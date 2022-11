Trudeau du Canada défend l’utilisation de pouvoirs d’urgence pour mettre fin aux manifestations du Freedom Convoy

Vendredi, le Premier ministre canadien Justin Trudeau a déclaré qu’il était convaincu d’avoir “fait le bon choix” en invoquant des pouvoirs d’urgence historiques plus tôt cette année pour mettre fin aux manifestations du Freedom Convoy contre les mandats canadiens de COVID-19.

Trudeau a défendu ses actions lors d’un témoignage devant une commission chargée d’enquêter sur son utilisation de la Loi sur les mesures d’urgence pour mettre fin à la manifestation des camionneurs qui a paralysé la capitale du Canada, Ottawa, pendant des semaines en janvier et février. Le Premier ministre a déclaré qu’il n’avait pas d’autre choix que de faire appel aux pouvoirs d’urgence le 14 février après avoir jugé un plan présenté par la police insuffisant pour mettre fin à la manifestation d’une semaine.

“Ce n’était pas qu’ils voulaient juste être entendus. Ils voulaient être obéis”, a déclaré Trudeau à propos des manifestants, selon Reuters. “Je suis absolument, absolument serein et confiant d’avoir fait le bon choix en acceptant l’invocation.”

Trudeau a invoqué la Loi sur les mesures d’urgence pour la première fois dans l’histoire du Canada lors de la manifestation du Freedom Convoy en février dans la capitale Ottawa. Ce faisant, il a accordé au gouvernement fédéral des pouvoirs temporaires pour réprimer les camionneurs et autres personnes qui protestaient contre les mandats de vaccination contre le COVID-19 et d’autres restrictions liées à la pandémie et geler les comptes bancaires des personnes soupçonnées de soutenir le convoi.

Les pouvoirs d’urgence ont été levés le 23 février.

Les actions de Trudeau ont été très controversées et les défenseurs des libertés civiles se sont demandé si les circonstances de la manifestation nécessitaient sa réponse extrême. Les avocats du convoi et d’autres ont déclaré que Trudeau avait ignoré un plan préparé par la police d’Ottawa et ont soutenu que les pouvoirs d’urgence n’étaient pas nécessaires pour mettre fin à la manifestation, selon Reuters.

Comme l’exige la loi, une enquête indépendante a été formée pour enquêter sur les actions du premier ministre et soumettre un rapport au gouvernement canadien détaillant ses conclusions. Le rapport est attendu pour le 20 février 2023. Trudeau était le dernier témoin à être appelé à témoigner.

Lors de son témoignage, le Premier ministre a déclaré que les manifestations présentaient une menace sérieuse de violence et il a accusé la police locale d’avoir présenté un plan qui “n’était même pas dans la plus généreuse des caractérisations un plan” pour faire face aux rues bloquées, a rapporté Reuters. .

Des témoignages et des documents supplémentaires obtenus par l’enquête ont révélé que des responsables américains avaient fait pression sur le gouvernement canadien pour qu’il mette fin aux manifestations et supprime les blocages aux passages frontaliers entre les États-Unis et le Canada.

“Ils sont très, très, très inquiets”, a écrit la ministre canadienne des Finances, Chrystia Freeland, dans un e-mail à son personnel après un appel téléphonique le 10 février avec le directeur du Conseil économique national de la Maison Blanche, Brian Deese, Politique signalé.

“Si cela n’est pas réglé dans les 12 prochaines heures, toutes leurs usines automobiles du nord-est fermeront”, a ajouté Freeland dans son e-mail.

Le secrétaire aux Transports, Pete Buttigieg, a contacté le ministre canadien des Transports, Omar Alghabra, le jour même où Deese s’est entretenu avec Freeland, selon le rapport, et Buttigieg a fait pression pour “un plan pour résoudre” les blocus frontaliers.

Alghabra a déclaré à la commission que Buttigieg avait lancé l’appel “inhabituel”.

Des assistants de la Maison Blanche auraient également contacté le personnel de Trudeau, avant un appel téléphonique le 11 février entre le Premier ministre et le président Biden.

Lors de cet appel, Trudeau aurait informé le président que son gouvernement avait un plan pour mettre fin aux manifestations et aux blocages.

Danielle Wallace de Fox News a contribué à ce rapport.