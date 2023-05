Le Canada doit devenir le « meilleur ami » de la Corée du Sud, a déclaré mercredi le Premier ministre Justin Trudeau aux législateurs à Séoul, alors que les deux pays cherchent à contrer l’influence régionale croissante de la Chine.

Trudeau en est à sa première visite officielle en Corée du Sud, où il rencontrera le président Yoon Suk Yeol.

« Je suis ici pour vous dire qu’il ne suffit plus d’être amis. Nous devons être les meilleurs amis du monde », a déclaré Trudeau lors d’un discours à l’Assemblée nationale de Séoul.

Il a déclaré aux législateurs que l’unité était nécessaire alors que le monde faisait face à un moment d’incertitude sans précédent, avec les conséquences persistantes de la pandémie de Covid-19, la hausse du coût de la vie et les effets « réels et terrifiants » du changement climatique et de la guerre.

Trudeau et Yoon devraient discuter des moyens d’approfondir la coopération sur les chaînes d’approvisionnement, en particulier pour les minéraux critiques utilisés dans les batteries de véhicules électriques, dont le Canada dispose de réserves et dont les constructeurs automobiles sud-coréens ont besoin.

Les médias canadiens ont également fait état d’éventuelles rencontres entre Trudeau et les hauts dirigeants du fabricant sud-coréen de batteries LG Energy Solution.

La société et son partenaire, le constructeur automobile Stellantis, ont interrompu cette semaine les travaux de construction d’une énorme usine de batteries de véhicules électriques au Canada, affirmant que le gouvernement Trudeau « n’a pas respecté ce qui avait été convenu ».

La visite de Trudeau fait suite à un voyage de Yoon à Ottawa l’an dernier.

Depuis lors, les deux pays ont publié leurs stratégies indo-pacifiques, fournissant une feuille de route pour renforcer les relations militaires et économiques dans la région, afin de contrer l’influence croissante de la Chine.