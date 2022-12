Trudeau dit qu’Ottawa travaillera de manière constructive avec l’Alberta après l’adoption de la loi sur la souveraineté

Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré que la loi controversée sur la souveraineté de l’Alberta est un outil politique permettant à la première ministre Danielle Smith de se battre avec le gouvernement fédéral.

“Et je ne suis pas intéressé à me battre avec le gouvernement de l’Alberta”, a déclaré Trudeau jeudi lors de l’assemblée spéciale de l’Assemblée des Premières Nations à Ottawa.

L’assemblée législative de l’Alberta a adopté la loi du jour au lendemain après avoir supprimé une disposition qui aurait accordé au cabinet provincial des pouvoirs extraordinaires.

Smith a décrit la législation lors d’une troisième et dernière lecture du projet de loi comme une réinitialisation de la relation avec Trudeau et le gouvernement fédéral. Les néo-démocrates de l’opposition l’ont décrit comme « un désordre brûlant ».

Trudeau a déclaré que la relation entre Ottawa et les provinces n’est pas comme un parent à un enfant. Chacun a des domaines de compétence et de responsabilité distincts, a-t-il déclaré.

Les gouvernements provinciaux peuvent aller de l’avant sur des lois avec lesquelles le gouvernement fédéral n’est pas d’accord, a déclaré Trudeau, mais le recours à cela passe par les tribunaux.

Les groupes autochtones ont demandé que le projet de loi soit abandonné, affirmant qu’ils n’avaient pas été consultés sur la législation ou sur la manière dont elle affecterait les droits des autochtones.

Trudeau a déclaré que son gouvernement est également “extrêmement préoccupé” par ce qu’il représente “en termes de contestation des droits issus de traités qui sont fondamentaux au Canada et doivent être respectés”.

Sa réponse était différente de ce qu’il a dit au sujet du projet de loi plus tôt dans la journée. À ce moment-là, Trudeau a déclaré que le gouvernement fédéral allait travailler de la manière la plus constructive possible avec l’Alberta.

Randy Boissonnault, un ministre libéral fédéral d’Edmonton, a déclaré que personne n’avait demandé cette législation et l’a qualifiée de “grande distraction”.

On s’inquiète de la façon dont cela pourrait compromettre la croissance économique de la province, a déclaré Boissonnault.

La clé du succès est la collaboration, a-t-il déclaré.

“Mon appel au premier ministre et à ses collègues est que nous travaillions ensemble.”

