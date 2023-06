Trudeau en Islande pour rencontrer les dirigeants nordiques avant l’OTAN

OTTAWA –

Le premier ministre Justin Trudeau est en route pour rencontrer des dirigeants nordiques avant un prochain sommet de l’OTAN et alors que l’incertitude plane sur l’avenir de l’Arctique.

Trudeau doit se rendre en Islande, qui accueillera des dirigeants du Danemark, de la Suède, de la Finlande et de la Norvège au cours des deux prochains jours pour un rassemblement annuel des premiers ministres nordiques.

Des dirigeants du Groenland, des îles Féroé et des îles Åland sont également présents.

Le gouvernement islandais a déclaré que la « résilience sociétale » sera discutée lors de la réunion, qui se déroule sur un groupe d’îles connues sous le nom de Vestmannaeyjar et coïncide avec le 50e anniversaire d’une éruption volcanique là-bas.

Trudeau doit comparaître en tant qu’invité, et son bureau dit que c’est une chance de faire avancer les intérêts communs avec les nations nordiques, qui vont de la protection de l’environnement et du développement de l’énergie propre à la résolution des problèmes de sécurité.

Les pourparlers interviennent un peu plus de deux semaines avant que les dirigeants ne se rendent en Lituanie pour rencontrer les alliés de l’OTAN et discuter de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, qui a commencé en février 2022.

Les dirigeants mondiaux ont également gardé un œil attentif sur les conflits internes en Russie ce week-end après que le chef mercenaire Yevgeny Prigozhin a dirigé les troupes de son groupe privé Wagner dans une rébellion armée alors qu’il appelait à l’éviction du ministre de la Défense du pays.

Cette décision semblait sur le point de menacer l’emprise de plusieurs décennies du président Vladimir Poutine sur le pouvoir, mais les tensions se sont rapidement calmées samedi après que le Kremlin a annoncé un accord qui a stoppé la marche de Prigozhin sur la capitale, Moscou. L’arrangement verra l’ancien protégé de Poutine déménager en Biélorussie et évitera des poursuites pour son rôle dans la rébellion de courte durée, tandis que les troupes du groupe Wagner retourneront en Ukraine où elles se sont battues aux côtés de soldats de l’armée russe.

Trudeau a déclaré samedi que le Canada suivrait de près la situation et les ministres des Affaires étrangères du G7 ont tenu un appel pour discuter de la situation avant l’annonce de l’accord.

« Il y a une coopération continue entre ces pays », a déclaré Roland Paris, ancien conseiller principal de Trudeau et directeur de l’École supérieure d’affaires publiques et internationales de l’Université d’Ottawa, à propos des dirigeants réunis en Islande. « L’Arctique est devenu une partie stratégiquement plus importante du monde à mesure que la glace fond.

« Chacun de ces pays du Nord a un intérêt très clair à assurer la sécurité et la souveraineté de son territoire. »

Les pays nordiques, dont le Canada et les États-Unis, ont interrompu leur collaboration avec la Russie par le biais du Conseil de l’Arctique après son invasion de l’Ukraine.

Cela a sérieusement remis en question ce à quoi ressemble la coopération dans la région, a déclaré Paris.

Le directeur de l’Observatoire pour la politique et la sécurité de l’Arctique, Mathieu Landriault, a déclaré que la question restait « fragile », ajoutant que sans coopération avec la Russie – qui possède un immense littoral arctique – le conseil ne dispose pas de données sur la manière dont le changement climatique affecte une grande partie de la région.

Landriault a laissé entendre que l’invasion de l’Ukraine par la Russie a amené le Canada à « réévaluer » sa position dans l’Arctique.

L’OTAN accorde également une attention croissante à l’Arctique à la lumière des agressions de la Russie et de la Chine, a ajouté Paris.

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a mis en garde contre de telles menaces lors d’une visite dans une base militaire dans le nord de l’Alberta l’été dernier, notant que la Chine s’est déclarée un État « proche de l’Arctique » et que le changement climatique ouvrait l’accès à la région.

Trudeau, qui accompagnait Stoltenberg lors de cette visite, a annoncé son intention de dépenser des milliards pour renforcer l’armée canadienne, notamment en modernisant le système vieillissant Norad canado-américain qui surveille l’aérospatiale arctique.

Paris a déclaré qu’il s’attend à ce que Trudeau attire l’attention sur ces mêmes engagements lors de sa visite en Islande.

« Le fait est que nous sommes loin derrière là où nous devons être pour sécuriser l’Arctique dans un monde où il sera de plus en plus une zone de compétition géopolitique. »

L’Islande, la Finlande, la Suède, le Danemark et la Norvège ont tous exprimé leur soutien à l’Ukraine depuis que la Russie a lancé son attaque.

Tous appartiennent à l’OTAN, à l’exception de la Suède, qui tente d’y adhérer. Le Canada a été le premier pays à ratifier sa demande. Il a également soutenu l’adhésion de la Finlande, qui a été officiellement reconnue en avril.

Landriault a déclaré que la réunion en Islande était une chance pour le Canada et les pays nordiques de démontrer leur soutien à l’entrée de la Suède dans l’OTAN, que la Turquie et la Hongrie n’ont pas approuvée.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy s’est entretenu avec les dirigeants nordiques en mai et Trudeau a effectué une visite surprise à Kiev au début du mois.

Outre un intérêt commun pour la sécurité, le gouvernement canadien a également des intérêts commerciaux avec les cinq pays nordiques, avec des échanges bilatéraux totalisant environ 13 milliards de dollars l’an dernier.

Le Canada abrite également le plus grand nombre d’immigrants et de descendants islandais à l’extérieur de ce pays.

Les deux pays se considèrent comme partageant les mêmes idées et partagent des intérêts sur une série de questions, y compris le développement de la technologie de capture et de stockage du carbone et la protection des océans.

La visite de Trudeau fait suite au président islandais Guðni Th. La récente visite de Jóhannesson au Canada, où les deux hommes ont discuté de l’élargissement de la coopération dans les domaines de l’énergie verte, de la technologie océanique et de l’aquaculture.

Ce voyage, la visite de la gouverneure générale Mary Simon en Finlande plus tôt cette année et un accord Canada-Danemark de 2022 pour résoudre le différend frontalier sur l’île Hans étaient tous des signes que le Canada cherchait à renforcer son attention diplomatique sur les pays nordiques, a déclaré Landriault.

« Il est susceptible d’augmenter », a-t-il déclaré.



