelles semblent avoir réalisé le pire des deux mondes : Trudeau est toujours le chef de leur parti, mais il est aussi maintenant un peu plus faible qu’il y a quelques semaines.

Les dissidents auraient au moins pu contribuer à pousser leur parti à adopter (tardivement) le ton plus dur qui a été affiché au cours de la semaine dernière.

« Je pense que nous avons en quelque sorte apporté un coup de couteau à une fusillade jusqu’à présent dans la façon dont nous abordons la publicité et la campagne en général », a déclaré mercredi le député libéral Nathaniel Erskine-Smith.

Erskine-Smith venait tout juste de revenir d’une réunion du caucus au cours de laquelle Andrew Bevan, le directeur de campagne libéral, a projeté des publicités en préparation pour une diffusion dans les jours à venir. La première publicité de ce type, apparue en ligne jeudi, était axée sur le bilan du gouvernement en matière de soins de santé. Elle se distinguait par ce qu’elle ne mettait pas en valeur : même si des images de Trudeau apparaissent en arrière-plan de la publicité, il ne raconte pas, son nom n’est pas prononcé et le mérite est attribué à « l’équipe libérale ».

Même si les publicités ne font pas bouger un seul vote, leur simple existence pourrait apporter un certain réconfort aux députés libéraux.

Trudeau peut-il relier les points ?

Tout dirigeant se présentant à une quatrième élection serait contraint de faire face à un certain niveau d’antipathie ; les libéraux ne sont pas le premier parti à affronter ce fait. En 2015, le Parti conservateur a diffusé une publicité dans laquelle une femme reconnaissait que Stephen Harper « n’est pas parfait ».

Parce qu’une grande partie de l’ascension et de la victoire de Trudeau en 2015 dépend de qui il était et de ce qu’il représentait – la force de sa personnalité et ce nom – il n’est pas surprenant que la réaction soit si personnelle. Mais même si les porte-drapeaux restent minoritaires, les éléments disponibles suggèrent que la lassitude à l’égard du Premier ministre est généralisée – selon la dernière enquête de Données de boulier suggère que seulement 23 pour cent des Canadiens ont une impression positive de Trudeau, tandis que 60 pour cent ont une opinion négative.

Dans un analyse Dans un article publié en juillet, David Coletto d’Abacus a soutenu que le meilleur espoir de Trudeau de regagner du terrain était de se concentrer sur un bloc d’électeurs qui se disaient « déçus » de certaines des choses qu’il a faites. Coletto a suggéré que cela nécessiterait de reconnaître cette déception (les libéraux pourraient peut-être publier une publicité admettant que Trudeau n’est pas parfait).

À REGARDER : Une semaine difficile pour les libéraux de Trudeau En cause | Dure semaine pour les libéraux de Trudeau Enjeu cette semaine : le Bloc Québécois menace de renverser les Libéraux alors que le parti évite les appels à un scrutin secret pour la direction de Trudeau. Le Canada surveille de près le moment où les Américains se préparent à choisir leur prochain président. De plus, le projet de Doug Ford d’envoyer des chèques de 200 $.

Un Sondage de l’Institut Angus Reid publié cette semaine suggère que jusqu’à 55 pour cent des Canadiens envisageraient au moins de voter libéral lors des prochaines élections (ce qui correspond à peu près à la proportion qui envisagerait de voter pour les conservateurs ou le NPD). Les observateurs avisés remarqueront que seulement 19 pour cent des personnes interrogées soutiennent actuellement le parti au pouvoir.

Dans son entrevue avec Village Media, interrogé sur les résultats des sondages de son parti, Trudeau a rappelé l’année 2015, lorsque les libéraux étaient entrés en campagne en troisième position. Il a admis que les Canadiens « étaient dans un état d’optimisme beaucoup plus naturel en 2015 » et il a fait un compliment détourné à Pierre Poilievre lorsqu’il a cité la capacité du chef conservateur à capter et à diriger le désenchantement du public. C’est la capacité de proposer des solutions qui compte, a répété Trudeau à plusieurs reprises.

Mais Trudeau s’est finalement rabattu sur l’idée selon laquelle le les prochaines élections seront un choix – et sur la conviction que les Canadiens n’ont pas encore commencé à réfléchir à ce choix.

« Peu importe combien je parle, vous savez, d’un million de Canadiens ayant eu accès à des soins dentaires, peu importe combien nous signalons tous les véhicules électriques qui sortent des chaînes de montage au Canada, particulièrement en Ontario », a déclaré Trudeau, « les gens Je n’ai toujours pas fait le lien entre ces points et dit : « D’accord, qu’est-ce que je risque de perdre lors des prochaines élections ? » Qu’ai-je le potentiel de gagner et de gagner aux prochaines élections ? »

Les gens manifestent alors que le premier ministre Justin Trudeau visite un bureau de campagne à Woodstock, en Ontario. le jeudi 25 mai 2023. (Nicole Osborne/La Presse Canadienne)

Trudeau pourrait vouloir se demander pourquoi son gouvernement n’a pas obtenu plus de crédit pour ces points, et pourquoi les membres de son propre caucus ont estimé qu’ils devraient exprimer publiquement leurs doutes quant à sa capacité à renouer avec les électeurs.

Trudeau semble parier qu’une fois que les électeurs auront fait le lien, ils pourront voir que lui – ou du moins « l’équipe libérale » – est toujours le meilleur choix. Techniquement, il n’a même pas besoin d’une majorité de Canadiens, silencieuse ou non, pour en décider.

Le risque pour Trudeau et le Parti libéral est que le chef et l’équipe qui ont mis les libéraux dans ce trou ne soient pas équipés pour les en sortir. Bien qu’il puisse y avoir une majorité silencieuse au-delà des drapeaux agités, trop d’électeurs pourraient être incapables de regarder au-delà de leur mécontentement à l’égard de Trudeau pour regarder les points qu’il essaie de leur faire voir.