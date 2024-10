Trudeau du Canada a un « délai » pour démissionner — RT World News

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau fait face à l’opposition de son propre parti, a rapporté jeudi CBC News. Plus de 20 députés du Parti libéral dirigé par Trudeau ont écrit une lettre lui demandant de se retirer ou de faire face à « conséquences. »

Les législateurs ont donné à Trudeau le 28 octobre pour prendre sa décision. « Ce qu’il y a de mieux pour notre parti, c’est un changement de direction. » Wayne Long, un député libéral, a déclaré à CBC.

Cependant, Trudeau a insisté jeudi sur le fait que « Le parti est fort et uni. » Le leader canadien a déclaré à plusieurs reprises qu’il prévoyait de diriger le parti jusqu’aux prochaines élections en 2025.

Après neuf ans à la tête du pays, la popularité de Trudeau a décliné, selon le sondage de CBC Poll Tracker, qui montre que les conservateurs ont 19 points d’avance sur les libéraux au pouvoir. Bien que 24 voix ne représentent qu’un sixième d’un caucus de 152 députés et que les signataires de la lettre soient « ne voulant pas se révéler » CBC l’a noté, la lettre sert de « Un coup dur pour un Premier ministre qui était déjà à la traîne dans les sondages et qui était confronté au défi de taille de remporter un quatrième mandat. »

Les quatre dernières années de Trudeau à la tête du gouvernement ont été marquées par la pandémie de Covid-19 et les difficultés économiques. L’inflation et la hausse des taux d’intérêt ont érodé le pouvoir d’achat des Canadiens depuis 2022, en particulier pour les ménages à faible revenu, selon un rapport parlementaire. rapport publié plus tôt ce mois-ci.















Selon un article de Politico, les députés anti-Trudeau croient que son « personnalité » est devenu un « distraction. » Notamment, le chef du Parti conservateur Pierre Poilievre, considéré comme le plus grand rival de Trudeau, domine les sondages d’opinion canadiens depuis plus d’un an.

Cette évolution survient également au milieu d’un différend diplomatique en cours avec l’Inde au sujet du ciblage présumé des séparatistes sikhs sur le sol canadien. Les sikhs, qui sont au nombre d’environ 700 000 selon le dernier recensement canadien, constituent un bloc électoral important.

L’année dernière, Trudeau a lié les meurtres à « agents du gouvernement indien » et a lancé une enquête pour résoudre l’affaire. En octobre, la police canadienne a affirmé que des diplomates indiens étaient impliqués dans « violence généralisée » y compris l’homicide, et a posé un problème « menace grave pour la sécurité publique » tandis que Trudeau déclarait que New Delhi faisait un « erreur fondamentale » en soutenant prétendument la violence sur le sol canadien. New Delhi a nié à plusieurs reprises ces allégations, affirmant que Trudeau n’avait fourni aucune preuve pour étayer ces affirmations.

La semaine dernière, Trudeau a admis devant un tribunal canadien que ses allégations étaient fondées sur « principalement des renseignements, pas des preuves tangibles. » L’Inde a laissé entendre que les allégations de Trudeau étaient « politiquement motivé ». À la suite des nouvelles allégations du Canada, New Delhi et Ottawa ont expulsé six diplomates, dont des hauts-commissaires, dans une démarche de représailles.