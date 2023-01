Trudeau dit qu’Ottawa envisage une réforme de la mise en liberté sous caution après une lettre des premiers ministres exigeant une action

Le Premier ministre Justin Trudeau a déclaré que son gouvernement examinait « avec attention » et « rapidement » une lettre que les premiers ministres du Canada lui avaient envoyée la semaine dernière et qui appelait à des réformes du système de libération sous caution du pays.

« Il y a une réelle inquiétude là-bas », a-t-il reconnu en s’adressant aux journalistes à Saskatoon lundi.

Trudeau s’en prend aux premiers ministres et au chef conservateur Pierre Poilievre, qui disent que le gouvernement fédéral n’en fait pas assez pour les récidivistes.

Mais les avocats de la défense pénale soutiennent qu’il est déplacé de se concentrer sur les règles fédérales de mise en liberté sous caution, affirmant que les provinces peuvent faire davantage pour résoudre elles-mêmes ces problèmes et que toute modification des règles sur la mise en liberté sous caution aura des conséquences pour les personnes jugées.

Les premiers ministres des 13 provinces et territoires ont signé une lettre envoyée à Trudeau vendredi qui affirmait que le moment était venu d’agir sur la réforme de la mise en liberté sous caution, et que “nos héroïques premiers intervenants ne peuvent pas attendre”.

La lettre, qui a été initiée par le bureau du premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, fait suite au meurtre fin décembre d’un agent de la Police provinciale de l’Ontario, le const. Greg Pierzchala.

Des documents judiciaires montrent que l’un des deux meurtriers présumés de l’officier, Randall McKenzie, s’est initialement vu refuser la mise en liberté sous caution dans une affaire distincte impliquant des accusations d’agression et d’armes, puis a été libéré plus tard.

Les documents montrent qu’un mandat a été délivré pour l’arrestation de McKenzie après qu’il ne s’est pas présenté à une date d’audience en août.

Poilievre a déclaré lors d’une conférence de presse à Montréal lundi qu’il croyait que les récidivistes constituaient le plus grand risque pour la sécurité publique.

« Ce n’est pas que nous avons beaucoup de criminels. C’est que nous avons un très petit nombre de récidivistes qui continuent de commettre de plus en plus de crimes », a-t-il déclaré.

Il a fait valoir que le système devrait être réformé afin que ceux qui font face à des accusations graves et qui ont plusieurs condamnations à leur dossier doivent prouver qu’il est en fait sûr pour eux de réintégrer la société.

La lettre de vendredi des premiers ministres suggérait qu’un « renversement du fardeau de la mise en liberté sous caution » soit créé pour l’infraction de possession d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte chargée.

Une personne accusée de ce crime “devrait devoir démontrer pourquoi sa détention n’est pas justifiée alors qu’elle aurait commis une infraction présentant un risque imminent pour le public”, indique la lettre.

Poilievre a nié qu’une telle politique puisse conduire à une surincarcération.

“Je ne pense pas qu’il soit vrai que la réforme de la liberté sous caution entraînerait davantage de personnes derrière les barreaux”, a-t-il déclaré.

Deborah Hatch, une avocate chevronnée de la défense pénale en Alberta, a déclaré qu’il est dans la nature humaine de se concentrer sur des cas comme celui de McKenzie, où les choses vont mal, plutôt que sur la plupart des cas qui vont bien.

Mais il y aurait “d’énormes implications” si la présomption d’innocence était abandonnée, a-t-elle déclaré.

“La Cour suprême a statué dans de nombreux cas au cours de la dernière décennie que beaucoup trop de personnes étaient détenues et que la libération devrait être la norme”, a-t-elle déclaré.

À l’heure actuelle, la plupart des personnes accusées d’une infraction au Canada, et même la plupart des personnes reconnues coupables d’une infraction, ne feront pas face à des peines d’emprisonnement, a déclaré Hatch – mais les prisons provinciales regorgent de personnes détenues avant leur procès.

Abby Deshman, avocate à l’Association canadienne des libertés civiles, a soutenu qu’il est « problématique » et « dangereux » d’apporter de grands changements aux politiques publiques en fonction d’événements tragiques très médiatisés, car même si les politiciens peuvent ressentir le besoin de montrer qu’ils prennent des mesures, les changements juridiques peuvent avoir des « conséquences dévastatrices ».

Elle a déclaré qu’un système de «fardeau inversé» entraînerait l’incarcération d’un plus grand nombre de personnes.

«Ils vont avoir plus de mal à assumer ce fardeau», a-t-elle déclaré, ajoutant que davantage de personnes marginalisées, y compris les Autochtones, finiront en prison.

C’est une préoccupation que Trudeau a soulevée à Montréal lundi.

«Chaque fois que nous tentons d’ouvrir les systèmes de libération sous caution, il y a des défis concernant les impacts, en particulier sur les groupes autochtones ou minoritaires, que nous devons nous assurer de prendre en compte», a déclaré Trudeau.

« Nous voulons tous un système qui assure la sécurité des Canadiens dans leurs maisons et leurs communautés, et c’est pourquoi nous examinons très attentivement cette proposition des premiers ministres.

Les provinces et les territoires ont convenu l’automne dernier de revoir le système de libération sous caution du Canada et le gouvernement fédéral affirme que le travail est « en cours ».

Le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, a déclaré lundi qu’il était heureux de voir la réponse de Trudeau à la lettre.

« Nous sommes ravis de voir qu’il veut y jeter un coup d’œil. Je dirais que la capture et la remise à l’eau fonctionnent bien lorsque vous pêchez. Cela ne fonctionne pas si bien lorsqu’il s’agit de délinquants graves », a-t-il déclaré.

Mais alors que la lettre des premiers ministres suggérait que les modifications apportées à la réforme du cautionnement relèvent pleinement de la compétence fédérale, certains soutiennent que les provinces pourraient faire beaucoup plus pour résoudre le problème des récidivistes.

Daniel Brown, avocat de la défense pénale et président de la Criminal Lawyers ‘Association, a déclaré que le problème était le respect de la caution, et non la caution elle-même.

« L’exécution de la mise en liberté sous caution est le genre de chose que les provinces peuvent faire pour répondre aux préoccupations qu’elles soulèvent », a-t-il déclaré.

Moe a déclaré qu’en Saskatchewan, quelque 1 300 à 1 500 “délinquants graves” sont en liberté sous caution et ont violé les conditions de leur libération, un nombre qu’il a qualifié de “tout simplement trop élevé”.

“Nous devons également investir dans l’application de la loi appropriée”, a-t-il déclaré.

En Ontario, a déclaré Brown, la police aurait pu décider de détenir McKenzie après qu’il ne s’est pas présenté au tribunal et qu’un mandat d’arrêt a été émis contre lui.

« La police avait le pouvoir légal de ramener cette personne en détention, mais elle ne l’a pas fait », a-t-il dit, ajoutant que les provinces pourraient mieux financer les efforts de la police pour s’assurer que les personnes qui violent leurs conditions de mise en liberté sous caution soient tenues responsables.

Il a déclaré que les provinces peuvent également ordonner aux bureaux des poursuites publiques de tenir les personnes responsables pour ne pas avoir surveillé de manière adéquate les personnes en liberté sous caution.

Connues sous le nom de « cautions », ces personnes s’engagent à surveiller les conditions de mise en liberté sous caution d’un accusé et à signaler toute infraction à la police.

Ils sont rarement tenus responsables, a déclaré Brown.

“Plutôt que d’attaquer un droit constitutionnel à la libération sous caution que tout le monde a au Canada, les premiers ministres devraient s’assurer que les personnes libérées respectent les conditions de leur libération”, a-t-il déclaré.

“Rejeter en quelque sorte le blâme sur le gouvernement fédéral, c’est simplement faire de la politique, car il ne reconnaît pas quelque chose qu’il a déjà le pouvoir de contrôler et d’aborder.”

