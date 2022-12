Trudeau envisage les « grandes lignes » de l’accord sur la santé avant de rencontrer les premiers ministres

Alors que les premiers ministres continuent de convoquer une rencontre avec le premier ministre pour discuter de l’augmentation du financement fédéral des soins de santé, Justin Trudeau dit que cela n’arrivera que “une fois qu’il y aura les grandes lignes d’un accord”.

« En ce moment, ils veulent toujours tout cet argent sans responsabilité et sans résultats clairs. Je dois dire que ce n’est pas ce dont les Canadiens ont besoin. Nous allons envoyer plus d’argent, mais nous devons voir de vrais changements, de vrais résultats, “, a déclaré Trudeau lors d’une conversation de fin d’année avec le présentateur en chef et rédacteur en chef de CTV National News Omar Sachedina, diffusé en intégralité le 31 décembre.

“J’ai hâte de m’asseoir avec eux une fois qu’il y aura les grandes lignes d’un accord”, a déclaré le Premier ministre.

Bien que Trudeau ait juré que le gouvernement fédéral était prêt à envoyer “des milliards de plus”, comme il l’a déjà souligné, cet argent sera assorti de conditions.

Les premiers ministres ont intensifié la pression pour que Trudeau les rencontre afin de discuter de l’augmentation par le gouvernement fédéral du Transfert canadien en matière de santé – qui canalise les fonds fédéraux vers les systèmes de santé provinciaux – à 35% par rapport aux 22% actuels de couverture pour la santé – les frais de garde.

Cette demande de longue date mais récemment réaffirmée survient alors que les hôpitaux et les établissements de soins de santé semblent être en mode crise, entre des pénuries de personnel et une recrudescence des maladies par temps froid, aggravant les temps d’attente prolongés et d’autres difficultés pour accéder à des soins adéquats.

“En ce moment, nous constatons que nos systèmes de soins de santé sont mis à rude épreuve, voire brisés dans tout le pays à bien des égards”, a déclaré le Premier ministre. “Mais, comme l’a dit le président de l’Association médicale canadienne l’été dernier, on ne peut pas réparer quelque chose en injectant simplement de l’argent dans un système défaillant.”

Cependant, cette dernière poussée des premiers ministres intervient alors que certaines provinces sortent du cœur de la pandémie avec des excédents budgétaires prévus.

Dans l’entrevue, Trudeau a indiqué qu’il ne prendrait pas une chaise à la table tant qu’il n’y aurait pas un plan plus concret pour la responsabilité provinciale. Cependant, il a noté que le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, continue de rencontrer ses homologues provinciaux dans ce but.

« Lorsque j’ai parlé à des infirmières, des médecins et des travailleurs de première ligne de notre système de santé, ils ont tous dit : assurez-vous que les provinces offrent réellement de meilleurs soins en échange de l’argent que le gouvernement fédéral continue de leur envoyer . Et c’est ce que nous allons faire », a-t-il déclaré.

Le premier ministre a déclaré que même si « personne ne veut voir » le gouvernement fédéral se battre avec les provinces sur cette question : « si je ne reste pas ferme et que je ne dis pas : ‘vous devez réparer votre système, vous ne pouvez pas simplement mettre plus d’argent ‘, le Canada ne verra pas ces changements se produire au niveau provincial.



