Trudeau du Canada tire un trait sur les manifestations de rue

Le Premier ministre libéral a déclaré que les manifestations de masse sont “inquiétantes” lorsqu’elles cherchent à “changer directement la politique publique”

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a insisté sur le fait que son gouvernement avait raison d’invoquer des pouvoirs d’urgence étendus pour réprimer les manifestations de masse contre les mandats de Covid-19 au début de cette année, affirmant que des mesures drastiques étaient nécessaires pour “assurer la sécurité des personnes”.

S’adressant à une commission officielle créée pour enquêter sur la décision de Trudeau en février d’activer la Loi sur les mesures d’urgence pour la première fois dans l’histoire du Canada, le Premier ministre a soutenu qu’il s’agissait d’un “dure” mais décision nécessaire compte tenu des manifestations chaotiques qui secouaient le pays à l’époque.

« Tout d’abord, et si le pire s’était produit dans les jours suivants ? Et si quelqu’un avait été blessé ? Il a demandé. “Et si, quand j’ai eu l’occasion de faire quelque chose, j’avais attendu et que l’impensable se produisait ?”

Bien que Trudeau ait noté qu’il était disposé à dialoguer avec certains dirigeants de la manifestation, le Premier ministre a déclaré que la tenue de telles négociations aurait pu créer un mauvais “précédent” pour l’avenir de la démocratie canadienne, suggérant que les manifestations de rue ne devraient pas chercher à affecter directement la politique gouvernementale.

«Je crains de créer un précédent selon lequel un blocus de la rue Wellington pourrait entraîner un changement de politique publique… Nous avons une démocratie qui fonctionne bien et les manifestations, les manifestations publiques, sont un élément important pour s’assurer que les Canadiens font passer des messages là-bas et soulignant ce qu’ils ressentent à propos de divers problèmes », il a dit.

Mais utiliser des manifestations pour exiger des changements dans les politiques publiques est quelque chose qui, à mon avis, est inquiétant.

Trudeau a poursuivi en disant que c’est son travail en tant que premier ministre de « pour assurer la sécurité des Canadiens », et que son choix d’utiliser les pouvoirs d’urgence a été fait sur le « conseils collectifs » de son cabinet.

Surnommées le “convoi de la liberté”, les manifestations ont débuté en janvier dernier et ont duré un peu plus d’un mois. Bien que des rassemblements de protestation plus typiques aient éclaté à travers le pays, de nombreux chauffeurs de camions long-courriers ont également organisé des blocages sur des sites le long de la frontière canado-américaine alors qu’ils exigeaient la fin de diverses restrictions pandémiques, à savoir les mandats de vaccins et de masques.

Trudeau a vivement dénoncé le convoi, claquant les barrages pour avoir perturbé la circulation régulière des marchandises, et allant même jusqu’à dire que les manifestants constituaient une menace pour la démocratie canadienne. Sa décision d’invoquer la loi de 1988 sur les mesures d’urgence a autorisé la police – et, en théorie, l’armée – à prendre des mesures plus sévères contre les manifestants, notamment la saisie de camions, la fermeture de comptes bancaires et la suspension d’assurance.

Cette décision a été particulièrement controversée parmi les conservateurs et les organisations des libertés civiles, incitant le gouvernement à créer une «commission d’urgence de l’ordre public» pour enquêter sur la pertinence de la décision. Le témoignage de Trudeau vendredi a clôturé six semaines d’audiences devant la commission, qui n’a toujours pas tiré de conclusion définitive quant à savoir si le Premier ministre était justifié d’utiliser la Loi sur les mesures d’urgence.