Trudeau effectue une visite surprise à Kiev alors que l’armée ukrainienne intensifie sa contre-offensive contre la Russie

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a effectué samedi une visite surprise à Kiev alors que l’armée ukrainienne intensifiait sa contre-offensive tant attendue pour chasser l’armée russe des régions occupées de l’est et du sud du pays meurtri.

Trudeau est arrivé dans la capitale ukrainienne alors que le gouvernement du président Volodymyr Zelensky avait du mal à évaluer les dégâts et à organiser des évacuations plus en aval après la destruction du barrage géant de Nova Kakhovka. Le premier ministre est en Ukraine avec la vice-première ministre Chrystia Freeland.

Kiev et Moscou se reprochent l’un l’autre l’effondrement, qui, selon les agences de renseignement américaines et une fondation de recherche norvégienne – citant des données sismiques – a été causé vendredi par une sorte d’explosion.

Le voyage de Trudeau en Ukraine était prévu dans le cadre d’une stricte interdiction d’informer.

Cela l’a éloigné d’Ottawa alors que la crise politique concernant l’ingérence étrangère présumée de la Chine lors des deux dernières élections fédérales a pris une tournure dramatique avec la démission brutale du rapporteur spécial et ancien gouverneur général David Johnston.

Il est également survenu après une semaine d’efforts intenses pour étouffer les incendies de forêt qui font rage au Québec et ailleurs, qui ont réduit la qualité de l’air pour des dizaines de millions de personnes au Canada et aux États-Unis.

À Kiev, Trudeau a commencé sa visite en assistant à un sombre dépôt de gerbe au mur du souvenir, une collection unique et profondément personnelle de photos et d’inscriptions marquant ceux qui sont tombés dans la guerre russo-ukrainienne.

« Nous voyons votre héroïsme »: Zelenskyy aux soldats

Avant l’arrivée de la délégation canadienne, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a informé les premiers ministres du Japon et des Pays-Bas des opérations de sauvetage dans le sud et du type d’aide humanitaire nécessaire.

Ils ont également évoqué la poursuite de la coopération en matière de défense, a déclaré Zelenskyy dans son discours nocturne à son peuple.

Il n’a fait aucune référence directe à la contre-offensive, qui, selon de nombreuses agences de renseignement et médias occidentaux, est en cours.

Zelenskyy a adressé ses commentaires aux soldats.

« Nous voyons votre héroïsme et nous vous sommes reconnaissants pour chaque minute de votre vie – une vie qui est vraiment la vie de l’Ukraine », a-t-il déclaré.

Le président russe Vladimir Poutine semble convaincu que la contre-offensive est en cours. Il y a fait référence vendredi dans une vidéo publiée sur sa chaîne Telegram.

« Nous pouvons définitivement affirmer que cette offensive ukrainienne a commencé », a-t-il déclaré.

Des combats intenses pourraient aller dans «quelques directions»

Oleksandr Musiienko, directeur du Centre d’études militaires et juridiques de Kiev, a déclaré qu’il pensait que les combats intenses de la semaine dernière signalaient le « début » de la campagne tant attendue.

Ce à quoi le monde assiste, a-t-il dit, ce sont des attaques de sondage à la recherche de faiblesses dans les lignes russes. Il a insisté sur le fait que les coups décisifs sont encore à venir.

« Je suppose que ça pourrait [go in a] peu de directions – deux ou trois directions », a déclaré Musiienko, conseiller de l’ancien ministre de la Défense.

La destruction du barrage hydroélectrique et les inondations qui en ont résulté le long du fleuve Dnipro ont donné aux Russes un minimum de secours militaire dans la région sud près de Kherson, où le fleuve est devenu plus large et n’est plus aussi facilement un passage pour les forces ukrainiennes, a-t-il déclaré.

Mussienko a déclaré que cela avait permis à Moscou de déplacer des troupes qui auraient normalement gardé la région et de les déplacer ailleurs.

« Ils l’ont fait juste pour déplacer leurs forces. Ils les ont juste pris de la rive gauche de [the city of] Kherson et vient de déplacer la direction de Zaporijia et a protégé les lignes de défense là-bas », a-t-il déclaré.