Trudeau dit qu’il veut soulever la question de l’ingérence étrangère auprès du Premier ministre indien Modi

Le premier ministre Justin Trudeau suggère qu’il souhaite soulever la question de l’ingérence étrangère lors d’une réunion avec le premier ministre indien Narendra Modi lors du sommet des dirigeants du G20 – mais il n’est pas encore clair si Modi lui en donnera l’occasion.

Trudeau est arrivé à New Delhi vendredi pour le sommet de deux jours. L’agenda du G20 se concentre sur le changement climatique, la sécurité alimentaire, les besoins énergétiques mondiaux, l’égalité des sexes et l’invasion russe de l’Ukraine.

Le gouvernement Trudeau a finalement annoncé jeudi qu’il tiendrait une enquête publique sur les allégations d’ingérence étrangère qui tourmentent Ottawa depuis des mois.

Lors d’une conférence de presse à Singapour avant son départ pour l’Inde vendredi, Trudeau a déclaré que son calendrier était encore en cours de finalisation et qu’une rencontre avec Modi n’avait pas été confirmée.

Le haut-commissaire indien Sanjay Kumar Verma n’a pas non plus demandé si Modi allait consacrer du temps à Trudeau.

« Je suis sûr qu’ils se rencontreront. Mais quoi… le format de la réunion sera (est) difficile à dire », a déclaré Verma dans une entrevue avec La Presse Canadienne.

L’Inde est l’une des principales sources d’ingérence étrangère au Canada, a déclaré plus tôt cette année la conseillère à la sécurité nationale de Trudeau, Jody Thomas.

Trudeau a suggéré que s’il obtenait une rencontre face-à-face avec Modi, il soulèverait la question de l’ingérence étrangère.

« Comme toujours, nous soulignerons l’importance de l’État de droit », a déclaré Trudeau vendredi lors d’une conférence de presse à Singapour lorsqu’on lui a demandé ce qu’il dirait à Modi au sujet des allégations selon lesquelles l’Inde se serait livrée à une ingérence étrangère, notamment en relation avec le grand sikh. population au Canada.

Le mouvement séparatiste khalistanien

Trudeau a déclaré que la Chine n’est pas le seul pays qui mérite un examen minutieux.

« Il est extrêmement important que nous continuions à protéger les Canadiens contre tout type d’ingérence », a-t-il déclaré vendredi matin.

« L’une des choses sur lesquelles nous nous concentrons dans cette enquête est de reconnaître que, oui, la Chine et la Russie sont responsables de l’ingérence, mais que d’autres pays s’y engagent également », a-t-il déclaré, ajoutant que la commission « ira là où les faits les amèneront ». « .

New Delhi a fait valoir que des éléments au Canada étaient à l’origine d’une ingérence dans les affaires intérieures de l’Inde, notamment en ce qui concerne le mouvement séparatiste du Khalistan, qui milite pour qu’une partie de l’État indien du Pendjab devienne un pays indépendant.

Le gouvernement indien perçoit cela comme un mouvement extrémiste qui met en danger la sécurité nationale et accuse depuis longtemps le Canada d’héberger des extrémistes. Ottawa a soutenu que la liberté d’expression signifie que les groupes peuvent exprimer leurs opinions politiques à condition qu’elles ne soient pas violentes.

« Aucun problème ne détournera l’ensemble de la relation »: envoyé spécial

Les tensions se sont accrues en juin après la fusillade mortelle d’un chef gurdwara à Surrey, en Colombie-Britannique, qui, selon certains membres de la communauté sikh, était une attaque à motivation politique.

La police a déclaré qu’elle n’avait aucune preuve de liens avec une ingérence étrangère et qu’elle n’avait aucune raison de croire que la communauté sikh du Canada était en danger.

Nadir Patel, ancien haut-commissaire du Canada en Inde, a déclaré que les deux pays entretenaient des relations résilientes malgré certains défis.

« Il s’agit d’une relation florissante, et on ne peut pas en dire autant d’un trop grand nombre de pays. L’Inde fait partie de nos partenaires commerciaux à croissance rapide, et la relation est bien plus résiliente que d’être distraite par un ou deux problèmes », a déclaré Patel.

Il s’agit du premier voyage de Trudeau en Inde depuis sa visite controversée en 2018. À l’époque, Modi semblait ignorer complètement la présence de Trudeau jusqu’aux derniers jours de la visite de 10 jours.

Patel a déclaré que bon nombre des priorités de l’Inde au G20 correspondent aux intérêts du Canada.

« Le G20 sera l’occasion de progresser dans ces domaines, mais d’utiliser ces dialogues pour combler les écarts qui pourraient exister ailleurs », a déclaré Patel.

Ce voyage intervient également alors que le Canada a suspendu les négociations en cours en vue d’un accord commercial avec l’Inde.

Plus tôt cette semaine, la ministre fédérale du Commerce, Mary Ng, a déclaré que la pause n’était qu’une « réflexion pour faire le point sur où nous en sommes ».

Vendredi, Trudeau a déclaré qu’il n’avait rien à ajouter.

« Nous savons que les négociations autour du libre-échange sont longues et complexes et je n’en dirai pas davantage pour le moment », a-t-il déclaré.