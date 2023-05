Trudeau dit qu’un nouveau plan d’infrastructure à long terme basé sur le logement arrivera cet automne

Le Premier ministre Justin Trudeau a déclaré vendredi aux maires du Canada que son gouvernement mettra en place un nouveau plan d’infrastructure à long terme à l’automne pour augmenter le parc de logements abordables à travers le pays.

S’adressant à la Conférence des maires des grandes villes de la Fédération canadienne des municipalités à Toronto, Trudeau a déclaré qu’il conserverait les détails du plan pour l’automne, mais a promis qu’il « aura des liens très directs avec le logement ».

En février 2021, Trudeau a annoncé que le gouvernement fédéral dépenserait près de 15 milliards de dollars sur huit ans pour des projets de transport en commun. Vendredi, il a déclaré que les incitations derrière le plan d’infrastructure seront similaires à celles du plan de transport en commun.

« L’accès à un financement complet dépendra de votre venue à la table avec des engagements concrets et ambitieux sur la façon dont vous allez construire plus de logements pour aller avec plus de transports en commun », a-t-il déclaré.

« Cela signifie que, tout comme le Fonds d’accélération du logement, plus vos objectifs de logement sont ambitieux, plus nous pourrons être généreux dans notre partenariat avec vous. »

Les défenseurs du logement ont accueilli favorablement l’idée, affirmant que lier les investissements gouvernementaux majeurs au logement est un moyen important de faire face à la crise du logement.

« C’est quelque chose que nous réclamons depuis longtemps », a déclaré Michele McMaster, vice-présidente de la stratégie chez Habitat pour l’humanité Canada, à CBC News. « Le logement ne peut pas être une île.

« L’objectif est de donner aux Canadiens une bonne vie et une bonne vie est en partie un toit au-dessus de votre tête. Mais c’est plus que cela. Le transport en commun est crucial, les commodités sont essentielles, le commerce de détail, les emplois – nous avons besoin de tout le paquet. »

Regardez : Trudeau encourage les municipalités à fixer des objectifs de logement « ambitieux » :

Jacob Gorenkoff, directeur des politiques de l’Association canadienne d’habitation et de rénovation urbaine, a déclaré que l’initiative est l’un des leviers politiques les plus efficaces qu’un gouvernement puisse utiliser.

« Lorsque vous essayez d’inciter à la création de logements aux niveaux provincial et municipal, utiliser plus généralement les dollars du transport en commun et des infrastructures est une idée intelligente et l’une des choses que la CHRA a comme l’une de nos recommandations permanentes », a déclaré Gorenkoff à CBC News.

Travailler avec les dirigeants autochtones

Margaret Pfoh, PDG de l’Aboriginal Housing Management Association, a déclaré que lier les fonds d’infrastructure à un engagement municipal ou provincial de construire plus de logements est «intelligent», mais qu’il nécessite la contribution des Autochtones.

« Rien de ce qui est dirigé par n’importe quel niveau de gouvernement pour les peuples autochtones n’aura le genre d’impact que nous devons avoir dans notre communauté parce qu’ils ne comprennent pas les défis racistes et systémiques particuliers auxquels notre peuple est confronté », a déclaré Pfoh.

Pour que les peuples autochtones en bénéficient, a-t-elle dit, les gouvernements doivent intégrer le leadership autochtone dans le processus décisionnel.

Pfho a déclaré que la crise du logement abordable au Canada est pire pour les peuples autochtones parce qu’ils vivent dans un « cadre de pauvreté » depuis la colonisation.

Lutter contre les « renovictions »

Le Centre canadien pour le droit au logement aide les locataires menacés d’expulsion avec une assistance juridique et défend les intérêts des Canadiens à revenu faible à moyen à la recherche d’un logement abordable.

Bahar Shadpour, directrice des politiques et des communications du centre, a déclaré à CBC que son groupe appuie également l’idée, mais seulement si elle s’accompagne de réglementations municipales et provinciales strictes.

« Ce que nous voyons parfois, c’est que des domaines particuliers, lorsqu’ils obtiennent cet investissement dans les infrastructures, les investisseurs vont également dans ces domaines et cela devient alors vraiment lucratif », a-t-elle déclaré.

Sans réglementation adéquate en place, a déclaré Shadpour, les villes pourraient voir les investisseurs se greffer sur les investissements gouvernementaux en achetant des logements plus anciens et à faible revenu et en les convertissant en logements haut de gamme.

Vendredi, le chef du NPD, Jagmeet Singh, a lancé l’idée d’imposer un moratoire gouvernemental sur les opérations à but lucratif qui achètent des logements abordables lorsqu’ils arrivent sur le marché.

« Personne ne devrait avoir peur d’être » rénové « ou de voir son loyer doublé parce qu’un profiteur immobilier a acheté son immeuble pour augmenter ses bénéfices. Mais malheureusement, c’est ce qui se passe en ce moment », a déclaré Singh dans un communiqué.

Trudeau attaque Poilievre pour le logement

En mars, le chef conservateur Pierre Poilievre a dévoilé une stratégie en matière de logement qui promettait de licencier ce qu’il appelait les «gardiens» – les représentants du gouvernement, les délivreurs de permis municipaux et d’autres qui, selon lui, font obstacle à la construction de nouvelles maisons.

« Il est temps d’apporter des logements que les gens peuvent se permettre en supprimant les gardiens du gouvernement pour libérer des terres et accélérer les permis de construire », a-t-il déclaré dans un communiqué de presse à l’époque.

Ce plan appelait les grandes villes à augmenter la construction de logements de 15% par an ou à faire face à la perspective de voir leur financement fédéral réduit.

Le plan de Poilievre promettait également d’accorder des « primes à la construction » aux villes qui augmentent leur parc de logements.

Trudeau a déclaré vendredi que l’approche de son gouvernement pour augmenter le parc de logements abordables est de travailler avec les municipalités en partenariat. Il a accusé Poilievre de chercher à les « intimider ».

« Ils veulent se battre avec vous, vous intimider dans ce qu’ils décident pour vous, alors qu’ils coupent le financement et les programmes », a déclaré Trudeau. « Huh. Gardiens. »

Le premier ministre a déclaré que l’approche de Poilievre est trop simpliste et ne respecte pas les besoins complexes des communautés individuelles.