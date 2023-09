Trudeau dit qu’il voulait que le G20 adopte une position plus ferme contre la Russie sur la guerre en Ukraine

Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré que si cela n’avait tenu qu’à lui, la déclaration des dirigeants du G20 sur l’invasion de l’Ukraine par la Russie aurait été beaucoup plus forte.

Lors d’une conférence de presse de clôture du sommet dimanche, Trudeau a toutefois déclaré que si d’autres dirigeants obtenaient ce qu’ils voulaient, le déclaration aurait été beaucoup plus faible.

« Si cela ne tenait qu’à moi, cela aurait été plus fort », a-t-il déclaré.

« Le G20 est un groupe extrêmement disparate et nous avons travaillé très dur pour obtenir un langage aussi fort que possible », a déclaré Trudeau aux journalistes.

« C’est un moment important pour nous rassembler et faire pression sur les pays qui ne s’alignent pas sur nos valeurs », a-t-il déclaré. « En cela, nous continuerons à le faire. »

Les dirigeants économiques mondiaux se sont mis d’accord sur une déclaration finale lors du sommet du G20 tenu à New Delhi, mais le langage entourant l’invasion de l’Ukraine par la Russie s’est adouci depuis la dernière rencontre des dirigeants.

Le sommet de Bali avait critiqué la Russie

Fini le discours du sommet du G20 de l’année dernière à Bali, où les dirigeants avaient directement critiqué l’agression russe en Ukraine et exigé que ses troupes se retirent du territoire.

Si le dernier communiqué ne mentionne aucune agression de la Russie dans sa guerre contre l’Ukraine, lancée en février 2022, il déclare que « tous les États doivent s’abstenir de la menace ou du recours à la force pour rechercher une acquisition territoriale contre l’intégrité territoriale et la souveraineté ou l’indépendance politique de l’Ukraine ». n’importe quel État. »

Parallèlement, la déclaration appelle à des livraisons « immédiates et sans entrave » de céréales, d’engrais et d’autres produits alimentaires en provenance de Russie et d’Ukraine pour répondre à la demande des pays en développement, en particulier ceux d’Afrique.

Il appelle également à la cessation des destructions militaires ou autres attaques contre les infrastructures concernées, car la violence affecte la sécurité alimentaire et énergétique ainsi que les chaînes d’approvisionnement.

La déclaration de consensus issue du sommet de cette année en Inde a été publiée samedi par le ministère des Affaires étrangères du pays hôte, un jour avant la fin du sommet.