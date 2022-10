Trudeau du Canada annonce l’interdiction des ventes et des transferts d’armes de poing, affirmant que “moins d’armes signifie des communautés plus sûres”

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a annoncé vendredi un gel des ventes et des transferts d’armes de poing.

Le gel des armes de poing, qui est entré en vigueur vendredi, interdit les ventes, les achats et autres transferts d’armes de poing entre particuliers. De plus, aucune arme de poing étrangère ne peut être introduite dans le pays depuis l’étranger.

« Les Canadiens ont le droit de se sentir en sécurité chez eux, dans leurs écoles et dans leurs lieux de culte », a déclaré Trudeau dans un communiqué sur le gel. « Avec l’augmentation de la violence liée aux armes de poing partout au Canada, il est de notre devoir de prendre des mesures urgentes pour retirer ces armes mortelles de nos communautés. Aujourd’hui, nous gardons plus d’armes à feu hors de nos communautés et nous assurons la sécurité de nos enfants.

Le bureau du premier ministre a publié un document expliquant le processus de réflexion de Trudeau et la sécurité supplémentaire qu’ils espèrent propager via le gel des armes de poing.

« Moins d’armes à feu signifie des communautés plus sûres. C’est pourquoi le gouvernement du Canada met en œuvre certaines des mesures de contrôle des armes à feu les plus strictes depuis une génération », se vante le bureau sur son site Web.

La déclaration poursuit : « Les armes de poing sont l’arme de choix dans la plupart des crimes liés aux armes à feu, c’est pourquoi la limitation du nombre d’armes de poing est un élément essentiel de notre plan visant à protéger les Canadiens contre la violence armée.

Les responsables canadiens ont cité l’importance démesurée des armes de poing dans les crimes violents comme raison des politiques agressives.